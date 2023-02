Oggi andiamo ad analizzare un’altro grandissimo appuntamento di tennis, con il torneo di Delray Beach Open, in scena questa settimana in Florida negli Stati Uniti. Pronostici Tennis: Delray Beach Open, Taylor Fritz è il favorito dalle quote.

Tanti tennisti americani presenti

Sono molti i giocatori americani che hanno deciso di partecipare a questo importante torneo di tennis, come Taylor Fritz (1) , Tommy Paul (2) o Dennis Shapovalov (3) .

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €50

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €50. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Cameron Norrie non difenderà il titolo

L’ex vincitore del DelRay Beach Open, Cameron Norrie, ha deciso di partecipare al torneo di tennis di Buenos Aires in Argentina, e quindi non sarò presente a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Pronostici Delray Beach Open

Come favorito numero uno vediamo Tommy Paul, reduce da un inzio di stagione importantissimo, dove ha raggiunto semifinale nello slam degli Australian Open. Attenzione anche a Taylor Fritz, che ci ha dimostrato di essere in un periodo di forma molto importante.

Non dimentichiamoci anche del giovane Ben Shelton, che sta facendo passi da gigante e che sicuramente si adatterà presto a questo tipo di superficie.

Delray Beach Open, Taylor Fritz è il favorito dalle quote

Vediamo le quote offerte dai bookmaker per il vincitore del torneo:

Fritz 3.75

Paul 4.50

Shapovalov 6.50

Nishioka 7.00

Kecmanovic 12.00

Wolf 15.00

Shelton 15.00

Giron 23.00.