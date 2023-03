Il match di tennis tra il tennista serbo Laslo Djere e il nostro Riccardo Bonadio, andrà in scena all’ATP di Santiago, domani 2 marzo 2023 ed è valido per gli ottavi di finale. Laslo Djere-Riccardo Bonadio, il pronostico, le quote e lo stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Prima apparizione agli ottavi di finale per il giovane talento italiano Riccardo Bonadio, che questa settimana sta mostrando tutto il suo talento e la grande grinta in capo. Il giocatore serbo, Laslo Djere, ha dimostrando di essersi presentato al top della forma agli ATP Santiago 2023.

Laslo Djere-Riccardo Bonadio, il pronostico, le quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker premiamo la vittoria del tennista serbo, ma attenzione che l’italiano in queste condizioni può dire la sua. Bonadio è un giocatore che grazie al suo rovescio a una mano, riesce ad aprirsi il campo per poi entrare con il suo dritto penetrante.

Non vediamo una partita a senso unico, ci aspettiamo almeno un set tirato, Djere è un giocatore che soffre molto la pressione, quindi non escludiamo un possibile passaggio a vuoto. Pronostico: puntiamo sull’over game 21.5 a 1.80

