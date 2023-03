Domani 3 marzo 2023, andrà in scena il match di tennis dei quarti di finale all’ATP Santiago tra il tennista lo spagnolo Jaume Munar e il brasiliano Thiago Monteiro. Pronostici Tennis ATP Santiago: Jaume Munar-Thiago Monteiro del 3 marzo 2023.

Lo stato di forma dei due tennisti

Il tennista spagnolo Jaume Munar è reduce da una prova incoraggiante contro il nostro Lorenzo Musetti. La partita è terminata con la vittoria di Munar per 6-4/6-4. Anche Thiago Monteiro è in forma e ha giocato una gran partita dove ha battuto Cecchinato in rimonta.

I due tennisti si sono già affrontati altri 4 volte, e per tre volte si è aggiudicato l’incontro Munar, mentre una sola volta ha spuntarla è stato Monteiro.

Il match di tennis si giocherà in altura, questo favorisce sicuramente il tennista brasiliano, essendo abituato a giocare in queste condizioni.

Ci aspettiamo una partita molto combattuto dove potrà arrivare anche il terzo set. Pronostico Tennis: Decidiamo di puntare su Monteiro vincente a quota 2.00 su Sisal e Starcasino.

