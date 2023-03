Oggi lunedì 13 marzo 2023, è in programma ad Indina Weels, il match di tennis tra Francisco Cerúndolo-Félix Auger-Aliassime, valido per i sedicesimi di finale. Pronostici Tennis di oggi: Francisco Cerúndolo-Félix Auger-Aliassime ATP Indian Wells, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Stato di forma dei due tennisti

Entrambi i giocatori sono reduci da due buone partite giocate nei trentaduesimi di finale a questo torneo su cemento di Indian Weels. Félix Auger-Aliassime ha battuto Pedro Martinex, mentre Francisco Cerúndolo ha superato in rimonta il tennista americano Jack Sock.

Precedenti tra Francisco Cerúndolo-Félix Auger-Aliassime

I due giocatori si sono affrontati già nel corso del 2023, agli Australian Open di tennis, dove ha vinto il tennista canadese Auger-Aliassime per 3 set a 1, partita vinta in modo agevole contro il tennista argentino.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, vedono nettamente favorita la vittoria di Félix Auger-Aliassime, offerta a quota 1.20 sia su Starcasinò che su Sisal, mentre il successo di Francisco Cerúndolo è bancato a quota 4.55.

Pronostici Tennis di oggi

Essendo un campo molto lento, noi ci aspettiamo una partita molto più combattuta di quella che si aspettano i bookmaker. Noi vi consigliamo come pronostico di giocare la vittoria di un set da parte di Cerúndolo a quota 2.50.

