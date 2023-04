Oggi 6 aprile 2023, andrà in scena agli ATP di Estoril, il match di tennis tra il tennista spagnolo Bernabe Zapata Miralle opposto al polacco Hubert Hurkacz, valido per l’accesso agli ottavi di finale. ATP Estoril Open 2023: Bernabe Zapata Miralles-Hubert Hurkacz, pronostico e stato di forma.

Stato di forma dei due tennisti

Bernabe Zapata Miralles è reduce da 3 sconfitte nelle ultime 5 partite giocate, arrivate però principalmente su cemento, dove sta dimostrando di faticare molto. Su terra battuta invece ha dimostrato all’inizio dell’anno di riuscire a giocare il suo miglior tennis.

Il tennista polacco, Hubert Hurkacz, è reduce da un buon inizio di stagione, però ha giocato solo match sul cemento, mentre oggi giocherà per la prima volta da inizio anno su terra battuta.

I due tennisti non si sono mai affrontati prima di questi ottavi dll’ATP Estoril 2023 e lo faranno oggi per la prima volta su terra battuta, superficie preferita di Zapata.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte dai bookmaker per questo incontro di tennis, vedono favorita la vittoria del tennista polacco Hurzack, bancata a quota 1.44 sia su Sisal che su Starcasinò mentre il successo di Zapata e offerto nella lavagna quote a 2.75.

Pronostico Tennis: Bernabe Zapata Miralles-Hubert Hurkacz

Ci aspettiamo una partita molto combattuta, comandata da scambi prolungati. Il servizio del polacco Hurkacz è sicuramente l’arma che lo spagnolo dovrà cercare di neutralizzare per portare a casa la partita, poiché nello scambio vediamo favorito Zapata.

Pronostico: Decidiamo dunque di prenderci la vittoria del tennista Spagnolo a quota 2.75

