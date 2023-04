Oggi 5 aprile 2023, va in scena il match di tennis tra il tennista francese Luca Van Assche opposto allo spagnolo Alejandro Davidovich, valido per gli ottavi di finale all’ATP di Estoril. Pronostico Tennis di oggi: Luca Van Assche-Alejandro Davidovich Apt Estoril 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei giocatori.

Stato di forma dei due tennisti

Luca Van Assche, il tennista francese, si presenta a questi ottavi di finale dell’ATP Estoril Open 2023, dopo aver vinto le ultime 11 partite giocate, con la vittoria del Challanger di Pau e di Sanremo

Il tennista spagnolo Alejandro Davidovich, invece si avvicina a questo match, dopo le buone prestazioni messe in mostra agli Indian Wells, dove è uscito ai quarti di finale contro Daniil Medvedev.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte dei bookmaker, vedono favorita la vittoria di Davidovich, quotata a quota 1.45, sia su Sisal che su Starcasinò, mentre il successo di Van Assche è offerto in lavagna a quota 2.75.

Pronostico Tennis di oggi: Luca Van Assche-Alejandro Davidovich Apt Estoril 2023

Ci aspettiamo una partita molto combattuta, visto l’ottimo stato di forma del tennista francese. Ma l’intelligenza e il gioco di Davidovich, alla lunga sicuramente gli daranno più chance per vincere questo match. Pronostico: decidiamo di puntare sulla vittoria del tennista spagnolo.