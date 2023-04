Nella giornata di oggi, venerdì 7 aprile 2023, andrà in scena all’ATP Estoril 2023, il match tra il tennista spagnolo Bernabe Zapata Miralles, opposto al serbo Miomir Kecmanovic, valido per l’accesso alle semifinali. ATP Estoril Open 2023: Bernabe Zapata Miralles-Miomir Kecmanovic, pronostico e stato di forma dei due tennisti.

Stato di forma dei due tennisti

Bernabe Zapata Miralles è reduce da una grandissima vittoria ottenuta contro il tennista polacco, Hurzack, in rimonta dopo aver perso il primo set 7-6. Su terra, Il tennista iberico sta dimostrando davvero di trovarsi a suo agio e di riuscire a giocare il suo miglior tennis.

Dall’altra parte della rete troviamo Miomir Kecmanovic, è reduce da un brutto tour americano su cemento, ma ieri finalmente ha ritrovato una gran vittoria contro Rodionov, con un netto 6-0/6-1. I due giocatori non si sono mai affrontati e lo faranno oggi per la prima volta su terra battuta.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte dai bookmaker per questo incontro di tennis, vedono favorita la vittoria del tennista serbo Kecmanovic, bancata a quota 1.62 sia su Sisal che su Starcasinò mentre il successo di Zapata e offerto nella lavagna quote a 2.30.

Pronostico Bernabe Zapata Miralles-Miomir Kecmanovic

Non dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita molto combattuta, comandata da scambi prolungati. Zapata dovrà essere bravo nel bloccare le accelerazioni del tennista serbo Kecmanovic. Pronostico: decidiamo dunque di puntare ancora una volta sulla vittoria di Zapata a quota 2.30

