Nella giornata di oggi lunedì 10 aprile 2023, si giocano il match tra il nostro Matteo Berrettini, opposto al tennista americano Maxime Cressy, match valido per il primo turno del torneo di tennis ATP Montecarlo. Pronostico Matteo Berrettini-Maxime Cressy, APT Montecarlo 2023, le quote offerte dai bookmaker sul giocatore vincente e lo stato di forma dei due tennisti.

Stato di forma dei due tennisti

Entrambi i tennisti arrivano a questo primo turno all’APT Montecarlo con poca fiducia sul proprio attuale stato fisico. Maxime Cressy è reduce da cinque sconfitte negli ultimi cinque match giocati, mentre il Matteo Berrettini ha vinto solo 2 degli ultimi 5 incontri giocati.

Il punto di forza dei due tennisti è senza dubbio il servizio, ma non la superficie, infatti prediligono il cemento alla terra battuta che troveranno a Montecarlo.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

I due giocatori non si sono mai affrontati fino ad oggi ma attenzione che potrebbe arrivare un Tie-breack, visto le ottime doti al servzio di entrambe i tennisti.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Per i bookmaker non dovrebbe esserci incontro, visto che la vittoria di Matteo Berrettini è offerta a quota 1.20 sia su Sisal che su Starcasinò, mentre il successo del tennista americano è bancato a quota 4.

Pronostico Matteo Berrettini-Maxime Cressy, APT Montecarlo 2023

Il campo secondo noi favorirà Berrettini, anche se si presenta a Montecarlo non al top della sua condizione, ma Cressy negli ultimi incontri sta giocando veramente male commettendo molti doppi falli.

Pronostico: noi decidiamo di puntare su un over game offerto a quota 22.5, perchè vediamo sicuramente Berrettini favorito, ma non pensiamo che sia una vittoria rapida per il tennista italiano, anzi si potrebbe arrivare anche al terzo set.