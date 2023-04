Pronostici ATP Montecarlo: Lorenzo Musetti-Miomir Kecmanovic, scopri le quote e lo stato di forma

Oggi 11 aprile 2023, andrà in scena il match tra il nostro Lorenzo Musetti opposto a Miomir Kecmanovic, valido per l’accesso al secondo turno dell’Atp Master 1000 di Montecarlo. Pronostici ATP Montecarlo: Lorenzo Musetti-Miomir Kecmanovi, scopri le quote e lo stato di forma.

Stato di forma dei due tennisti

Lorenzo Musetti è reduce da un inizio di stagione molto sotto le sue aspettative, infatti è reduce da 8 sconfitte nelle ultime 10 partite di tennis giocate. Sicuramente oggi potrà essere avvantaggiato, visto che si torna a giocare sulla sua superficie preferita, la terra battuta.

Dall’altra parte della rete troviamo il tennista serbo Miomir Kecmanovic, che è uno dei giocatori più in forma, anche se si è dovuto arrendere solo a Casper Ruud in finale all’ATP Estoril.

I due si sono già affrontati una volta, conduce il nostro portacolori Lorenzo Musetti, che ha vinto l’unico scontro giocato all’ATP Napoli.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte dai bookmaker vedono una partita molto equilibrata, con un leggera preferenza per la vittoria di Musetti, offerta a quota 1.85 su Starcasinò e a quota 1.87 su Sisal, mentre il successo di Kecmanovic è offerto nel tabellone quote a 1.91.

Pronostici ATP Montecarlo: Lorenzo Musetti-Miomir Kecmanovic

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita molto combattuta, dove sicuramente Musetti cercarà di difendere il più possibile le accelerazioni di Kecmanovic, ma sarà un match molto difficile per il tennista serbo, che sicuramente potrà risentire delle tante ore giocate nel torneo precedente in Portogallo

Pronostico: Decidiamo dunque di puntare sulla vittoria di Lorenzo Musetti.