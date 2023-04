Oggi 19 aprile 2023, andrà in scena il match di tennis tra il tennista inglese Daniel Evans, contro il nostra portacolori Matteo Arnaldi, partita valida l’accesso agli ottavi di finale all’ATP di Barcellona. Pronostici tennis oggi 19/4/2023: Daniel Evans-Matteo Arnaldi ATP Barcellona, scopri lo stato di forma dei due tennisti e le quote offerte per le tue scommesse.

Lo stato di forma dei due tennisti

Il nostro Matteo Arnaldi è reduce da una grande prestazione contro lo spagnolo Jaume Munar, dove ha vinto con un netto 2-0, con il punteggio di 6-3, 6-4.

Daniel Evans arriva a questo torneo di Barcellona, dopo aver giocato alla grande l’ATP Montecarlo, dove è uscito solo negli ottavi di finale, sconfitto dal tennista bielorusso Ivashka.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Barcellona 2023, vedono favorita la vittoria del nostro Matteo Arnaldi, offerta a quota 1.70 su Starcasinò e a quota 1.75 su Sisal, mentre il successo di Daniel Evans è pagato a quota 2.10.

Pronostici tennis oggi 19/4/2023: Daniel Evans-Matteo Arnaldi

Per lo staff di Bet Italia Web, si preannuncia una partita dove il tennista inglese Evans, ha sicuramente molta esperienza in più rispetto al tennista italiano, ma crediamo che oggi Matteo possa dire la sua essendo questa la sua superficie preferita. Pronostico Il nostro pronostico è la vittoria di Matteo Arnaldi 1.72.

