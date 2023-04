Per i pronostici di tennis di oggi 21/04/2023, andiamo ad analizzare il derby italiano che andrà in scena a Barcellona, tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, valido per un posto alle semifinali del torneo ATP di Barcellona. Pronostici tennis oggi 21/4/2023: Lorenzo Musetti-Jannik Sinner ATP Barcellona, scopri lo stato di forma dei due tennisti e le quote offerte dai bookmaker.

Stato di forma dei due tennisti

I due tennisti italiani si sono affrontati settimana scorsa all‘ATP Montecarlo, dove c’è stata una vittoria netta da parte per Jannik Sinner con il risultato finale di 2 set 0, con il punteggio di 6-2/6-2.

Jannik Sinner arriva a questo match dei quarti di finale dell’ATP di Barcellona, sicuramente molto stanco visto le tante partite a cui ha preso parte quest’anno.

Dall’altra parte Lorenzo Musetti, sembra che stia ritrovando il suo miglior tennis e sicuramente oggi avrà più chance di vittoria rispetto al match perso nettamente a Montecarlo.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Barcellona 2023, vedono nettamente favorita la vittoria di Jannik Sinner, offerta a quota 1.30 su Starcasinò e a quota 1.35 su Sisal, mentre il successo di Lorenzo Musetti è pagato a quota 3.50.

Per lo staff di Bet Italia Web, si preannuncia una partita dove Jannik Sinner parte nettamente favorito per la vittoria del match. Ma attenzione che Lorenzo Musetti, potrebbe rendere la vittoria non facile e riuscire a strappare almeno un set. Pronostico Lorenzo Musetti vince almeno un set a quota 1.70.

