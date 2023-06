Domani 16 giugno 2023, all’Atp di Hertogenbosch in Olanda, andrà in scena il match di tennis tra il tennista finlandese Emil Ruusuvuori e il nostro Jannik Sinner, valido per un accesso alle semifinali del torneo. Pronostico Tennis ATP Hertogenbosch: Emil Ruusuvuori e Jannik Sinner, scopri lo stato di forma dei due tennisti, le quote offerte dai bookmaker, e il pronostico gratuiti dei nostri tipster esperti di tennis.

Lo stato di forma dei due tennisti per questo incontro

Entrambi i due tennis, arrivano a questo incontro valido per i quarti di finale del torneo di tennis ATP Hertogenbosch 2023, dopo delle buone partite disputate.

Jannik Sinner è reduce da una gran vittoria contro il kazako Bublik, mentre dall’altra parte Emil Ruusuvori è reduce da una grandissima vittoria contro Hugo Humbert.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Stoccarda, vedono favorita la vittoria di Jannik Sinner, offerta a quota 1.25 su Starcasinò e a quota 1.25 su Sisal, mentre il successo di Emil Ruusuvuori è pagato a quota 4.00.

Pronostico Tennis ATP Hertogenbosch: Emil Ruusuvuori e Jannik Sinner

Dopo aver analizzato il match, noi della redazione di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita molto combattuta, poiché entrambi i tennisti godono di un buon servizio e questo sull’erba è un punto fondamentale. I due giocatori inoltre si sono affrontati sei volte e conduce Sinner 5-1.

Seppur vediamo una partita combattuta, alla lunga crediamo che Jannik Sinner abbia molte più armi per scardinare il gioco del finlandese.Il nostro pronostico è il 2-0 di Sinner che troviamo a quota 1.80.

