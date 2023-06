Venerdì 23 giugno 2023. è in programma il match di tennis, valevole per i quarti di finale al torneo ATP Londra 2023, che vedrà opposti il nostro Lorenzo Musetti e il tennista danese Holger Rune. Pronostico Lorenzo Musetti-Holger Rune, quarti di finale ATP Londra 2023, scopri lo stato di forma dei due tennisti, le quote offerte dai bookmaker, e il pronostico gratuito dei nostri tipster esperti di tennis.

Lo stato di forma dei due tennisti per questo incontro

Entrambi i tennisti, arrivano a questa partita dimostrando di essersi abituati molto bene a giocare su questa superficie in erba. Per Lorenzo Musetti qui a Londra è arrivata una bella vittoria contro Ben Shelton, mentre Holger Rune ha dovuto battere l’inglese Peniston.

Pur essendo molto esperti del circuito di tennis, nessuno dei due tennisti predilige questa superficie, per questo ci aspettiamo una sfida molto serrata e combattuta. I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera e lo faranno oggi per la prima volta.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Londra, vedono favorita la vittoria di Holger Rune, offerta a quota 1.50 su Starcasinò e a quota 1.53 su Sisal, mentre il successo di Lorenzo Musetti è pagato a quota 2.50.

Pronostico Lorenzo Musetti-Holger Rune, quarti di finale ATP Londra 2023

Lorenzo Musetti all’inizio di questa stagione su erba nelle prime partite ha faticato molto. Mentre in questo momento sembra davvero essere tornato a giocare il suo tennis.

Holger Rune invece, dopo che l’anno scorso ha fatto davvero brutti risultati su erba, ieri contro Ryan Peniston ha dimostrato davvero di trovarsi a suo agio anche su questa superficie.

Pronostici Tennis: ci aspettiamo una partita molto combattuta poiché, su erba servendo bene e colpendo il primo colpo successivo al servizio può aiutare a vincere molti punti, ed entrambi ne sono capaci. Decidiamo di puntare sulla vittoria di Lorenzo Musetti che troviamo a quota 2.50.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.