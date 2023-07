Per i pronostici Tennis di oggi 19/07/2023, andranno in scena gli ottavi di finale all’ATP di Bastad, dove si affronteranno due tennisti azzurri, Lorenzo Musetti contro Matteo Arnaldi. Pronostici Tennis di Oggi: Lorenzo Musetti-Matteo Arnaldi, quote bookmaker e stato di forma dei due giocatori.

Lo stato di forma dei due tennisti per questo incontro di tennis

Dopo un grande inizio di stagione, Lorenzo Musetti sta veramente dimostrando di essere un giocatore potenzialmente da top 10, giocando sempre ottime partite.

Dall’altra parte del campo troviamo un giovane Matteo Arnaldi, che sta davvero impressionando per la sua attitudine e i suoi risultati in tour. I due giocatori si sono affrontati 2 volte, conduce Musetti 2-0.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis di Bastad, vedono favorita la vittoria di Lorenzo Musetti, offerta a quota 1.40 su Starcasinò e a quota 1.42 su Sisal, mentre il successo di Matteo Arnaldi è pagato 3 volte la posta giocata.

Pronostici Tennis di Oggi: Lorenzo Musetti-Matteo Arnaldi

In queste condizioni. Lorenzo Musetti ha veramente troppe chance in più di Matteo Arnaldi per portar a casa la partita. Musetti sta veramente dimostrando che a livello di variazioni è uno dei top 5 nel circuito.

Con una terra così lenta Arnaldi potrà faticare a esprimere il suo miglior tennis che è principalmente basato su colpi a tutto braccio da fondo.

Pronostici Tennis di Oggi: decidiamo di andare a prenderci la vittoria di Musetti per 2-0 a quota 2.00, ci aspettiamo una partita a senso unico.

