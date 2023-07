Nella giornata di oggi 20/07/2023, andranno in scena gli ottavi di finale al torneo di tennis ATP di Gtsaad, dove si affronteranno i tennisti Jaume Munar e Stan Wawrinka. Pronostico Jaume Munar-Stan Wawrinka, ottavo di finale ATP Gtsaad del 20/07/2023. Scopri i nostri consigli per le tue scommesse e le quote offerte dai bookmaker.

Lo stato di forma dei due tennisti per questo incontro di tennis

Stan Wawrinka, dopo un grave infortunio, ha ritrovato il suo miglior tennis e sembra esser sempre più competitivo. Oggi il tennista svizzero affronterà un giocatore molto ostico su questi campi.

Jaume Munar è reduce da una stagione ottima su terra, dove ha ottenuto risultati di gran lunga superiori al suo livello di gioco. I due giocatori non si sono mai affrontati e lo faranno oggi per la prima volta qui a Gtsaad.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis di Bastad, vedono favorita la vittoria di Stan Wawrinka, offerta a quota 1.40 su Starcasinò e a quota 1.42 su Sisal, mentre il successo di Jaume Munar è pagato 3 volte la posta giocata.

Pronostico Jaume Munar-Stan Wawrinka

In queste condizioni se la partita si fosse giocata 2 anni fa il super favorito sarebbe stato sicuramente Stan Wawrinka. Ci aspettiamo un match molto combattuto, perché anche se lo svizzero non è al top della forma, su questi campi in casa è molto ostico da affrontare.

Jaume Munar dovrà essere bravo a farlo scambiare è farlo muovere molto per cercare di stremarlo a livello fisico. Pronostico Tennis: decidiamo di andare a prenderci la vittoria di un set di Munar che troviamo a circa quota 1.80.

