Per i pronostici tennis, domani 26 luglio 2023, andra in scena il secondo turno all’ATP di Amburgo, dove si affronteranno il tennista spagnolo Zapata Miralles, opposto al russo Andrey Rublev. Pronostici Tennis ATP Amburgo: Bernabe Zapata Miralles-Andrey Rublev, scopri i nostri consigli per scommettere e le quote offerte dai bookmaker.

Stato di forma dei due tennisti

Andrey Rublev, nell’ultimo periodo sta ottenendo risultati veramente interessanti, dalla vittoria a Montecarlo del suo primo Master 1000, alla grandissima partita giocata e persa contro Novak Djokovic a Wimbledon.

Dall’altra parte della rete troviamo il giocatore lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, che conosce benissimo questa superficie e sicuramente in un match lottato può dire la sua. I due giocatori non si sono mai affrontati e lo faranno oggi per la prima volta qui ad Amburgo in Germania.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis di Amburgo, vedono favorita la vittoria di Andrey Rublev, offerta a quota 1.10 su Starcasinò e a quota 1.12 su Sisal, mentre il successo di Bernabe Zapata Miralles è pagato 6 volte la posta giocata.

Pronostici Tennis ATP Amburgo: Bernabe Zapata Miralles-Andrey Rublev

Bernabe Zapata Miralles è sicuramente fortunato a giocare contro Rublev su questa superficie, se si fosse giocata da un’altra parte, sicuramente Zapata non avrebbe avuto nessuna chance di portare a casa il match.

Il russo arriva da un torneo vinto e sicuramente vorrà ripetersi. Ma attenzione allo spagnolo che su questi campi può essere una minaccia importante, soprattutto con una terra così lenta come qui ad Amburgo.

Pronostico e Scommesse: decidiamo di andare a prenderci la vittoria di un set a favore di Bernabe Zapata Miralles a quota circa 2.50 su Netbet e a quota 2.52 su Bullibet.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.