Finale Femminile Roland Garros 2024. Jasmine Paolini batte Mirra Andreeva, e lo fa dominando 2 set a 0, un risultato che non ci permette di incassare la nostra free pick purtroppo, ma siamo felici che una giocatrice italiana sia di nuovo in finale al French Open, 12 anni dopo Sara Errani. Ora scontro con la numero 1 al mondo, Iga Swiatek.

Finale Femminile Roland Garros 2024: Jasmine Paolini domina anche Andreeva

Jasmine Paolini entra nella storia del tennis italiano: dopo Francesca Schiavone e Sara Errani, la 28enne lucchese è la terza azzurra a centrare la finale del Roland Garros 2024 conquistando per la prima volta in carriera un traguardo del genere in uno Slam. La toscana batte per 6-3, 6-1 la russa Mirra Andreeva, crollata nel secondo set dopo una serie di errori in rovescio, e approda in finale dove affronterà la polacca Iga Swiatek, la numero uno del ranking.

Il Roland Garros parla italiano. Non solo Jannik Sinner, nuovo numero uno del tennis maschile, e la coppia Bolelli-Vavassori giunta in finale nel doppio. Nel pomeriggio di sabato, Jasmine Paolini scenderà in campo per riportare in Italia un titolo femminile che manca dal 2010, anno in cui si impose Francesca Schiavone. Servirà un’impresa, perché la vittoria dell’azzurra vale @7,50 volte la posta di media, ma si arriva fino @11 volte la posta. In ogni caso un piccolo capolavoro Jasmine l’ha già compiuto a inizio torneo, il trionfo di Paolini era fissato @66 su Snai.

Finale Femminile Roland Garros 2024: scontro con Swiatek

L’altra finalista, come detto, sarà la numero uno al mondo Iga Swiatek, che ha superato la numero 3 Coco Gauff 6-2, 6-4. Per la Paolini l’appuntamento con la storia è per sabato 8 giugno alle 15.

La tennista toscana va a caccia di una vera e propria impresa, contro la numero uno del ranking Iga Swiatek. Le quote di Planetwin365 premiano il successo di quest’ultima, offerto @1,06 contro l’italiana @9. La polacca vede anche la conquista del primo set @1,14, contro Paolini @5. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è il 2-0 in favore di Swiatek @1,28, mentre un trionfo dell’azzurra in tre parziali paga @13 volte la posta. Una piccola impresa, però, Paolini l’ha già compiuta: a inizio torneo, la conquista del titolo era fissata @66.

Le migliori quote su Iga Swiatek-Jasmine Paolini

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la finale del French Open femminile:

