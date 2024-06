Pronostico Sinner-Alcaraz 7 giugno 2024. Prima volta alle semifinali del French Open per Jannik Sinner che si presenta da numero 1 al mondo dopo il ritiro di Djokovic al Roland Garros. Le quote nel match con Carlos Alcaraz favoriscono però lo spagnolo. Vediamo i consigli per le scommesse nella video analisi di Brian che arriva da un ottima doppietta nelle scommesse.

Pronostico Sinner-Alcaraz 7 giugno 2024: Jannik numero 1 al mondo!

Jannik Sinner è in campo e sta affrontando Dimitrov nei quarti del Roland Garros 2024 quando arriva la notizia: Novak Djokovic si è ritirato e il 22enne di Sesto Pusteria sarà il primo italiano a diventare numero 1 al mondo del ranking ATP. L’azzurro non lo sa e continua a combattere con Grigor Dimitrov in una partita complicata, vinta comunque in tre set per 6-2, 6-4, 7-6 al termine di una maratona. Una giornata storica per il tennis italiano e per Sinner che ha iniziato la propria scalata il 12 febbraio 2018 quando, a sedici anni, conquistava il primo punto Atp, battendo in un torneo ITF a Sharm el-Sheikh l’indiano Aryan Goveas. Sul Mar Rosso, il 22enne di Sesto Pusteria scriveva il suo nome nella classifica mondiale: posto occupato 1592. Sei anni dopo Jannik conquista il tetto del mondo.

I bookmakers si sbizzarriscono, la possibilità di vedere l’altoatesino in prima posizione a fine anno si gioca @1,75 su Snai, ma attenzione anche al 2025: Sinner davanti a tutti in classifica tra un anno, dopo il prossimo Roland Garros, vale @2,50 la posta su Goldbet e Better. Chi può fermarlo? Il principale avversario nelle quote è Carlos Alcaraz, proposto in cima al ranking a fine anno @2,75. Più lontano Novak Djokovic, per cui un ritorno in vetta è fissato @5. E’ finita l’era del serbo?

Negli ultimi aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale del French Open 2024 Sinner è pienamente candidato ad alzare il secondo Slam consecutivo: una vittoria di Jannik a Parigi paga @3 volte la posta, dietro soltanto a Carlos Alcaraz, con cui se la vedrà in semifinale, proposto @2,15.

Pronostico Sinner-Alcaraz 7 giugno 2024: la sfida con lo spagnolo

Sarà Carlos Alcaraz l’avversario in semifinale al Roland Garros del nuovo numero 1 al mondo Jannik Sinner. Lo spagnolo si aggiudica il match dei quarti contro Stefanos Tsitsipas, che chiude così il suo percorso dopo aver eliminato Matteo Arnaldi. Sia lo spagnolo che Sinner andranno a caccia della prima finale al Roland Garros.

Pronostico Sinner-Alcaraz 7 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per le semifinali dello slam di Roland Garros:

Video analisi e le scommesse su Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Torniamo in pista con Brian che arriva dalla doppietta negli scorsi turni al Roland Garros e ha analizzato in questo video l’attesa finale tra Sinner-Alcaraz.

