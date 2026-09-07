Pronostico Carlos Alcaraz-Ben Shelton: analisi e scommesse tennis, quarti di finale US Open 2026

Continua l’ultimo slam di tennis del 2026 a Flushing Meadows dove martedì si giocano i quarti di finale dello US Open con Carlos Alcaraz che sfiderà il beniamino di casa Ben Shelton. Pronostico Alcaraz-Shelton 8 settembre 2026.

Pronostico Alcaraz-Shelton 8 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Carlos Alcaraz-Ben Shelton match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Il beniamino di casa Ben Shelton sogna di aggiudicarsi il primo titolo Slam e, dopo una prima settimana incerta, è salito di colpi nell’affermazione in tre set ai danni di Stefanos Tsitsipas negli ottavi, arrivando a quota 37 vittorie su 50 incontri disputati nel 2026.

Dall’altra parte, lo spagnolo Carlos Alcaraz è salito di colpi come il mancino di Atlanta nel duello con l’altro americano Tommy Paul, regolato con il punteggio di 6-4 6-3 6-4 per il successo n. 26 dell’anno a fronte di sole tre sconfitte.

Guida TV Tennis: dove vedere Carlos Alcaraz-Ben Shelton?

Il match da Alcaraz e Shelton è in diretta, come gli altri match, sui canali Sky Sport e in streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Carlos Alcaraz-Ben Shelton

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Ben Shelton

In 3 precedenti Alcaraz non solo ha sempre vinto, e ha concesso solo un set a Shelton, quello della bella battaglia nell’unico confronto del 2026, ad un altro slam, quello del Roland Garros, quando agli ottavi di finale da Parigi il murciano supera lo statunitense in 4 set per 7-6 6-3 4-6 6-4. Vediamo se il padrone di casa Shelton, spinto anche dal pubblico, potrà giocarsela e prolungare il match con Alcaraz per un Over.

PRONOSTICO: OVER 37.5 GAMES @1.75

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.