Pronostico Carlos Alcaraz-Ben Shelton: analisi e scommesse tennis, quarti di finale US Open 2026

Pronostico Alcaraz-Shelton 8 settembre 2026
Pronostici US Open Tennis
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7 Settembre 2026

Continua l’ultimo slam di tennis del 2026 a Flushing Meadows dove martedì si giocano i quarti di finale dello US Open con Carlos Alcaraz che sfiderà il beniamino di casa Ben Shelton. Pronostico Alcaraz-Shelton 8 settembre 2026.

Pronostico Alcaraz-Shelton 8 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Carlos Alcaraz-Ben Shelton match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Il beniamino di casa Ben Shelton sogna di aggiudicarsi il primo titolo Slam e, dopo una prima settimana incerta, è salito di colpi nell’affermazione in tre set ai danni di Stefanos Tsitsipas negli ottavi, arrivando a quota 37 vittorie su 50 incontri disputati nel 2026.

Dall’altra parte, lo spagnolo Carlos Alcaraz è salito di colpi come il mancino di Atlanta nel duello con l’altro americano Tommy Paul, regolato con il punteggio di 6-4 6-3 6-4 per il successo n. 26 dell’anno a fronte di sole tre sconfitte.

Pronostico Alcaraz-Shelton 8 settembre 2026

Pronostico Alcaraz-Shelton 8 settembre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Carlos Alcaraz-Ben Shelton?

Il match da Alcaraz e Shelton è in diretta, come gli altri match, sui canali Sky Sport e in streaming su Sky GO e NOW. 

Migliori quote per Carlos Alcaraz-Ben Shelton

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Carlos Alcaraz-Ben Shelton
08/09/2026
22:00
Bookmaker12
1.273.75
1.243.60
1.253.70
1.293.75
1.253.70

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Ben Shelton

In 3 precedenti Alcaraz non solo ha sempre vinto, e ha concesso solo un set a Shelton, quello della bella battaglia nell’unico confronto del 2026, ad un altro slam, quello del Roland Garros, quando agli ottavi di finale da Parigi il murciano supera lo statunitense in 4 set per 7-6 6-3 4-6 6-4. Vediamo se il padrone di casa Shelton, spinto anche dal pubblico, potrà giocarsela e prolungare il match con Alcaraz per un Over.

PRONOSTICO: OVER 37.5 GAMES @1.75

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