L’11 settembre è un giorno particolare, specialmente negli States, particolarmente a NY dove continua lo slam di tennis dello US Open 2026 con Ben Shelton che si regala una semifinale tutta a stelle e strisce contro Frances Tiafoe, dopo aver eliminato il grande favorito Carlos Alcaraz in un match epico. Pronostico Shelton-Tiafoe 11 settembre 2026.

Pronostico Shelton-Tiafoe 11 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Ben Shelton-Frances Tiafoe match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Ben Shelton arriva a questa semifinale galvanizzato da un’impresa monumentale nei quarti, dove ha sconfitto al super-tiebreak del quinto set il campione in carica Carlos Alcaraz (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6) al termine di una battaglia conclusasi a notte fonda. Agli ottavi aveva dominato nettamente Stefanos Tsitsipas in tre set.

Frances Tiafoe ha conquistato l’accesso alla semifinale grazie a una rimonta prodigiosa contro il connazionale Alex Michelsen, recuperando uno svantaggio di due set a zero e imponendosi per 10-6 al super-tiebreak del parziale decisivo. Nel turno precedente aveva firmato un altro capolavoro battendo Daniil Medvedev in quattro set.

Guida TV Tennis: dove vedere Ben Shelton-Frances Tiafoe?

Il match è programmato per venerdì 11 settembre 2026. I canali tv di riferimento sono quelli di Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Ben Shelton-Frances Tiafoe

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Ben Shelton-Frances Tiafoe

I due tennisti si sono affrontati 4 volte nel circuito maggiore, con Ben Shelton in vantaggio per 3-1. Il match più recente è stato a Washington nel 2025 con vittoria di Shelton. I due si erano affrontati anche allo US Open del 2024 al terzo turno, unica vittoria di Tiafoe, in un match lungo al quinto set (4-6, 7-5, 6-7, 7-4, 6-6) come ci aspettiamo anche per questa semifinale.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.