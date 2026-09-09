Pronostico Ben Shelton-Frances Tiafoe: analisi, quote e scommesse semifinali slam di tennis, US Open 2026

Pronostico Shelton-Tiafoe 11 settembre 2026
Pronostici US Open Tennis
Avatar
di
9 Settembre 2026

L’11 settembre è un giorno particolare, specialmente negli States, particolarmente a NY dove continua lo slam di tennis dello US Open 2026 con Ben Shelton che si regala una semifinale tutta a stelle e strisce contro Frances Tiafoe, dopo aver eliminato il grande favorito Carlos Alcaraz in un match epico. Pronostico Shelton-Tiafoe 11 settembre 2026.

Pronostico Shelton-Tiafoe 11 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Ben Shelton-Frances Tiafoe match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Ben Shelton arriva a questa semifinale galvanizzato da un’impresa monumentale nei quarti, dove ha sconfitto al super-tiebreak del quinto set il campione in carica Carlos Alcaraz (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6) al termine di una battaglia conclusasi a notte fonda. Agli ottavi aveva dominato nettamente Stefanos Tsitsipas in tre set.

Frances Tiafoe ha conquistato l’accesso alla semifinale grazie a una rimonta prodigiosa contro il connazionale Alex Michelsen, recuperando uno svantaggio di due set a zero e imponendosi per 10-6 al super-tiebreak del parziale decisivo. Nel turno precedente aveva firmato un altro capolavoro battendo Daniil Medvedev in quattro set.

Pronostico Shelton-Tiafoe 11 settembre 2026

Pronostico Shelton-Tiafoe 11 settembre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Ben Shelton-Frances Tiafoe?

Il match è programmato per venerdì 11 settembre 2026. I canali tv di riferimento sono quelli di Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Ben Shelton-Frances Tiafoe

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Ben Shelton-Frances Tiafoe
11/09/2026
22:00
Bookmaker12
1.323.20
1.313.15
1.333.15
1.323.40
1.333.15

Le nostre scommesse su Ben Shelton-Frances Tiafoe

I due tennisti si sono affrontati 4 volte nel circuito maggiore, con Ben Shelton in vantaggio per 3-1. Il match più recente è stato a Washington nel 2025 con vittoria di Shelton. I due si erano affrontati anche allo US Open del 2024 al terzo turno, unica vittoria di Tiafoe, in un match lungo al quinto set (4-6, 7-5, 6-7, 7-4, 6-6) come ci aspettiamo anche per questa semifinale.

PRONOSTICO: OVER 38.5 GAMES @1.75

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici Tennis US Open 2026: sorteggio, i match degli italiani e le previsioni. Sonego apre contro Zverev. Alcaraz torna contro Safiullin
Pronostici US Open Tennis
Pronostici Tennis US Open 2026: sorteggio, i match degli italiani e le previsioni. Sonego apre contro Zverev. Alcaraz torna contro Safiullin
28 Agosto 2026
Pronostici Tennis, anteprima US Open 2026: senza Sinner come cambiano le quote dell’ultimo slam di tennis? Alcaraz rientra da favorito
Pronostici US Open Tennis
Pronostici Tennis, anteprima US Open 2026: senza Sinner come cambiano le quote dell’ultimo slam di tennis? Alcaraz rientra da favorito
24 Agosto 2026
Pronostico Carlos Alcaraz-Ben Shelton: analisi e scommesse tennis, quarti di finale US Open 2026
Pronostici US Open Tennis
Pronostico Carlos Alcaraz-Ben Shelton: analisi e scommesse tennis, quarti di finale US Open 2026
7 Settembre 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.