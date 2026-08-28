Pronostici Tennis US Open 2026: sorteggio, i match degli italiani e le previsioni. Sonego apre contro Zverev. Alcaraz torna contro Safiullin

Sorteggio US Open 2026
Pronostici US Open Tennis
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28 Agosto 2026

Andiamo a vedere i sorteggi dei main draw all’ultimo slam dell’anno di tennis, lo US Open 2026 senza Sinner, ma con ritorno di Alcaraz favorito, anche se la testa di serie numero 1 è Zverev che è stato subito pescato al primo turno dal nostro Lorenzo Sonego. Sorteggio US Open 2026.

Sorteggio US Open 2026: Alcaraz torna contro Safiullin

Sorteggiato il tabellone dello US Open 2026 al via domenica 30 agosto, senza Jannik Sinner, ma ci sarà il ritorno di Carlos Alcaraz, e iniziamo proprio dallo spagnolo che torna in campo dopo 4 mesi e sfiderà il russo Roman Safiullin. Dopo il forfait agli ultimi due Slam del 2026, Roland Garros e Wimbledon, lo spagnolo difenderà il titolo vinto lo scorso anno contro Sinner, ma dovrà farlo senza una “vera” preparazione alle spalle fatta di tornei giocati: nelle ultime settimane si è mosso con cautela, allenandosi con sempre maggior energia a Murcia fino a simulare un set contro Holger Rune, e ha poi assaggiato il cemento americano in doppio misto con Serena Williams.

Novak Djokovic va a caccia del 25° slam in carriera (un’impresa sensazionale che gli permetterebbe di staccare Margaret Court e diventare così il giocatore con più Major nell’intera storia del tennis) e il serbo sarà atteso dall’argentino Mariano Navone. Djokovic si presenta a Flushing Meadows a 39 anni di età, ha conquistato il suo ultimo Slam proprio sul cemento di New York nel 2023, e raggiunto la sua ultima finale agli Australian Open del 2026, schiantandosi però contro Jannik Sinner.

PREVISIONE QUARTI DI FINALE

  • Alexander Zverev (1) vs. Alex de Minaur (6)
  • Felix Auger-Aliassime (3) vs. Flavio Cobolli (5)
  • Daniil Medvedev (7) vs. Novak Djokovic (4)
  • Ben Shelton (8) vs. Carlos Alcaraz (2)
Sorteggio US Open 2026

Sorteggio US Open 2026

US Open 2026: il sorteggio degli italiani

Debutto di fuoco per Lorenzo Sonego, atteso da Alexander Zverev, testa di serie numero 1 del tabellone, mentre Lorenzo Musetti [13] sfiderà il britannico Arthur Fery.

Nella parte alta del tabellone si trovano anche Luciano Darderi e Mattia Bellucci, che se la vedranno con un qualificato/lucky loser, mentre Flavio Cobolli [5] aprirà le danze contro l’argentino Francisco Comesaña. 

Sono stati sorteggiati nella parte bassa del tabellone Matteo Berrettini, pronto per un nostalgico incrocio con Stan Wawrinka e Matteo Arnaldi [30], che sfiderà l’australiano James Duckworth.

  • Lorenzo Sonego vs. Alexander Zverev [1]
  • Lorenzo Musetti [13] vs. Arthur Fery
  • Luciano Darderi vs. qualificato/lucky loser
  • Mattia Bellucci vs. qualificato/lucky loser
  • Flavio Cobolli [5] vs. Francisco Comesaña
  • Matteo Berrettini vs. Stan Wawrinka
  • Matteo Arnaldi [30] vs. James Duckworth

Quote US Open 2026: senza Sinner domina Alcaraz

Carlos Alcaraz riparte da grande favorito secondo gli esperti di Goldbet che offrono a 2,75 il suo bis, seguito a quota 4,00 da Alexander Zverev, reduce da due finali Slam consecutive. Mai sottovalutare la forza di Novak Djokovic, il trionfo del serbo chiude il podio virtuale a 9,00, seguito dal trio Shelton-Fils-Fritz, tutti proposti a 11,00.  

L’Italia senza Sinner punterà ancora una volta sulla coppia Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Il romano, finalista al Roland Garros, è reduce dal suo miglior Masters 1000 sul cemento (a Cincinnati) dell’intera carriera e vede il primo titolo Slam a quota 35,00, mentre sale a 51,00 l’acuto del tennista toscano, quarti a New York dodici mesi fa, di ritorno in un torneo del Grande Slam dopo aver saltato Parigi e Wimbledon. Più lontano invece Matteo Berrettini (101,00), che in caso di vittoria all’esordio contro Stanislav Wawrinka, nel replay del primo turno di Wimbledon, sfiderà già al secondo turno Novak Djokovic.

US Open 2026 femminile: la situazione di Paolini e Cocciaretto

Per quanto riguarda il tabellone femminile dello US Open 2026 Aryna Sabalenka [1], campionessa in carica, comincerà la difesa del titolo affrontando la colombiana Camila Osorio. Nella parte alta del tabellone troverà Jessica Pegula [3], attesa a sfidare la rumena Elena Gabriela Ruse, e Linda Noskova [6], che ha pescato la statunitense Katie Volynets. 

Nella parte bassa del tabellone si collocano invece Iga Swiatek [8], che incrocerà la cinese Wang, Mirra Andreeva [5], attesa dall’indonesiana Janice Tjen, e Elena Rybakina [2], che affronterà la statunitense Thea Frodin. Le italiane: Jasmine Paolini [19] debutterà contro la 27enne slovena Veronika Erjavec, numero 106 al mondo, mentre Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la ceca Katerina Siniakova.

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