Le scommesse sportive combo rappresentano una modalità di puntata molto interessante che consente di giocare su più mercati relativi ad un singolo evento. Combinando insieme due o più esiti sulla stessa partita o competizione, è possibile aumentare le chance di indovinare almeno una previsione. Le Scommesse Sportive Combo: Cosa Sono e Come Funzionano.

Le scommesse combo danno l’opportunità di puntare su più aspetti di uno stesso evento sportivo, con quote interessanti. Vedremo dunque perché vale la pena considerare questa opportunità di puntata e come padroneggiarla al meglio.

Le scommesse combo nel mondo delle scommesse sportive

Le varie tipologie di scommesse combo sono una modalità di puntata molto apprezzata dagli scommettitori.

Le scommesse combo, come dice il nome stesso, combinano due o più mercati sulla stessa partita/evento. Si differenziano dunque dalle scommesse multiple, dove i pronostici riguardano eventi diversi.

Nelle combo vengono uniti pronostici come 1X2, Under/Over, Goal/No Goal, riferiti però alla medesima gara. Ad esempio si può scommettere sulla vittoria di una squadra abbinata all’Over 2.5 gol totali. Oppure sull’esito finale 1X2 insieme al Goal/No Goal.

Le possibilità sono numerose e consentono di aumentare le chance di indovinare almeno una previsione a fronte però di quote inferiori rispetto alle scommesse singole.

Vedremo nel dettaglio le tante tipologie di combo bet disponibili, dalle più semplici alle più articolate, analizzando modalità di funzionamento, esempi pratici e peculiarità.

Quali Sono i Vantaggi delle Scommesse Sportive Combo

Le scommesse sportive combo hanno diversi vantaggi rispetto alle scommesse singole o multiple. Il primo vantaggio è che le scommesse sportive combo offrono delle quote più alte, in quanto il rischio di perdere è maggiore.

Infatti, per vincere una scommessa sportiva combo, devi indovinare tutti gli esiti che hai scelto, altrimenti perdi la scommessa.

Il secondo vantaggio è che le scommesse sportive combo ti permettono di sfruttare le tue conoscenze e le tue analisi su un determinato evento sportivo, puntando su diversi aspetti che ritieni probabili o improbabili.

Il terzo vantaggio è che le scommesse sportive combo sono più divertenti e stimolanti, in quanto ti coinvolgono maggiormente nella visione dell’evento sportivo.

Quali Sono i Tipi di Scommesse Sportive Combo

Esistono molti tipi di scommesse sportive combo, che variano a seconda dello sport, del mercato e dell’operatore di scommesse. Alcuni dei tipi più comuni sono:

1X2 + Over/Under: si scommette sul risultato finale della partita (1X2) e sul numero di gol o punti segnati (Over/Under).

si scommette sul risultato finale della partita (1X2) e sul numero di gol o punti segnati (Over/Under). 1X2 + Goal/No Goal: si scommette sul risultato finale della partita (1X2) e sul fatto che entrambe le squadre segnino o no (Goal/No Goal).

si scommette sul risultato finale della partita (1X2) e sul fatto che entrambe le squadre segnino o no (Goal/No Goal). 1X2 + Multigol: si scommette sul risultato finale della partita (1X2) e sul numero di gol segnati da entrambe le squadre (Multigol).

si scommette sul risultato finale della partita (1X2) e sul numero di gol segnati da entrambe le squadre (Multigol). 1X2 + Marcatore: si scommette sul risultato finale della partita (1X2) e su un determinato marcatore durante la partita (Marcatore).

si scommette sul risultato finale della partita (1X2) e su un determinato marcatore durante la partita (Marcatore). Doppia Chance + Over/Under: si scommette su due possibili esiti della partita (Doppia Chance) e sul numero di gol o punti segnati (Over/Under).

si scommette su due possibili esiti della partita (Doppia Chance) e sul numero di gol o punti segnati (Over/Under). Doppia Chance + Goal/No Goal: si scommette su due possibili esiti della partita (Doppia Chance) e sul fatto che entrambe le squadre segnino o no (Goal/No Goal).

si scommette su due possibili esiti della partita (Doppia Chance) e sul fatto che entrambe le squadre segnino o no (Goal/No Goal). Doppia Chance + Multigol: si scommette su due possibili esiti della partita (Doppia Chance) e sul numero di gol segnati da entrambe le squadre (Multigol).

si scommette su due possibili esiti della partita (Doppia Chance) e sul numero di gol segnati da entrambe le squadre (Multigol). Doppia Chance + Marcatore: si scommette su due possibili esiti della partita (Doppia Chance) e su un determinato marcatore durante la partita (Marcatore).

Le scommesse sui marcatori: come funzionano le giocate combo

Le scommesse sui marcatori offrono interessanti opportunità di puntata, in particolare le giocate combo che combinano più mercati. Vediamo nel dettaglio alcune delle tipologie di scommesse combo marcatore più diffuse:

Primo marcatore + risultato esatto: per vincere bisogna indovinare sia il primo marcatore che il risultato finale esatto. Questa è una giocata difficilissima da azzeccare.

per vincere bisogna indovinare sia il primo marcatore che il risultato finale esatto. Questa è una giocata difficilissima da azzeccare. Primo marcatore + 1X2: in questo caso è sufficiente indovinare il primo gol e l’esito finale della partita (1, X o 2).

in questo caso è sufficiente indovinare il primo gol e l’esito finale della partita (1, X o 2). Marcatore nei 90′ + risultato esatto: si vince se si prevede correttamente un calciatore che andrà a segno e il risultato esatto. Non conta se segna per primo o per ultimo.

si vince se si prevede correttamente un calciatore che andrà a segno e il risultato esatto. Non conta se segna per primo o per ultimo. Marcatore nei 90′ + 1X2: valgono le stesse regole della giocata precedente, ma per l’esito finale basta indovinare solo 1, X o 2.

valgono le stesse regole della giocata precedente, ma per l’esito finale basta indovinare solo 1, X o 2. Ultimo marcatore + risultato esatto/1X2: si scommette sull’ultimo marcatore della partita e sull’esito finale, nella versione con risultato esatto o solo con 1X2.

Le scommesse combo sui marcatori offrono quote elevate e intriganti opportunità di puntata. Bisogna però essere molto abili nelle previsioni per riuscire a centrarle.

Tipologie e funzionamento di Tricombo e Multichance

La Tricombo è una scommessa combobet composta da 3 mercati diversi che devono realizzarsi contemporaneamente per risultare vincente. Solitamente prevede una combinazione di 1X2, Under/Over e Gol/No Gol.

Ecco alcuni esempi di Tricombo:

1X2 + Under/Over 1.5 + Gol/No Gol

1X2 + Under/Over 2.5 + Gol/No Gol

1X2 + Under/Over 3.5 + Gol/No Gol

1X/X2/12 + Under/Over 2.5 + Gol/No Gol

Le quote sono generalmente più elevate rispetto alle classiche combobet.

La Multichance è invece una scommessa su due esiti alternativi: basta che si verifichi uno dei due pronostici per considerare la giocata vincente. Le combinazioni più diffuse sono:

1X2 con Under/Over 2.5

1X2 con Gol/No Gol

Under/Over 2.5 con Gol/No Gol

In totale le possibili combinazioni Multichance sono 16, offrendo interessanti opportunità di puntata con più chance di vincita. Entrambe queste tipologie di scommesse combo risultano apprezzate dagli scommettitori.

Tipologie e funzionamento delle scommesse Tripla Possibilità

Le scommesse Tripla Possibilità consentono di puntare su 3 diversi esiti di un evento. Per vincere basta indovinarne almeno uno. I mercati tipici sono: 1X2, Under/Over 2.5 gol e Gol/No Gol. Alcuni bookmaker offrono anche l’opzione “No” che risulta vincente se nessuno degli esiti pronosticati si verifica.

Facciamo un esempio:

Juventus-Roma: 1-0

1 o Under 2.5 o No Gol

In questo caso, avendo la partita avuto meno di 2.5 gol totali, la tripla con Under 2.5 risulta vincente. Non importa che il pronostico 1X2 (1 fisso) e No Gol siano stati sbagliati. Questo tipo di scommesse presenta quote interessanti e dà più chance di indovinare almeno una previsione.

Quali Sono le Strategie per le Scommesse Sportive Combo

Per sfruttare al meglio le scommesse sportive combo, è necessario seguire alcune strategie che ti aiutino a scegliere gli esiti più probabili e a gestire il tuo bankroll. Ecco alcuni consigli utili:

Analizza le statistiche: prima di scommettere, studia le statistiche delle squadre o degli atleti coinvolti nell’evento sportivo. Considera la forma, i risultati precedenti, le tendenze, le motivazioni, le assenze e i fattori ambientali.

prima di scommettere, studia le statistiche delle squadre o degli atleti coinvolti nell’evento sportivo. Considera la forma, i risultati precedenti, le tendenze, le motivazioni, le assenze e i fattori ambientali. Scegli le quote giuste: confronta le quote offerte dai diversi operatori di scommesse e scegli quelle più convenienti. Non scommettere su quote troppo basse o troppo alte, ma cerca un equilibrio tra rischio e rendimento.

confronta le quote offerte dai diversi operatori di scommesse e scegli quelle più convenienti. Non scommettere su quote troppo basse o troppo alte, ma cerca un equilibrio tra rischio e rendimento. Gestisci il tuo bankroll: le scommesse sportive combo sono rischiose, quindi non scommettere più di quanto puoi permetterti di perdere. Stabilisci un budget e una puntata massima per ogni scommessa e non superarli mai.

le scommesse sportive combo sono rischiose, quindi non scommettere più di quanto puoi permetterti di perdere. Stabilisci un budget e una puntata massima per ogni scommessa e non superarli mai. Sii selettivo: non scommettere su tutti gli eventi sportivi, ma solo su quelli che conosci bene e che ti offrono delle opportunità di vincita. Evita di scommettere per emozione o per noia, ma scommetti con razionalità e criterio.

Quali Sono i Migliori Siti per le Scommesse Sportive Combo

Se vuoi scommettere sulle scommesse sportive combo, devi scegliere un sito affidabile, sicuro e conveniente. Tra i migliori siti per le scommesse sportive combo, possiamo consigliarti:

Snai: uno dei leader del mercato italiano, offre un’ampia scelta di scommesse sportive combo, con quote competitive e bonus interessanti. Puoi scommettere online o nelle agenzie fisiche, e usufruire di un servizio clienti efficiente e di un’assistenza tecnica qualificata.

uno dei leader del mercato italiano, offre un’ampia scelta di scommesse sportive combo, con quote competitive e bonus interessanti. Puoi scommettere online o nelle agenzie fisiche, e usufruire di un servizio clienti efficiente e di un’assistenza tecnica qualificata. Sisal: un altro operatore storico nel panorama italiano, propone una vasta gamma di scommesse sportive combo, con quote vantaggiose e promozioni frequenti. Puoi scommettere online o nei punti vendita, e contare su un supporto clienti professionale e di un’assistenza tecnica competente.

un altro operatore storico nel panorama italiano, propone una vasta gamma di scommesse sportive combo, con quote vantaggiose e promozioni frequenti. Puoi scommettere online o nei punti vendita, e contare su un supporto clienti professionale e di un’assistenza tecnica competente. Goldbet: un operatore emergente nel settore italiano, offre una ricca selezione di scommesse sportive combo, con quote elevate e bonus generosi. Puoi scommettere online o nei negozi, e usufruire di un servizio clienti cordiale e di un’assistenza tecnica qualificata.

Analisi conclusiva sulle scommesse combo nello sport

Le scommesse combo rappresentano senza dubbio una modalità di puntata intrigante e stimolante, che consente di aumentare le chance di vincita grazie alla possibilità di giocare contemporaneamente su più mercati di uno stesso evento sportivo.

Abbiamo visto come esistano svariate tipologie di combo bet, dalle più semplici che uniscono due pronostici, fino a quelle più complesse che arrivano a combinare insieme anche 3 o 4 mercati diversi.

Ogni tipologia ha le sue peculiarità, punti di forza e modalità di funzionamento. Sta allo scommettitore valutare quale si adatta meglio alle proprie esigenze e al proprio stile di puntata. Di certo le scommesse combo consentono di sfruttare al massimo le proprie conoscenze di un evento sportivo per provare a centrare almeno una previsione.

Bisogna però ricordare che le combo comportano quote inferiori rispetto alle singole e sono quindi più rischiose. Vanno quindi gestite con attenzione, scegliendo con cura gli eventi su cui puntare e definendo un bankroll adatto.

Se utilizzate correttamente e con un pizzico di fortuna, le scommesse combo possono rivelarsi molto soddisfacenti e portare a vincite interessanti. Una modalità da tenere senz’altro in considerazione per rendere le proprie puntate ancora più coinvolgenti e avvincenti.

Domande frequenti sulle scommesse sportive Combo

Cosa sono le scommesse sportive combo?

Le scommesse combo sono una tipologia di scommesse che permette di combinare due o più pronostici sulla stessa partita o evento sportivo in un’unica giocata. Ad esempio 1X2 + Under/Over, Doppia Chance + Gol/No Gol ecc.

Quali sono i vantaggi delle scommesse combo?

I principali vantaggi sono: quote più alte, possibilità di sfruttare meglio le proprie conoscenze su un evento, maggiore coinvolgimento nella visione dell’evento, più chance di vincita azzeccando almeno un pronostico.

Quanti tipi di scommesse combo esistono?

Esistono moltissime combinazioni di scommesse combo, tra le più diffuse: 1X2 + Under/Over, 1X2 + Gol/No Gol, Doppia Chance + Under/Over, Doppia Chance + Gol/No Gol, combo sui marcatori, Tricombo, Multichance.

Come si fa a vincere con le scommesse combo?

Bisogna analizzare le statistiche, scegliere gli eventi con attenzione, gestire bene il bankroll, confrontare le quote dei bookmakers, puntare con criterio solo sugli eventi che si conoscono. Anche un po’ di fortuna aiuta.

Quali sono i migliori siti per le scommesse combo?

Tra i migliori bookmakers per le scommesse combo troviamo Snai, Sisal e Planetwin365, che offrono un’ampia scelta di combo con quote vantaggiose, bonus e servizi di qualità per i clienti.