Quote maggiorate: cosa sono e come funzionano

Le quote maggiorate, anche dette quote boost o quote potenziate, sono ormai un’offerta sempre più diffusa sui migliori siti di scommesse online. Si tratta di una tipologia di bonus estremamente allettante per gli scommettitori, che tuttavia ancora molti faticano a comprendere appieno.

Cos’è esattamente una quota maggiorata? Come funziona e in cosa consiste il suo vantaggio? È davvero così conveniente o si tratta dell’ennesima “fregatura” dei bookmakers? In questo approfondimento analizzeremo in dettaglio il meccanismo delle quote maggiorate nelle scommesse sportive, cercando di fugare ogni dubbio.

Capire le logiche che governano le quote boost è fondamentale per qualsiasi scommettitore che voglia puntare in modo consapevole e massimizzare le proprie chance di vincita. Queste quote “dopate” possono infatti, se sfruttate correttamente, rappresentare un’opportunità imperdibile per incrementare i profitti sul lungo periodo.

Scopriremo dunque cos’hanno di speciale le quote maggiorate, come vengono calcolate dai bookmakers, e su quali eventi o mercati conviene di più approfittarne. Imparare a riconoscere il valore di una quota boost e utilizzarla con criterio può fare davvero la differenza tra uno scommettitore mediocre e uno di successo.

Quote maggiorate nelle scommesse online: casa sono e come funzionano

Le quote maggiorate sono uno speciale bonus offerto dai bookmakers principalmente ai nuovi utenti che si registrano, con l’obiettivo di accrescere la propria base clienti. Ma in cosa consistono esattamente?

In parole semplici, questo bonus scommesse prevede una maggiorazione di una o più quote “classiche” proposte dal bookmaker. Facciamo un esempio pratico con due squadre di Serie A:

Ipotizziamo che per la partita Juventus-Lazio, la vittoria dei bianconeri sia quotata dal bookmaker 1.20, mentre il successo biancoceleste paghi 8.50 volte la posta. Trattandosi di quote piuttosto sbilanciate, il bookmaker decide di offrire una quota boost sulla vittoria della Lazio, portandola per esempio a 12.00.

In questo modo la quota maggiorata risulta molto più allettante per lo scommettitore, il quale sarà invogliato a puntare su un evento dall’esito meno probabile.

Le quote boost vengono tipicamente offerte su mercati quali:

– Esito finale pre-match

– Primo marcatore

– Segna una doppietta

– Under/Over primo tempo

– Risultato esatto

– etc.

Trattandosi di un bonus destinato soprattutto ai nuovi clienti, le quote maggiorate sono spesso abbinate a bonus di benvenuto senza deposito o con deposito iniziale. Vediamo perché possono risultare così vantaggiose.

Come funzionano le quote maggiorate nelle scommesse online

Per aderire alle promozioni sulle quote maggiorate, di solito è sufficiente registrarsi ed aprire un conto di gioco presso i bookmakers che le offrono. In alcuni casi può essere necessario inserire un codice promozionale dedicato.

Attenzione però ai termini e condizioni, che possono prevedere requisiti come: importo minimo della puntata, massimale di vincita, obbligo di rigiocare l’importo vinto un certo numero di volte prima di poterlo prelevare.

Le quote boost hanno indubbiamente dei vantaggi molto allettanti. Per esempio, una quota triplicata rispetto a quella di mercato permette un elevato rientro economico in caso di pronostico azzeccato.

D’altra parte però questo tipo di bonus presenta anche degli svantaggi da non sottovalutare.

Quote maggiorate nel calcio: un fenomeno sempre più diffuso

Come avrai intuito, nel mondo delle scommesse online le quote maggiorate vengono proposte in modo predominante proprio sul calcio. Il motivo è facilmente intuibile: questo sport gode di una popolarità praticamente sconfinata a livello planetario, ed in particolar modo in Italia e in Europa dove rappresenta molto più di un semplice passatempo.

I bookmakers sfruttano strategicamente le quote boost principalmente come efficace strumento di marketing per fidelizzare la propria utenza già acquisita e per attrarre nuovi potenziali clienti. Ecco spiegato il motivo per cui la maggior parte dei siti di betting offre periodicamente quote maggiorate su eventi calcistici ad alto richiamo di pubblico: partite di cartello della Serie A, big match di Coppa Italia, sfide di alto profilo delle competizioni europee per club.

Ma attenzione: il fenomeno delle quote potenziate non riguarda di certo solo il nostro campionato! I principali operatori di scommesse mondiali, anche extra-europei, si danno infatti battaglia a suon di quote boost appese sulle partite delle leghe calcistiche top dei vari paesi: Premier League inglese, Liga spagnola, Bundesliga tedesca, oltre ovviamente ai match delle coppe continentali, su tutti Champions League ed Europa League.

In definitiva, il connubio tra il fascino sempreverde delle quote maggiorate e l’inarrestabile appeal globale del calcio rappresenta un mix perfetto capace di calamitare l’interesse e le puntate di scommettitori da ogni angolo del pianeta.

Quote maggiorate: opportunità o trappola?

In definitiva, le quote maggiorate rappresentano senz’altro un’opportunità estremamente allettante per tutti gli appassionati di scommesse sportive. Queste quote “dopate” possono infatti, se utilizzate con oculatezza e moderazione, incrementare in modo significativo i profitti complessivi nel lungo periodo.

Ciononostante, lo scommettitore più accorto e disciplinato deve sempre tenere a mente come si tratti fondamentalmente di uno strumento ideato ad hoc dai bookmakers con il preciso intento di attirare nuovi potenziali clienti e, al tempo stesso, spingere gli utenti già acquisiti ad aumentare il volume delle proprie puntate.

Ecco perché questo genere di super-quote vanno maneggiate con una certa cautela, senza farsi ammaliare da facili entusiasmi. In particolare è sempre bene diffidare da quote maggiorate eccessivamente sproporzionate, superiori anche del 300-400% rispetto alle quote di mercato. Molto spesso si tratta di specchietti per le allodole, creati deliberatamente per invogliare lo scommettitore ad effettuare puntate avventate su eventi dall’esito incerto.

Per sfruttare a proprio vantaggio le quote boost e massimizzarne il ROI nel lungo periodo, è indispensabile selezionare con oculatezza solo quelle effettivamente vantaggiose. Tenendo a mente che anche le quote maggiorate, se utilizzate con leggerezza e incostanza, possono rivelarsi una trappola insidiosa da cui poi è arduo sottrarsi.

Domande frequenti sulle Quote maggiorate

Cos’è una quota maggiorata nelle scommesse sportive?

La quota maggiorata, detta anche boost o potenziata, è una quota che il bookmaker decide di offrire temporaneamente con un valore incrementato su un determinato evento o mercato. Ad esempio se la quota di partenza sull’1X2 di una partita è 2.50, grazie alla quota boost il bookmaker può offrirla a 3.00, 3.50 o anche di più, aumentandone quindi in modo sensibile il potenziale payout per il bettor in caso di pronostico indovinato.

Su quali tipologie di scommesse vengono solitamente offerte le quote boost?

Di norma le quote maggiorate riguardano mercati quali: esito finale, marcatori, risultato esatto, handicap, under/over. Ma anche scommesse live, scommesse sul tennis, sul basket, sul volley. Insomma, possono interessare le più svariate discipline. Molto dipende ovviamente dalle specifiche promozioni e offerte lanciate periodicamente dai singoli bookmakers per invogliare i clienti a puntare.

Quali sono i principali vantaggi delle quote boost per i bettors?

Il plus indiscutibile per i bettors è che, a parità di probabilità di successo di un evento, una quota maggiorata garantisce un ritorno economico superiore rispetto alla quota di mercato standard. Quindi aumenta sensibilmente il potenziale payout in caso di pronostico vincente. Inoltre queste quote dopate riguardano spesso eventi di grande interesse mediatico e appeal per il pubblico.

Quali sono gli svantaggi o i possibili rischi di questo tipo di bonus sulle quote?

Uno dei pericoli più concreti è farsi ammaliare da quote maggiorate eccessivamente sproporzionate, anche del 300-400% rispetto alle quote reali, su eventi verso cui non si ha però sufficiente conoscenza o competenza. Un altro potenziale svantaggio sono poi i limiti che i bookmakers impongono tipicamente sull’importo massimo della singola puntata o della vincita potenziale legata a queste quote boost.

Qual è la strategia migliore per sfruttare al massimo il valore delle quote maggiorate?

La parola chiave è selettività. Il primo step è puntare esclusivamente sulle quote boost che garantiscono un reale valore aggiunto rispetto alle quote di mercato. Quindi con una differenza sostanziale di quota. Il secondo step è scegliere con cura solo gli eventi che si conoscono molto approfonditamente, per poterli valutare in modo davvero consapevole.

