Il basket è uno degli sport più amati e seguiti al mondo, nonché uno dei più appetibili per gli scommettitori grazie alle molteplici opportunità di puntata. Prima di addentrarci nel variegato universo delle scommesse basket, vediamo un veloce ripasso delle regole di gioco principali. Scommesse Basket: la guida definitiva per scommettere online.

Ogni squadra schiera 5 giocatori sul parquet. Vince chi alla fine della partita, composta da 4 quarti da 10 minuti ciascuno, ha realizzato il maggior numero di punti segnando canestri da 2 o 3 punti. Non sono previsti pareggi: in caso di parità al 40esimo minuto, si procede con i tempi supplementari della durata di 5 minuti ad oltranza finché una squadra prevale.

Chiarite le basi del gioco, possiamo ora addentrarci a capire come funzionano le varie tipologie di scommesse basket a disposizione e su cosa conviene puntare, dall’1X2 sul match alle giocate sui giocatori, passando per tanti altri mercati che analizzeremo in questa guida. Pronti a tuffarvi nel fantastico mondo delle scommesse sulla palla a spicchi?

Tipologie di scommesse sul basket: la nostra guida completa

Il basket offre un ventaglio pressoché infinito di opportunità di scommessa, adatte sia ai neofiti che agli appassionati più esperti. Prima di iniziare però, è importante documentarsi sul funzionamento delle varie tipologie di puntata disponibili.

Oltre alla classica scommessa sull’1X2 relativa all’esito finale del match, molto gettonato è l’Handicap, dove una squadra parte con un “handicap” di punti concessi all’avversaria. Interessanti anche le giocate su Under/Over punti totali e sulle prestazioni di squadre e giocatori.

Si può puntare ovviamente su tutti i campionati nazionali come la Serie A italiana, ma anche su tornei continentali di primo piano come Eurolega e Basketball Champions League. E per gli appassionati NBA, le opportunità sono infinite, con anche scommesse live durante le partite.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti. La nostra guida vi accompagnerà alla scoperta di questo appassionante mondo, illustrando nel dettaglio come funziona ogni tipologia di puntata sul basket, quando e come giocarla e tutti i trucchi del mestiere per provare ad azzeccare i pronostici vincenti e divertirsi. Pronti a tuffarvi in questa avvincente esperienza?

Scommesse 1X2 basket: la puntata classica sull’esito del match

La scommessa 1X2 rappresenta la puntata più classica e conosciuta nel mondo del basket e degli sport in generale. Consiste nel pronosticare l’esito finale di una partita, scegliendo tra le possibilità:

1 – Vittoria della squadra di casa

X – Pareggio

2 – Vittoria della squadra ospite

Ad esempio, in una sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna:

1 – Vince l’Olimpia

X – Pareggio

2 – Vince la Virtus

Affinché si verifichi uno dei tre risultati, è necessario che ci sia uno scarto di almeno 5 punti a favore di una delle squadre. Con 4 punti o meno di divario, l’esito valido è X.

La scommessa 1X2 può essere effettuata sia pre-match che live, ed è disponibile su tutti i campionati di basket, dalla Serie A italiana fino all’NBA.

Scommesse Handicap basket: come funziona con esempi pratici

Nelle scommesse basket una delle puntate più utilizzate ed intriganti è quella che prevede l’assegnazione di un handicap ad una delle due squadre. Questo “svantaggio” in termini di punti serve a riequilibrare le chance delle contendenti agli occhi dei bookmakers.

Funziona così: alla squadra favorita viene sottratto un certo numero di punti, mentre a quella sfavorita vengono aggiunti. Il risultato finale su cui si scommette deve tenere conto di questo handicap virtuale.

Facciamo degli esempi concreti:

Milano – Treviso Handicap -12.5 Milano

Significa che all’Olimpia verranno sottratti 12.5 punti dal totale.

Brescia – Brindisi Handicap +7.5 Brindisi

Vuol dire che al punteggio di Brindisi verranno aggiunti 7.5 punti.

In questo modo si cerca di bilanciare le chance delle squadre rendendo la scommessa più equilibrata.

Scommesse Under/Over basket: come funziona e quando giocarla

Nel mondo delle scommesse basket, una delle puntate più gettonate e meno rischiose è quella che riguarda il numero totale di punti segnati in una partita. Si tratta della giocata Under/Over, dove bisogna pronosticare se le squadre segneranno più o meno di un totale proposto dal bookmaker.

Ad esempio, su una sfida di Serie A potremmo avere:

Punti totali: Over/Under 163.5

Under: finirà con massimo 163 punti totali

Over: finirà con minimo 164 punti totali

Mentre su gare NBA le soglie sono più alte:

Punti totali: Over/Under 226.5

Solitamente il range di punti va da 150 a 170 per l’Europa e da 210 a 240 per l’NBA, notoriamente campionato dai ritmi più elevati e punteggi alti.

L’Under/Over può essere giocato sia sull’intera partita che sui singoli quarti, specificando il bookmaker se vale anche per eventuali supplementari.

Scommesse sul margine di vittoria nel basket: come funziona

Tra le scommesse basket più adrenaliniche troviamo quella sul margine di punti con cui una squadra si aggiudicherà il match. Bisogna pronosticare lo scarto preciso con cui una delle contendenti sconfiggerà l’altra.

Di solito le opzioni proposte dal bookmaker sono:

Squadra A vince con 1-5 punti di scarto

Squadra A vince con 6-10 punti di scarto

Squadra A vince con 11 o più punti di scarto

E le equivalenti per lo scarto a favore della Squadra B. Indovinando il range esatto in cui rientrerà il divario finale, la scommessa risulterà vincente.

Oltre a studiare la forza delle contendenti, in questo tipo di pronostici molto conta l’aspetto psicologico: quanto una squadra è abituata a gestire i finali punto a punto o ad assestare colpi del KO nei momenti decisivi.

Scommesse Pari/Dispari basket: come funziona questa tipologia di puntata

Nel ventaglio di scommesse disponibili nel basket, molto interessante è quella che riguarda la somma totale dei punti segnati in una partita. Si tratta della giocata Pari/Dispari, in cui bisogna pronosticare se il punteggio finale di una gara sarà un numero pari o dispari.

Questo tipo di puntata può riferirsi all’intera partita, considerando o meno anche l’eventuale overtime. Oppure può riguardare solo il punteggio dei primi due quarti, quindi del primo tempo.

Una variante prevede di scommettere solo sui punti di una delle due squadre: ad esempio, pronosticando se saranno pari o dispari i punti segnati dalla formazione di casa nel primo tempo. Insomma, le combinazioni di giocata non mancano.

L’importante, prima di puntare, è verificare con precisione a quale opzione specifica si riferisce la scommessa Pari/Dispari proposta dal bookmaker.

Guida sulle scommesse Basket: le nostre riflessioni finali

In conclusione, abbiamo visto come le opportunità di scommessa nel mondo della palla a spicchi siano pressoché illimitate. Si va dalla classica puntata sull’1X2 relativa al risultato finale, a tipologie più articolate come Handicap, Under/Over punti, vincente con margine, Pari/Dispari.

Le competizioni su cui giocare non mancano: dai campionati nazionali come la nostra Serie A, fino ai tornei continentali di Eurolega e Basketball Champions League. Per non parlare dell’NBA, con gare disponibili anche in live betting.

Insomma, grazie alla nostra guida completa sei pronto per addentrarti in questo appassionante universo e provare a mettere a segno pronostici azzeccati. Ricorda solo di documentarti bene sul funzionamento di ogni scommessa, di gestire con cura il bankroll e di puntare prima di tutto per divertimento. In bocca al lupo per le tue giocate sulla pallacanestro!

Domande frequenti su come iniziare a scommettere sul basket

Quali sono le scommesse più semplici da effettuare per un principiante?

Per chi muove i primi passi consigliamo di partire dalle giocate più classiche e intuitive come la puntata sull’1X2 relativa al risultato finale, l’Under/Over sui punti totali segnati e il testa a testa secco tra due giocatori. Man mano che si acquisisce esperienza, si potrà passare a tipologie più articolate.

Su quali campionati o competizioni conviene puntare?

Ottimo punto di partenza può essere la nostra Serie A italiana, campionato di buon livello tecnico e conosciuto. Poi consigliamo di allargare l’orizzonte all’Eurolega, la Champions League e ovviamente alla spettacolare NBA, dove le quote sono molto interessanti.

Quali statistiche bisogna analizzare prima di scommettere?

Fondamentali quelle relative ai punti segnati dalle squadre nelle recenti partite, per farsi un’idea sulla loro vena realizzativa. Poi il rendimento in casa/trasferta, i precedenti scontri diretti e lo stato di forma dei singoli giocatori più influenti.

Quali errori devo assolutamente evitare?

Quello più comune è farsi trascinare dal tifo senza ragionare con oggettività. Altro sbaglio tipico è quello di concentrarsi solo su punteggio e classifica senza considerare fattori come stanchezza, infortuni, viaggi e assenze pesanti.

Quanto conviene puntare su una singola scommessa basket?

Il consiglio per gestire al meglio il bankroll è quello di non rischiare mai più del 3-4% del proprio budget complessivo su una singola giocata. Inoltre, meglio distribuire le puntate su più esiti invece di caricarne solo uno. Vincere poco ma spesso è la strategia migliore.

