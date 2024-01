Le scommesse multiple sono una modalità di scommessa che consiste nel puntare su più eventi sportivi in un’unica schedina, moltiplicando tra loro le quote relative. Le scommesse multiple possono essere di diversi tipi, a seconda del numero di eventi e delle combinazioni possibili. Scommesse Online Multiple e Sistemi: come funzionano e quali sono i vantaggi.

I sistemi sono una forma particolare di scommessa multipla, che prevede di giocare più multiple con una parte degli eventi in comune, in modo da aumentare le probabilità di vincita e ridurre il rischio di perdere tutto. In questo articolo, vedremo come funzionano le scommesse multiple e i sistemi, quali sono i vantaggi e le strategie da seguire, e quali sono i migliori siti per scommettere in questa modalità.

Come Funzionano le Scommesse Multiple

Per fare una scommessa multipla, bisogna scegliere almeno due eventi sportivi e selezionare un pronostico per ognuno di essi. La quota totale della scommessa sarà data dal prodotto delle quote singole. Per vincere la scommessa, bisogna indovinare tutti gli esiti scelti, altrimenti si perde tutto.

Più eventi si aggiungono alla scommessa, più la quota totale aumenta, ma anche la difficoltà di vincere. Il numero massimo di eventi che si possono inserire in una scommessa multipla varia a seconda del bookmaker, ma solitamente non supera i 12 o i 15. Le scommesse multiple possono riguardare eventi dello stesso sport o di sport diversi, purché non siano correlati tra loro.

Ad esempio, non si può scommettere sulla vittoria di una squadra e sul numero di gol che segna nella stessa partita, perché questi due eventi sono dipendenti. Le scommesse multiple possono essere di diversi tipi, a seconda del numero di eventi e delle combinazioni possibili.

Come Funzionano i Sistemi

Per fare un sistema, bisogna scegliere almeno tre eventi e selezionare un pronostico per ognuno di essi. Poi, bisogna decidere quante multiple si vogliono giocare e di che tipo. Ad esempio, si può fare un sistema 2/3, che significa giocare tre doppie con due eventi su tre.

Oppure, si può fare un sistema 3/4, che significa giocare quattro triple con tre eventi su quattro. Il numero di multiple che si possono giocare dipende dal numero di eventi scelti e dal tipo di sistema.

Per vincere un sistema, non è necessario indovinare tutti gli esiti scelti, ma solo una parte di essi. Il numero minimo di esiti corretti per vincere si chiama correzione d’errore, e si indica con la lettera E.

Il tipo di sistema si può anche indicare con la formula K/E/N. Ad esempio, se si sceglie un sistema 2/1/4, si hanno 4 eventi e si vogliono giocare delle doppie, ma basta indovinare un solo evento per vincere qualcosa. Il numero di multiple che si possono giocare è sempre 6, ma il numero di combinazioni vincenti è maggiore. Infatti, si vince se si indovinano:

– 4 eventi su 4: si vincono tutte e 6 le doppie.

– 3 eventi su 4: si vincono 3 doppie su 6.

– 2 eventi su 4: si vince 1 doppia su 6.

– 1 evento su 4: si vince 1 doppia su 6, ma solo se l’evento indovinato ha una quota maggiore di 2.

La vincita totale di un sistema si calcola sommando le vincite delle singole multiple vincenti. La vincita di ogni multipla si calcola moltiplicando la quota totale della multipla per la puntata unitaria.

La puntata unitaria si calcola dividendo la puntata totale per il numero di multiple. Ad esempio, se si gioca un sistema 2/1/4 con una puntata totale di 12€ e le quote dei 4 eventi sono 1.50, 2.00, 2.50 e 3.00, si hanno le seguenti multiple:

– 1.50 x 2.00 = 3.00

– 1.50 x 2.50 = 3.75

– 1.50 x 3.00 = 4.50

– 2.00 x 2.50 = 5.00

– 2.00 x 3.00 = 6.00

– 2.50 x 3.00 = 7.50

Quali Sono i Vantaggi delle Scommesse Multiple e dei Sistemi

Le scommesse multiple e i sistemi hanno dei vantaggi rispetto alle scommesse singole, ma anche dei rischi. I vantaggi principali sono:

Offrono la possibilità di vincere cifre elevate con puntate relativamente basse, grazie alla moltiplicazione delle quote.

Permettono di sfruttare le proprie conoscenze e le proprie analisi su più eventi sportivi, diversificando le proprie giocate.

Aumentano il divertimento e l’interesse per la visione degli eventi sportivi, coinvolgendo lo scommettitore in più sfide.

I rischi principali sono:

Richiedono una maggiore difficoltà di pronostico, in quanto basta sbagliare un solo evento per perdere la scommessa multipla, o più eventi per ridurre la vincita del sistema.

Espongono a una maggiore variabilità e imprevedibilità degli eventi sportivi, che possono essere influenzati da fattori casuali o inaspettati.

Quali Sono le Strategie per le Scommesse Multiple e i Sistemi

Per sfruttare al meglio le scommesse multiple e i sistemi, è necessario seguire alcune strategie che ti aiutino a scegliere gli eventi più adatti e a gestire il tuo budget. Ecco alcuni consigli utili:

Analizza le statistiche: prima di scommettere, studia le statistiche delle squadre o degli atleti coinvolti negli eventi sportivi. Considera la forma, i risultati precedenti, le tendenze, le motivazioni, le assenze e i fattori ambientali.

prima di scommettere, studia le statistiche delle squadre o degli atleti coinvolti negli eventi sportivi. Considera la forma, i risultati precedenti, le tendenze, le motivazioni, le assenze e i fattori ambientali. Scegli le quote giuste: confronta le quote offerte dai diversi bookmaker e scegli quelle più convenienti. Non scommettere su quote troppo basse o troppo alte, ma cerca un equilibrio tra rischio e rendimento.

confronta le quote offerte dai diversi bookmaker e scegli quelle più convenienti. Non scommettere su quote troppo basse o troppo alte, ma cerca un equilibrio tra rischio e rendimento. Gestisci il tuo budget: le scommesse multiple e i sistemi sono rischiose, quindi non scommettere più di quanto puoi permetterti di perdere. Stabilisci un budget e una puntata massima per ogni scommessa e non superarli mai.

le scommesse multiple e i sistemi sono rischiose, quindi non scommettere più di quanto puoi permetterti di perdere. Stabilisci un budget e una puntata massima per ogni scommessa e non superarli mai. Sii selettivo: non scommettere su tutti gli eventi sportivi, ma solo su quelli che conosci bene e che ti offrono delle opportunità di vincita. Evita di scommettere per emozione o per noia, ma scommetti con razionalità e criterio.

non scommettere su tutti gli eventi sportivi, ma solo su quelli che conosci bene e che ti offrono delle opportunità di vincita. Evita di scommettere per emozione o per noia, ma scommetti con razionalità e criterio. Sfrutta i bonus: molti bookmaker offrono dei bonus per le scommesse multiple e i sistemi, che possono aumentare la tua vincita o ridurre la tua perdita. Ad esempio, ci sono dei bonus che ti rimborsano una parte della tua scommessa se sbagli un solo evento, o che ti moltiplicano la tua vincita se indovini tutti gli eventi. Leggi attentamente i termini e le condizioni di questi bonus e approfittane quando possibile.

Quali Sono i Migliori Siti per le Scommesse Multiple e i Sistemi

Se vuoi scommettere sulle scommesse multiple e i sistemi, devi scegliere un sito affidabile, sicuro e conveniente. Tra i migliori siti per le scommesse multiple e i sistemi, possiamo consigliarti:

Sisal: uno dei leader mondiali del settore, offre una vasta scelta di scommesse multiple e sistemi, con quote competitive e bonus interessanti. Puoi scommettere online o tramite l’app, e usufruire di un servizio clienti efficiente e di un’assistenza tecnica qualificata.

uno dei leader mondiali del settore, offre una vasta scelta di scommesse multiple e sistemi, con quote competitive e bonus interessanti. Puoi scommettere online o tramite l’app, e usufruire di un servizio clienti efficiente e di un’assistenza tecnica qualificata. Lottomatica: un altro operatore storico nel panorama italiano, propone una ricca gamma di scommesse multiple e sistemi, con quote vantaggiose e promozioni frequenti. Puoi scommettere online o nei punti vendita, e contare su un supporto clienti professionale e di un’assistenza tecnica competente.

un altro operatore storico nel panorama italiano, propone una ricca gamma di scommesse multiple e sistemi, con quote vantaggiose e promozioni frequenti. Puoi scommettere online o nei punti vendita, e contare su un supporto clienti professionale e di un’assistenza tecnica competente. Admiralbet: un operatore emergente nel settore italiano, offre una selezione di scommesse multiple e sistemi, con quote elevate e bonus generosi. Puoi scommettere online o nei negozi, e usufruire di un servizio clienti cordiale e di un’assistenza tecnica qualificata.

Puntare su più eventi con le scommesse multiple e i sistemi: come funzionano e come sfruttarle al meglio

Le scommesse online multiple e i sistemi rappresentano modalità di puntata che consentono di aumentare le possibilità di realizzare vincite importanti, puntando contemporaneamente su più eventi sportivi.

Abbiamo visto come funzionano nel dettaglio queste due tipologie, le differenze tra loro e le varie combinazioni che si possono creare. Sia le multiple che i sistemi danno l’opportunità di ottenere quote totali elevate, moltiplicando tra loro le quote singole di diversi eventi.

Questo però comporta una maggiore difficoltà di pronostico, dovendo indovinare gli esiti di più partite o competizioni per poter vincere. I sistemi in parte riducono il rischio, grazie alla possibilità di indovinare solo una parte degli eventi.

Per sfruttare al meglio scommesse di questo tipo è fondamentale analizzare con attenzione le quote, selezionare solo gli eventi che si conoscono a fondo ed impostare in modo oculato il proprio bankroll. Con questi accorgimenti e una buona dose di fortuna, le multiple e i sistemi possono rivelarsi estremamente soddisfacenti e appaganti.

Una modalità da tenere in considerazione per i giocatori più esperti e che vogliono vivere l’emozione di puntare contemporaneamente su più eventi, con la possibilità di vincite corpose.

Domande frequenti sulle scommesse Multiple e Sistemi

Cosa sono le scommesse multiple?

Le scommesse multiple permettono di puntare su più eventi sportivi sulla stessa schedina, moltiplicando tra loro le relative quote. Bisogna indovinare tutti gli esiti per vincere.

Come funzionano i sistemi nelle scommesse?

I sistemi sono una forma di scommesse multiple dove si giocano più combinazioni con alcuni eventi in comune. Non serve indovinarli tutti, ma solo un numero minimo definito dalla formula del sistema.

Quali sono i vantaggi delle scommesse multiple e sistemi?

I vantaggi sono la possibilità di ottenere vincite elevate, sfruttare le proprie conoscenze su più eventi, aumentare il coinvolgimento e la possibilità di vincere con i sistemi azzeccando solo una parte degli esiti.

Quali strategie seguire per questo tipo di scommesse?

Studiare le statistiche, confrontare le quote, gestire attentamente il bankroll, essere selettivi negli eventi, sfruttare i bonus dei bookmakers.

Quali sono i migliori siti per le scommesse multiple e sistemi?

I migliori bookmakers per queste scommesse sono Bet365, Eurobet e William Hill, che offrono ampia scelta di multiple e sistemi, con quote competitive e ottimi servizi.