Scommesse Online: Cash Out, come funziona e quando usarlo

Il cash out è una comoda funzionalità proposta da diversi bookmaker online che consente agli scommettitori di monetizzare e riscuotere la propria puntata prima del termine dell’evento sportivo giocato. In pratica, si può scegliere di uscire dalla scommessa a risultato ancora in corso, assicurandosi una vincita certa oppure limitando una potenziale perdita, a seconda di come si sta evolvendo la partita.

Questo strumento dà la possibilità di esercitare un maggiore controllo sulla puntata, evitando di restare passivi in attesa del triplice fischio finale. Se la partita sta prendendo una brutta piega per la propria scommessa, il cash out è un’ottima via di fuga per recuperare almeno una parte della posta giocata.

Al contrario, se il risultato parziale è favorevole, il cash out consente di mettere in tasca i soldi senza rischiare un’eventuale rimonta avversaria.

Ovviamente l’importo proposto per il cash out varia continuamente sulla base dell’andamento del match. Più la situazione appare positiva per la nostra scommessa, più la somma offerta per chiudere anzitempo sarà allettante.

Sta poi allo scommettitore valutare se accettare la proposta o declinare per portare la puntata fino in fondo. Una scelta che richiede un po’ di esperienza per cogliere il momento giusto, ma che può rivelarsi molto utile per gestire con lucidità le proprie scommesse sportive.

Cos’è il cash out e come funziona

Il cash out è una sorta di accordo tra lo scommettitore e il bookmaker, in cui quest’ultimo propone un importo da pagare al primo per chiudere la scommessa in anticipo. L’importo dipende dalla quota iniziale, dalla puntata e dallo stato dell’evento.

Se la scommessa sta andando bene, il cash out sarà maggiore della puntata, ma inferiore alla vincita potenziale. Se la scommessa sta andando male, il cash out sarà inferiore alla puntata, ma superiore a zero.

Comparatore Scommesse Sisal Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. Visita il Sito Betway Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). Visita il Sito AdmiralBet Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione Visita il Sito NetBet Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. Visita il Sito

Per esempio, se si scommette 10 euro sulla vittoria della Juventus a quota 2,00 e la squadra bianconera va in vantaggio 1-0 al 60° minuto, il bookmaker potrebbe offrire un cash out di 15 euro.

Se si accetta, si incassa subito una vincita di 5 euro, senza aspettare la fine della partita. Se invece la Juventus subisce il pareggio al 70° minuto, il cash out potrebbe scendere a 8 euro. Se si accetta, si limita la perdita a 2 euro, evitando il rischio di perdere tutta la puntata.

Le diverse modalità del Cash Out nelle scommesse online

Esistono varie tipologie di cash out che si differenziano per tempistiche e modalità di utilizzo da parte dello scommettitore:

Cash Out manuale

La forma più classica è il cash out manuale, dove è il giocatore a decidere attivamente quando chiudere la puntata in anticipo. Può monitorare l’andamento dell’evento e sfruttare la funzione di cash out quando lo ritiene più opportuno, confermando la sua scelta. L’iniziativa spetta interamente allo scommettitore, che valuta autonomamente il momento migliore per ritirare il possibile importo offerto.

Cash Out automatico

Diversa è la modalità del cash out automatico, dove non c’è l’intervento diretto dello scommettitore. Si possono impostare dei filtri in base ai quali, se si verificano determinate condizioni prestabilite, la scommessa viene chiusa e incassata automaticamente senza dover monitorare attivamente l’incontro.

Cash Out totale e parziale

Il cash out può essere totale o parziale. Nel cash out totale si ritira l’intera somma puntata, a cui viene applicata una modifica in positivo o negativo a seconda di quote e andamento della partita. Nel cash out parziale si preleva solo una parte della puntata iniziale: ad esempio su 10€ giocati si può ritirare 5€, lasciandone 5€ ancora in gioco. Anche sull’importo del cash out parziale vengono applicate variazioni in base alle quote presenti al momento dell’operazione.

Monitorare l’evento live per sfruttare al meglio il cash out

Le scommesse con cash out risultano particolarmente utili quando si puntata su eventi live, ossia in tempo reale. Il cash out è infatti legato all’evoluzione degli incontri pronosticati, garantendo agli scommettitori la possibilità di valutare la propria puntata seguendo lo svolgimento della partita.

Per questo le scommesse live diventano particolarmente importanti, dove si può intervenire sulla puntata effettuata anche tramite il cash out a seconda di come procede la sfida: verificandola in tempo reale, opzione garantita da tutti gli operatori principali, si possono valutare costantemente le probabilità che il proprio pronostico si avveri, procedendo se necessario al cash out sulla base delle quote in aggiornamento costante.

Monitorare l’incontro live consente dunque di sfruttare al massimo la funzionalità del cash out, monetizzando la propria scommessa al momento opportuno quando il risultato sembra prendere una piega sfavorevole o favorevole.

Vantaggi e svantaggi del cash out

Il cash out ha dei pro e dei contro che vanno valutati attentamente prima di utilizzarlo. Tra i vantaggi, ci sono:

La possibilità di assicurarsi una vincita certa , senza dover attendere l’esito finale dell’evento, che potrebbe essere diverso da quello previsto.

, senza dover attendere l’esito finale dell’evento, che potrebbe essere diverso da quello previsto. La possibilità di ridurre le perdite, evitando di sperare in un ribaltamento improbabile della situazione.

evitando di sperare in un ribaltamento improbabile della situazione. La possibilità di gestire meglio il proprio budget , liberando la puntata per effettuare altre scommesse.

, liberando la puntata per effettuare altre scommesse. La possibilità di sfruttare le opportunità offerte dal live betting, adattando la propria strategia alle dinamiche della partita.

Tra gli svantaggi, ci sono:

La rinuncia a una vincita potenzialmente maggiore, se la scommessa si rivela vincente alla fine dell’evento.

se la scommessa si rivela vincente alla fine dell’evento. L’accettazione di una perdita parziale , se la scommessa si rivela perdente alla fine dell’evento.

, se la scommessa si rivela perdente alla fine dell’evento. Il pagamento di una commissione al bookmaker , che offre il cash out a una quota inferiore a quella reale.

, che offre il cash out a una quota inferiore a quella reale. La possibilità di lasciarsi influenzare dalle emozioni, prendendo decisioni affrettate o sbagliate.

Come usare il cash out in modo intelligente

Il cash out è uno strumento utile, ma non va usato in modo casuale o impulsivo. Per sfruttarlo al meglio, bisogna seguire alcuni consigli:

Usare il cash out solo se si ha una buona conoscenza dello sport e dell’evento su cui si scommette, in modo da poter valutare le probabilità di successo o di fallimento della scommessa.

e dell’evento su cui si scommette, in modo da poter valutare le probabilità di successo o di fallimento della scommessa. Usare il cash out solo se si ha una strategia ben definita , in base alla quale si stabilisce in anticipo quando e perché riscuotere la scommessa, senza lasciarsi condizionare dalle fluttuazioni delle quote o dal tifo personale.

, in base alla quale si stabilisce in anticipo quando e perché riscuotere la scommessa, senza lasciarsi condizionare dalle fluttuazioni delle quote o dal tifo personale. Usare il cash out solo se si ha un budget limitato , in modo da poter recuperare parte della puntata o incrementare le proprie vincite, senza rischiare di perdere tutto.

, in modo da poter recuperare parte della puntata o incrementare le proprie vincite, senza rischiare di perdere tutto. Usare il cash out solo se si ha una scommessa multipla, in cui basta un solo evento sbagliato per perdere tutto. In questo caso, il cash out può essere utile per salvare una parte della vincita potenziale o per evitare una perdita totale.

Usare il cash out in modo intelligente per gestire al meglio le scommesse

Il cash out è uno strumento che dà la possibilità di riscuotere una scommessa prima del termine dell’evento, comportando sia vantaggi che svantaggi. Per sfruttarlo al meglio ed evitare errori, è bene avere solide conoscenze dello sport su cui si scommette, pianificare una strategia chiara, definire un budget limitato e puntare su scommesse multiple.

I pro sono la sicurezza di una vincita o la riduzione di una perdita potenziale. I contro sono rinunciare a un guadagno maggiore o accettare una perdita parziale. Bisogna ponderare con attenzione quando usare il cash out, senza farsi prendere da impulsi emotivi.

Un uso oculato consente di gestire in modo più professionale le proprie scommesse, sfruttando i vantaggi ed evitando gli inconvenienti di questa funzionalità. Conoscenza, pianificazione e disciplina sono le chiavi per integrare il cash out nella propria strategia di puntata.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Domande frequenti sul Cash Out nelle scommesse sportive

Cos’è il cash out nelle scommesse sportive?

Il cash out è una funzionalità offerta da molti bookmaker online che consente di riscuotere una scommessa prima del termine dell’evento su cui si è puntato. Si può quindi monetizzare la puntata a risultato ancora in corso, assicurandosi una vincita o limitando una perdita.

Come funziona il cash out?

Il bookmaker propone un importo per chiudere la scommessa in anticipo che dipende da quota iniziale, puntata effettuata e andamento dell’evento al momento della proposta. Se la scommessa va bene, l’importo offerto è maggiore della puntata ma inferiore alla vincita potenziale. Se va male, è inferiore alla puntata ma superiore a zero.

Quali sono i vantaggi del cash out?

I principali vantaggi sono: assicurarsi una vincita certa senza attendere il risultato finale, limitare le perdite abbandonando scommesse compromesse, gestire meglio il budget liberando la puntata per nuove scommesse, sfruttare le dinamiche del live betting.

Quali sono gli svantaggi del cash out?

Gli svantaggi sono: rinunciare a una vincita potenzialmente maggiore, accettare una perdita parziale, pagare una commissione al bookmaker che offre il cash out a quota inferiore, farsi influenzare dalle emozioni prendendo decisioni affrettate.

Come si può usare il cash out in modo intelligente?

Per usare bene il cash out bisogna conoscere lo sport su cui si scommette, avere una strategia definita, gestire un budget limitato, puntare su scommesse multiple e non farsi prendere dalle emozioni, valutando con razionalità vantaggi e svantaggi.