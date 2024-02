Se seguite gli scommettitori di sport americani, avrete visto citare tante volte l’acronimo SU, e ancora di più quello ATS. In questo articolo andiamo a rispondere a una delle domande che riceviamo più spesso da scommettitori ai primi passi negli Sport USA. Scommesse Online: cosa significa il termine ATS negli sport americani?

Cosa significa ATS?

ATS è uno degli acronimi più utilizzati nelle scommesse sugli sport USA; in particolare su Football NFL e Basket NBA. ATS sta per “Against The Spread“, letteralmente “contro lo spread”.

Quando giochiamo su una squadra con un handicap (spread) non stiamo giocando sul fatto che questa squadra vinca, perda o pareggi (come nel calcio) e nemmeno che vinca o perda.

Giochiamo su un handicap, e il rendimento ATS sta ad indicare il rendimento nelle scommesse, rispetto alle linee di chiusura date dai bookmakers.

Dallas Cowboys 2-3 SU, 4-1 ATS

Cosa significa? Dallas ha un record di 2-3, ha vinto 2 partite e ne ha perse 3, ma sulle linee proposte dai bookmakers ha coperto 4 volte, quindi ha mandato in cassa 4 volte gli scommettitori che hanno puntato su Dallas. Che sia da una giocata su Dallas con una linea da favorita, o da sfavorita, questo non cambia nulla.

Coprire una linea ATS

Facciamo un ulteriore passo indietro per i novizi. Cosa significa coprire una linea, cos’è lo spread (o handicap come lo chiamiamo in Italia).

Se giochiamo BULLS -4,5 contro i Pelicans, significa che giochiamo sul fatto che i Bulls vincano con almeno 5 punti di margine a fine partita (per esempio 101-96, o 120-96, non cambia). Qualsiasi altro risultato ci farà perdere.

Se giochiamo BULLS +4,5 contro i Warriors in questo caso li prendiamo sfavoriti. Andremo in cassa se i Bulls vinceranno con qualsiasi risultato, ma anche nel caso che perdessero con meno di 5 punti di scarto (96-100).

Le linee si possono anche pareggiare. In Italia solo Bet365 mette le linee pari (-6.0 per esempio), ma negli States sono molto comuni. In questo caso se prendiamo i BULLS -6.0 contro gli Heat e la partita finisce 100-94 per i Bulls avremo un rimborso (void in termine tecnico, o “push”). Al contrario se abbiamo preso HEAT +6.0 e questi perdono 94-100 avremo il rimborso.

L’importanza delle statistiche ATS

La statistica ATS per Basket e Football diventa più importante del semplice record, visto che si gioca quasi sempre con handicap. Molte partite non sono per niente equilibrate e per ristabilire la famosa quota -110 media (leggi l’articolo sulle Odds Americane) si utilizzano gli handicap, altrimenti sui testa a testa (moneyline) giocheremmo su quote anche micro @1.10 per le favorite.

Si tratta comunque solo di un indicatore statistico, e di come i bookmakers stanno stimando una determinata squadra. La loro importanza è quindi relativa e si può sempre andare più ne dettaglio. Vedere per esempio il rendimento ATS in casa o in trasferta, o il rendimento ATS su una determinata linea punti.

Ci sono squadre che hanno un ottimo rendimento su handicap con linea molto alte, ma minore quando hanno handicap inferiori a -4 punti. Potrebbe sembrare illogico e contro intuitivo, ma è così. Imparare a districarvi tra le statistiche ATS va darà un piccolo vantaggio, ma non basta per fare una giocata.

