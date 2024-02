Che cos’è una Value Bet e come si calcola e si capisce se una quota è di valore? In questo articolo i nostri tipsters ci spiegano la modalità probabilistica di successo assegnata ad un Evento per capire quando stiamo facendo una scelta +ev. Value Bet: le scommesse con valore.

Cosa significa Value Bet?

Una Value Bet è una scommessa per valore, cioè una scommessa che teoricamente dovrebbe permetterci di trarre profitto se ripetuta nel tempo. Dico ripetuta nel tempo perché se per ipotesi prendessimo una quota pari a @10 su di una squadra vincente, e questa subisse un evento imprevedibile e di bassa cadenza (come può essere espulsione e rigore contro all’ultimo minuto), il risultato e la nostra idea di valore annessa in questo singolo caso andrebbe alle ortiche.

Ma se riuscissimo a ritrovare le medesime identiche condizioni in un altro evento e ipotizzando di poter ripetere questa selezione tendente a infinito, ne usciremmo sicuramente con un grandissimo profitto tra le mani. Si sfrutterà così facendo, un vantaggio matematico economico.

Esempi pratici su giocate di valore

Mentre fin qui son sempre stato molto attento nel dirvi di non giocare partite in triplo esito, o nel non prendere quote sotto una certa soglia, tutto questo discorso, qui in questo capitolo lascia un po’ il tempo che trova. Vi spiego con estrema semplicità il perché di tale affermazione e per farlo utilizzo prima un esempio che poco centra col mondo del betting, e poi ve ne faccio uno di maggior rilevanza.

Ricorderete che vi ho sempre sconsigliato di giocare quote sotto @1.5, tuttavia immaginiamo per un attimo che incontriate qualcuno davvero molto folle che vi banchi la possibilità che non nevichi a Barcellona il 16 giugno a @1.02, ora senza che mi metta a perdere tempo a cercare informazioni dai primi anni del ‘900 su tracce registrate delle rilevazioni termiche e le volte che ha nevicato, farò una semplificazione molto semplice della cosa, grossolana quasi, supponiamo che abbia nevicato una sola volta verso la metà di giugno dal 1920 al 2019, quindi evitando sempre tutte le varie implicazioni del caso (come correnti, cambiamento climatico e simili), presentiamo sempre un mondo estremamente semplice.

Ora, assumendo che vi sia solo questo dato disponibile, la probabilità che possa nevicare è (lo so che non è affatto così ma sto cercando di farmi capire) pari al 1% poiché ha nevicato una sola volta su 100 anni (non sono 99, contate bene, dovete tenere in considerazione anche il 1920), ora quel @1.02 vi indica che ci sono il 98% di possibilità circa che possa non nevicare, ma voi sapete dall’esempio inventato che in realtà è più del 98% è il 99%!

Quindi dovete immediatamente accendere la scommessa perché se ripetuta nel tempo innumerevoli volte (ammesso di trovare così di frequente chi vi banca la non neve a giugno a Barcellona), vi farà guadagnare soldi nel lungo periodo.

Ragioniamo anche qui sempre nel lungo periodo perché potrà incredibilmente capitare che nevichi proprio quell’anno facendoci perdere i soldi piazzati ma, impostando la cosa per un numero di volte di base 100, il profitto sarà del 1%.

Ovviamente scommettere 100 per vincere 2 può sembrare non avere senso in termini di rendimento rischio (ed è il motivo del perché vi dissi di evitare di scommettere 100 per vincere 49), ma ce l’ha certamente in questo esempio super semplificato.

