In questo articolo diamo alcuni consigli base su come scommettere sulla grande pallacanestro americana. La NBA è lo sport USA più seguito in Italia, ma è anche uno degli sport più difficili su cui scommettere. Strategie Scommesse Basket NBA: consigli base per puntare sulla pallacanestro americana.

Le tipologie di scommesse NBA

Moneyline: scommesse testa a testa (chi vince la partita). Due risultati

Handicap: le scommesse sullo spread. La squadra scelta deve vincere/perdere entro la linea offerta.

Over/Under: punti totali segnati in una partita.

Prop Bet: prestazioni giocatori.

Go to guy, la stella nelle squadre NBA

Nel basket non c’è un vero e proprio ruolo che fa la differenza, la differenza la fanno le stelle. E’ vero che ci sono rotazioni e panchine, ma in campo a Basket si sta solo in 5, quindi la presenza o assenza della stella, il go to guy, è importante e può cambiare le linee anche di 6 o 7 punti.

Possiamo dire che la stella impatti per il 30% facendo una stima, poi ci sono stelle e stelle, sta a voi capire quale è più importante (e anche il suo attuale momento di forma lungo la stagione). In generale però non c’è un ruolo più importante degli altri.

Proprio perché si gioca in 5, la cosa più importante per lo scommettitori è rimanere informato sulle lineup, ovvero su chi scenderà in campo. Avere notifiche fresche in tempo utile ci permette in molti casi di anticipare il mercato per andare a prendere linee che non esisteranno più di li a poco, quindi tanto valore.

Statistiche chiave e consigli principali

Attacco/Difesa (punti, rimbalzi, assist). Le prime statistiche, declinate tra attacco e difesa, sono quelle che riguardano i punti segnati/concessi, i rimbalzi e gli assist, che sono anche le 3 principali statistiche per le prestazioni giocatori.

Le prop bet sono una tipologia di scommessa molto apprezzata e giocata. Consigliamo di seguire le statistiche di punti ogni 100 possessi che sono più affidabili rispetto alla semplice statistica di punti segnati o concessi in generale.

Missmatch. Oltre a fattore campo, motivazione, condizioni, la cosa importante quando si analizza una partita NBA sono i possibili missmatch, punti deboli di una squadra rispetto ad un altra, e questo è vero sia per le giocate standard che le prop bet.

Se una squadra difensivamente concede molto nel pitturato e sfida i Bucks, sappiamo che i Bucks potrebbero avere un vantaggio e Giannis potrebbe segnare tanto. Bisogna seguire più partite possibili per capire i trend delle squadre, come giocano, i ritmi, i trend, e basarsi su quelli per trovare i migliori spunti.

Pace Factor. Alcuni siti si occupano di tracciare il ritmo delle squadre, il cosiddetto pace Factor. Questo è molto importante per le scommesse O/U e per le prestazioni dei giocatori. Squadre con ritmo basso significa che tendono a gestire mediamente pochi possessi offensivi. Quando si scontrano con altre sudare dal pace Factor molto basso, le giocate su Under sono mediamente più sicure.

