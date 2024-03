La Major League Baseball è il campionato di Baseball più importante al mondo. La MLB è perfetta per gli amanti di statistiche applicate al betting, e qui vi diamo qualche consiglio per iniziare a capire le dinamiche di betting su questo sport e per iniziare a vincere. Strategie Scommesse Baseball MLB: le basi per puntare sulla Major League Baseball

Tipologie di giocate Baseball MLB

Moneyline: scommesse testa a testa (chi vince la partita). Due risultati

scommesse testa a testa (chi vince la partita). Due risultati Runline: scommesse con handicap (+/- 1.5 runs di linea base).

scommesse con handicap (+/- 1.5 runs di linea base). Over/Under Total Runs: il totale dei punti (runs) segnati nella partita.

il totale dei punti (runs) segnati nella partita. F5: Le tre scommesse sopraccitate si possono applicare anche ai Primi 5 Inning, le cosiddette scommesse F5 (First Five Inning).

Le tre scommesse sopraccitate si possono applicare anche ai Primi 5 Inning, le cosiddette scommesse F5 (First Five Inning). Prop Bet: Prestazioni giocatori.

Il ruolo più importante nel Baseball

Pitcher: il lanciatore al via è il primo ruolo da andare ad analizzare nelle scommesse sul baseball americano. Le squadre ogni volta segnalano con quale lanciatore partiranno e questo ci da un piccolo vantaggio in analisi. Uno starter mediamente gioca dai 4 ai 6 inning (ma può durare anche meno se lancia male, come può durare di più, fino al complete-game, ovvero gioca tutta la partita, una condizione rara ma possibile).

I pitcher possono essere destri o mancini, e in quel caso bisogna vedere come gli attacchi avversari si comportano contro lanciatori destri o mancini. Anche il fattore campo può essere importante. Una volta cambiato lo starter entrano i cosiddetti rilievi, ovvero il bullpen che completa la partita.

Ovviamente prevedere quale rilievo lancerà non è semplice e solitamente ci si affida a numeri complessivi di tutto il bullpen, quindi meno accurati rispetto a quelli dei singoli starter che possiamo analizzare più nel dettaglio, per questi molti preferiscono puntare in F5 evitando i finali di partita col bullpen.

Allo stesso modo è per questo che l’importanza di un pitcher al via è tale che vale per il 50% della giocata, nonostante il baseball sia uno sport di squadra con moltissimi protagonisti e ruoli.

Strategie Scommesse Baseball MLB: statistiche chiave

Difesa:

ERA: le runs concesse di media dai pitchers. Un ERA accettabile è di 3.00, più è alto questo dato, peggio sta lanciando il pitcher in questione.

OBA: la media battuta che il pitcher concede ai battitori avversari.

Altre statistiche: WHIP, FIP, OPS wRC+ sono altri indicatori importanti che andremo ad analizzare più nel dettaglio in un altro articolo, e ci sono anche tutte le expected (xERA-xOBA, xwRC+) che sono le statistiche attese che possono essere differenti da quelle reali, e che rappresentano una previsione se un pitcher andrà a calare o a migliorare (avvicinandosi alla lunga al valore atteso dell’expected).

Attacco:

RUNS: i punti che una squadra segna di media ogni 9 inning.

BA: la media battuta complessiva di tutti i battitori della lineup.

STRIKEOUT RATE: la percentuale di strikeout che tutti i battitori di una lineup subiscono.

Ballpark, occhio agli stadi

Altre tips: gli stadi cambiano di dimensioni e anche forme, e ogni ballpark ha statistiche proprie che lo rendono più “amichevole” con i pitcher o con gli attacchi. Per esempio Coors Field (Colorado) è il campo in cui si segna di più, e quindi il più difficile per i pitcher, per via dell’altitudine e della rarefazione dell’aria.

Proprio le condizioni meteo (direzione e intensità del vento, umidità…) sono molto importanti e diversi siti offrono anche un “servizio meteo” su questi fattori ambientali che possono cambiare parecchio le scommesse, specialmente su O/U.

