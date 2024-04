First 5 Inning, accorciato in F5, sono le scommesse sui primi 5 inning per quanto riguarda il Baseball Americano MLB, e sono le scommesse che potenzialmente possono darci maggior vantaggio sui bookmakers. Capiamo perché. Strategia Scommesse Baseball MLB: Le giocate F5 sui primi 5 Inning.

I pro delle scommesse F5 in Baseball MLB

Le scommesse sui primi 5 inning nel Baseball Americano MLB sono ottime perché ci permettono di escludere i pericolosi e imprevedibili finali di partita con i bullpen che spesso sono di difficile lettura visto che, a differenza dei lanciatori al via, non si sa chi e quanti rilievi lanceranno nel finale.

Puntando sui primi 5 inning (F5) ci possiamo concentrare sui rendimenti degli attacchi negli inizi di partita e soprattutto possiamo concentrarci sui pitcher al via che solitamente e mediamente coprono almeno 5 inning.

Consigli pratici per le scommesse sui primi 5 inning

Bene o male tutte le scommesse principali che potete fare sulla partita intera, le potete fare anche in F5, quindi il vincente nei primi 5 inning*, Over/Under e perfino le runline.

Su alcuni book è possibile scommettere anche sul rimborso in caso di pareggio in F5 che è un opzione che utilizziamo parecchio, e come sempre si rivela indispensabile per gli scommettitori sugli sport americani, almeno nell’attuale panorama del mercato italiano e dei palinsesti a nostra disposizione.

Metodo MGS per le scommesse in F5

Il consiglio principale è di seguire i canali VIP di Telegram e la sezione PRO di Betting Maniac per avere così accesso ai nostri database e alle nostre giocate in F5.

Ormai da tre stagioni con Morfeo abbiamo testato un metodo ibrido, statistico/analitico (chiamato Metodo MGS) per le scommesse sui Primi 5 Inning. Un database incamera un vario numero di statistiche che una volta comparate ci propone un valore “delta” che indica l’aspettativa O/U nei primi 5 inning in base alle squadre che giocano e ai lanciatori al via. Se questo valore delta si discosta abbastanza dalla linea proposta dai bookmakers su quante run (punti) vedremo nei 5 inning, allora la partita viene presa in analisi.

A questo punto Guru fa la parte analitica andando a vedere i dettagli, se ci sono infortunati, situazioni particolari (anche atmosferiche), rendimenti recenti, e decide se prendere la giocata e con che stake.

