I bookmakers online mettono oggi a disposizione una sterminata varietà di mercati e tipologie di scommesse per giocare sugli eventi calcistici. Si va dalla classica puntata sull’1X2 al numero di calci d’angolo, passando per l’handicap asiatico e le più complesse giocate sugli eventi live. Scommesse sul calcio: quante sono e come funzionano online?

In questa guida completa analizzeremo in dettaglio i principali tipi di scommesse disponibili sul calcio, cercando di fugare ogni eventuale dubbio. Conoscere con precisione le varie possibilità e il funzionamento dei diversi mercati può fare davvero la differenza per puntare in modo consapevole ed incrementare le proprie chance di successo.

Partiremo ovviamente dall’abc, ovvero dalla scommessa più semplice e intuitiva che esista, quella sull’esito finale, per poi addentrarci gradualmente in territori più complessi e articolati. Esamineremo dunque nel dettaglio: handicap, under/over, goal/no goal, combo, live betting. Per ogni tipologia analizzeremo punti di forza e criticità, cercando di capire quando e perché può rivelarsi realmente vantaggiosa.

Dotarsi di una conoscenza approfondita delle possibili opzioni a disposizione è il primo indispensabile passo per muoversi da protagonisti nel variegato universo delle scommesse sul pallone.

Scommesse 1X2 o Esito finale

La scommessa sull’1X2, detta anche “Esito Finale”, è la tipologia di puntata per antonomasia nel mondo del calcio. Si tratta di pronosticare l’esito al termine dei 90 minuti regolamentari (eventuali extra time e calci di rigore non si considerano), indicando con:

1 – la vittoria della squadra che gioca in casa

X – il segno pareggio

2 – il successo della squadra che gioca in trasferta

Questo tipo di scommessa, proprio per la sua estrema semplicità e immediatezza, è quella preferita dalla maggior parte degli scommettitori, in particolare i meno esperti. Prima di una partita è molto comune sentir discutere amici al bar o colleghi in ufficio su cosa convenga puntare tra l’1, il 2 o la X.

Va da sé che più l’incontro appare equilibrato, più le quote tenderanno ad equivalersi, con differenze minime. Viceversa, in presenza di un pronostico sbilanciato, una delle tre opzioni pagherà sensibilmente di più. Sta allo scommettitore più attento e informato cogliere eventuali quote di valore andando contro il trend.

Doppia Chance

La doppia chance (o chance doppia) deriva direttamente dalla classica scommessa sull’esito finale 1X2. Consente però di indicare, per una singola partita, due risultati possibili anziché uno solo.

I tipici scenari che si possono puntare sono:

– Vittoria squadra casa O pareggio

– Vittoria squadra ospite O pareggio

– Vittoria squadra casa O squadra ospite (senza pareggio)

Questo tipo di scommessa risulta molto utile e popolare tra i bettors in presenza di match previsti come particolarmente equilibrati, dove il pareggio o la vittoria di una delle due formazioni sembra l’esito più plausibile.

Avendo a disposizione due risultati su tre, aumentano infatti sensibilmente le probabilità di indovinare l’esito finale. Ecco perché le quote della doppia chance sono sistematicamente più basse rispetto a quelle sulla classica 1X2.

Si tratta di una chance interessante per ridurre, almeno parzialmente, il rischio insito nella scommessa sull’esito finale di partite dagli esiti incerti e imprevedibili.

Scommesse sul risultato esatto

La scommessa sul risultato esatto prevede di indovinare il preciso punteggio con cui si concluderà l’incontro al termine dei 90 minuti regolamentari.

Questo tipo di puntata, vista l’oggettiva difficoltà nel prevedere con precisione il punteggio finale, offre quote decisamente più alte e interessanti rispetto a quelle sull’1X2 classico. Proprio per questa significativa variabilità delle quote tra i diversi bookmakers, diventa ancor più importante confrontarle attentamente su piattaforme di competenza prima di scommettere.

Azzeccare il risultato esatto è ovviamente molto complesso, ma non impossibile con un pizzico di fortuna. Soprattutto in campionati dove domina l’equilibrio e i risultati a sorpresa, provare a puntare su uno 0-1 piuttosto che un 2-2 può talvolta rivelarsi vincente e assai soddisfacente dal punto di vista economico.

Insomma, per palati fini e scommettitori coraggiosi: la scommessa sul risultato esatto non tradisce quasi mai le aspettative di emozioni e potenziali jackpot.

Scommesse su Esito Parziale / Finale

Le scommesse sull’esito parziale/finale introducono un’interessante variabile previsionale: lo scommettitore deve pronosticare non solo l’esito conclusivo della partita, ma anche il risultato al termine del primo tempo.

Le possibili combinazioni puntabili sono:

1/1 – vittoria squadra casa nel primo tempo e nell’intera partita

1/X – squadra casa vince il primo tempo ma il match termina in parità

1/2 – casa vince il primo parziale ma perde la partita

X/1 – primo tempo in parità e vittoria finale squadra di casa

X/X – primo tempo e partita terminano entrambi in pareggio

etc…

Da notare che la quota di riferimento si riferisce sempre al risultato finale dell’intera partita. Esiste però anche una variante di questo tipo di scommessa in cui è possibile puntare esclusivamente sul punteggio del secondo tempo, indipendentemente da quello maturato nei primi 45 minuti e dall’esito conclusivo del match.

Le scommesse sull’esito parziale/finale costituiscono una chance interessante per gli scommettitori più esperti e informati, in grado di elaborare previsioni dettagliate non solo sull’intera partita ma anche sul suo probabile andamento per tempi. Ovviamente più dettagliata è la puntata, più alta sarà la quota offerta dal bookmaker.

Draw no bet: cos’è e come funziona

La scommessa denominata Draw No Bet (traducibile letteralmente con “Pareggio non incluso nella puntata”) consiste nell’eliminare il segno X dai possibili esiti di una scommessa sull’1X2.

In pratica lo scommettitore deve obbligatoriamente indicare una delle due squadre come futura vincitrice. Ma nel caso in cui la partita terminasse effettivamente in parità, la sua puntata verrebbe rimborsata, non considerandosi quindi persa.

Questo meccanismo di rimborso automatico della giocata in caso di pareggio funge così da assicurazione per lo scommettitore, proteggendolo parzialmente dal rischio insito nella scommessa sull’esito finale.

Le scommesse DNB vengono di fatto perse solo nel caso in cui a vincere sia la squadra avversaria a quella indicata dallo scommettitore. Viceversa quest’ultimo vince se indovina il segno oppure, in caso di X finale, ottiene indietro la puntata.

Si tratta dunque di una chance interessante per provare ad eliminare il fastidioso pareggio dai possibili esiti, in particolare quando si ha la convinzione che una delle due squadre abbia concrete possibilità di imporsi.

Le scommesse con Handicap: quando conviene giocarle e come funzionano

Nel mondo delle scommesse calcistiche esistono anche le puntate con Handicap, ovvero con svantaggio virtuale assegnato ad una squadra. Si tratta di una tipologia di giocata ideata per riequilibrare le quote e rendere appetibili anche match dall’esito altrimenti scontato.

Assegnando un handicap di uno o più gol di “svantaggio” alla compagine super favorita, infatti, la partita risulterà molto più equilibrata agli occhi dei bookmakers, che di conseguenza pagheranno quote più alte e interessanti.

In questo modo anche eventi apparentemente senza storia e quindi poco intriganti per gli scommettitori medi, acquistano un certo fascino agli occhi dei più esperti e informati. Questi ultimi potranno infatti sfruttare eventuali quote di valore, previa attenta comparazione tra i vari bookmakers.

Esistono sostanzialmente due varianti di scommesse con handicap: quella classica e quella asiatica. La prima prevede l’assegnazione di uno svantaggio intero alla squadra favorita (ad esempio -1 gol, -2 gol). La seconda, di origine orientale, consente handicap anche con frazioni di rete, aumentando gli scenari possibili (ad esempio -1,5 gol, -2,25 gol).

In definitiva, per scommettitori esperti e con elevata propensione al rischio, le puntate con handicap possono talvolta rivelarsi estremamente vantaggiose. Basta saper individuare gli handicap più “generosi” e le eventuali quote di valore su cui vale la pena investire.

Scommesse sui Gol: tutte le tipologie e varianti

Le scommesse sui gol costituiscono uno dei mercati più amati e frequentati nel mondo del betting calcistico. Del resto gli episodi da rete sono l’essenza stessa di questo sport e ciò che più scalda il cuore dei tifosi. Ecco perché i bookmakers propongono un’ampia gamma di tipologie di puntata legate proprio alle realizzazioni delle squadre. Analizziamole in dettaglio:

UNDER/OVER: si scommette se il numero totale di gol realizzati in una partita sarà sopra o sotto una certa soglia prefissata (es. Over 2.5, Under 3.5);

si scommette se il numero totale di gol realizzati in una partita sarà sopra o sotto una certa soglia prefissata (es. Over 2.5, Under 3.5); GOAL/NO GOAL: si puntata se entrambe le squadre andranno a segno oppure no;

si puntata se entrambe le squadre andranno a segno oppure no; PARI/DISPARI: si indica se il computo complessivo delle reti realizzate sarà un numero pari o dispari;

si indica se il computo complessivo delle reti realizzate sarà un numero pari o dispari; PRIMO MARCATORE: si pronostica il nome del giocatore che siglerà il primo gol dell’incontro;

si pronostica il nome del giocatore che siglerà il primo gol dell’incontro; INTERVALLO 1° GOL: si scommette in quale fascia temporale dei 90 minuti verrà realizzata la prima rete;

si scommette in quale fascia temporale dei 90 minuti verrà realizzata la prima rete; MARGINE VITTORIA: si indica con quanti gol di scarto una squadra batterà l’altra;

si indica con quanti gol di scarto una squadra batterà l’altra; TEMPO CON + GOL: si predice se sarà il primo o il secondo tempo a contenere più reti complessive.

Oltre a queste, esistono ulteriori varianti come ad esempio il numero totale di gol per singolo tempo, i gol su calci piazzati, i gol di testa etc. Insomma le chance a disposizione degli scommettitori sono pressoché illimitate! Sta poi alla bravura ed esperienza di ciascuno individuare di volta in volta le tipologie di scommesse sui gol potenzialmente più profittevoli.

Antepost: come funzionano le scommesse sul lungo periodo

Nel mondo delle scommesse sportive, le puntate antepost consentono di giocare su eventi che si protrarranno per un lungo arco temporale, dai campionati nazionali alle competizioni internazionali. I principali mercati antepost disponibili sono:

VINCENTE MANIFESTAZIONE: si pronostica la squadra che si aggiudicherà una determinata competizione, ad esempio i Mondiali 2022 o lo Scudetto di Serie A;

si pronostica la squadra che si aggiudicherà una determinata competizione, ad esempio i Mondiali 2022 o lo Scudetto di Serie A; CAPOCANNONIERE: si indica il nome del giocatore che a fine torneo risulterà il miglior realizzatore;

si indica il nome del giocatore che a fine torneo risulterà il miglior realizzatore; SQUADRA RETROCESSA: nelle leghe con promozioni/retrocessioni si scommette su chi a fine anno retrocederà di categoria;

nelle leghe con promozioni/retrocessioni si scommette su chi a fine anno retrocederà di categoria; VINCENTE SENZA BIG: in alcuni campionati dove dominano 1-2 squadre, si può puntare sulla vincente escludendo le superpotenze.

I vantaggi delle scommesse antepost sono la possibilità di ottenere quote molto alte e interessanti giocando con largo anticipo rispetto all’esito finale degli eventi. Lo svantaggio è che per definizione si tratta di pronostici effettuati quando ancora moltissimi fattori possono cambiare strada facendo.

Ad ogni modo, per scommettitori disciplinati e lungimiranti, le puntate antepost offrono chance uniche per provare a fare centro in vista di eventi che si giocheranno nell’arco di mesi o addirittura anni.

Scommesse combo: cos’è e come funzionano

Nel mondo delle scommesse, le puntate combo (o multiple) consentono di combinare due o più mercati diversi in un’unica giocata. Si tratta di un modo per cercare di massimizzare le proprie chance, a fronte però di quote complessive ridotte.

I tipi di combo betting più diffusi sono:

RISULTATO + UNDER/OVER: si unisce il pronostico sull’1X2 finale con quello sul numero totale di gol;

si unisce il pronostico sull’1X2 finale con quello sul numero totale di gol; DOPPIA CHANCE + UNDER/OVER: stessa logica della precedente ma con due risultati su tre disponibili sull’esito finale;

stessa logica della precedente ma con due risultati su tre disponibili sull’esito finale; UNDER/OVER + GOAL/NO GOAL: si indica sia la soglia di gol complessivi che se entrambe le squadre andranno a segno oppure no.

Oltre a queste “classic” varianti, i bookmakers propongono moltissime altre combinazioni creative, ad esempio aggiungendo handicap, primo tempo, parziale/finale etc.

Scommesse Live e Multiple: come funzionano

Le scommesse multiple consistono nel combinare più eventi, anche di sport differenti, in un’unica puntata.

Ad esempio, si può pronosticare la vittoria della Juventus, dell’Inter e del Milan in Serie A, unendo le tre partite nella stessa schedina. In questo caso, per vincere la multipla è necessario che si verifichino tutti e tre gli esiti pronosticati.

Le chance di successo sono ovviamente ridotte, ma in caso di pronostico centrato il payout finale risulta moltiplicato. Proprio per questa caratteristica, le multiple sono amate dagli scommettitori più temerari alla ricerca della maxi-vincita con una piccola puntata.

Discorso diverso per le scommesse live, che consentono di piazzare pronostici ad evento già iniziato, in base a quanto succede in campo. Si può ad esempio scommettere sul prossimo marcatore o sull’esito di un determinato tempo ancora da giocare.

Le quote live tengono conto di quanto accaduto fino a quel momento e vengono aggiornate in tempo reale. Proprio per questa estrema variabilità di fattori, le scommesse live sono tra le più difficili da padroneggiare.

Domande frequenti sulle Scommesse di Calcio

Qual è la scommessa più semplice e popolare sul calcio?

La scommessa più elementare e gettonata in assoluto è quella sull’esito finale, il cosiddetto “1X2”. Consiste nel pronosticare, al termine dei 90 minuti regolamentari, se vincerà la squadra che gioca in casa (1), quella ospite (2), o se le due compagini pareggeranno (X). Proprio per la sua estrema semplicità, la puntata sull’1X2 è la preferita dalla maggior parte degli scommettitori, soprattutto alle prime armi.

Cos’è l’handicap nelle scommesse sul calcio?

L’handicap è uno svantaggio virtuale che il bookmaker assegna alla squadra super favorita per riequilibrare le quote. Ad esempio, su Juventus-Salernitana potrebbe essere presente un handicap -2,5 per i bianconeri: ciò significa che partono con 2.5 gol di “svantaggio” e devono quindi vincere con 3 reti di scarto affinché la scommessa risulti vincente. Esistono varie tipologie di handicap, sia interi che con frazioni di rete.

Cosa sono le scommesse antepost?

Le puntate antepost consentono di scommettere su eventi che si protrarranno per molti mesi o addirittura anni, come i campionati nazionali o le competizioni internazionali. Ad esempio si può puntare con un anno di anticipo sulla squadra che vincerà lo Scudetto della Serie A 2023/2024. Il vantaggio sono le quote più alte, lo svantaggio è l’incertezza data dal lungo arco temporale considerato.

Che differenza c’è tra multipla e combo?

Nelle scommesse multiple si combinano due o più eventi distinti in un’unica puntata: ad esempio tre partite di Serie A in un’unica schedina. Nelle combo si uniscono invece più mercati relativi allo stesso evento: per esempio 1X2 + Under/Over su una singola partita.

Come funziona il live betting nel calcio?

Il live betting consente di scommettere ad evento già iniziato, in base a quanto succede in campo. Per esempio, dopo il primo gol della Juventus contro la Lazio si può puntare sull’esito finale oppure sul marcatore successivo. Le quote vengono aggiornate in tempo reale e le chance di vittoria sono minori. Ma per i bettors più esperti e reattivi le scommesse live possono rivelarsi molto interessanti.