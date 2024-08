In questo caldo agosto è tempo di rientrare dalle ferie per lavorare alle scommesse di Tennis sull’ultimo slam dell’anno, lo US Open. Brian vi aspetta nel canale Telegram, completamente gratuito, di Tennis Master, dove quotidianamente troverete le migliori analisi, le quote di valore e i consigli per le scommesse sui più importanti eventi del circuito ATP di Tennis.

Telegram Tennis Master US Open 2024: le anteprime sullo Slam di NY

In questi ultimi mesi se seguite il nostro sito con regolarità, vi sarete certamente accorti dell’aumento e della qualità di contenuti relativi al Tennis e alle scommesse, grazie a Brian, il nostro esperto, che ci propone le audio analisi e le scommesse sui principali match degli eventi di Tennis ATP.

Ovviamente l’ultimo slam della stagione, lo US Open 2024, non poteva mancare, e il nostro Brian è rientrato dalle ferie più carico che mai per analizzare le partite più interessanti e scovare le quote di maggior valore, ma prima di addentrarci nei singoli match, in questi giorni la redazione ha preparato una serie di contenuti di anteprima e preview, per essere preparati al meglio sullo US Open, in attesa delle giocate singole, ma anche dei consigli antepost del nostro Brian.

US OPEN 2024 ANTEPRIMA

US OPEN 2024 POSSIBILI SORPRESE

US OPEN 2024 QUOTE ANTEPOST

US OPEN 2024 ITALIANI

Telegram Tennis Master US Open 2024: segui Brian per le migliori scommesse

Per avere un idea, da quando collabora con BetItaliaWeb, con le sole free pick (sul canale ci saranno altre giocate speciali che non trovate nei nostri articoli) ah chiuso 16 mesi in positivo e solo 5 in negativo, per +34.28 unità di profitto e un ROI del 14.76%. In pratica se avreste giocato €100 a stake di investimento, avreste avuto un profitto di +€3428.50, con le sole free pick, ricordo!

