Si rafforza la collaborazione tra due dei migliori esperti nei rispettivi sport, Brian per quanto riguarda il Tennis e Guru sul Baseball MLB. Sfruttiamo lo US Open di Tennis e la stagione di MLB nel vivo per provare una scalata che ci porterà da €20 a €2.500+ (se tutto andrà bene) sui canali Telegram di Tennis Master e Betting Maniac. Scalata Tennis-Baseball.

Scalata Tennis-Baseball: da €20 a €2.500+ in 7 step

Quello che proviamo a fare è un tentativo di scalata, che va contro le regole del buon senso e della gestione del bankroll che spesso predichiamo, ma ogni tanto provare a prendersi qualche rischio, partendo da un investimento comunque basso (20 euro, ma potete partire in proporzione anche con soli €2, sempre in base alle vostre tasche), ci sta, anche per divertimento.

In questo esperimento Guru e Brian si daranno un budget di €40 (due vite in caso di primo errore) che cercheranno di trasformare in più di €2.500 in 7 step di puntata, giocando su doppie di Tennis (US Open con Brian) e Baseball (MLB con Guru) e lavorando su quote @1.40 / @1.50 che combinate ci portano a pick al raddoppio (@2+). In questo modo se tutto andrà come deve andare, trasformeremo i nostri €20 (o €40) in più di €2.500.

Tra il dire e il fare però c’è di mezzo il mare, in questo caso ci sono di mezzo 7 step, e quello che è importante capire è che queste operazioni, fatte anche per fortificare collaborazioni tra tipster e destare la curiosità degli utenti, devono essere estemporanee, e devono andare ad intaccare in modo minimo il nostro bankroll, visto che le cosiddette SCALATE sono difficili da completare. Il vostro focus deve sempre rimanere sulle giocate in singola e sul vostro percorso quotidiano, con gestione corretta degli investimenti per ogni puntata.

In ogni caso i raddoppi che proporremo quotidianamente saranno analizzati con cura e dovizia, e resteranno validi anche per gestirli in modo autonomo, con puntate seguendo il vostro bankroll management. Vincere e fare profitto nel betting sperando in sistemi, masanielli e scalate varie è impossibile, e se utilizzati con troppa frequenza questi “metodi” di betting diventano deleteri per il vostro portafoglio. Fatto questo doveroso disclaimer ora partiamo per una settimana di fuoco, che speriamo possa portarci il più avanti possibile.

Scalata Tennis-Baseball sui canali Telegram

Dove si giocherà questa scalata? Ovviamente troverete i raddoppi dei vari step quotidianamente sui nostri canali Telegram. Guru opera da anni da fondatore di BetItaliaWeb ed analista di sport americani e golf, oltre ad aver fondato con Morfeo il canale Telegram Betting Maniac dove sono impegnati altri 5 tipster.

Brian ha da poco aperto il canale Telegram, completamente gratuito, di Tennis Master, e ha voglia di crescere, ma da tempo collabora con BetItaliaWeb in veste di content creator ed esperto di scommesse sul Tennis ATP, con un ottimo rendimento di +34.28 unità di profitto (ROI +14.76%) nell’ultimo anno e mezzo (con €100 a stake sarebbero +€3.428,50 di profitto). CLICCA QUI PER ULTERIORI DETTAGLI.

