Per la prima volta il Motomondiale fa tappa al Balaton Park per il Gran Premio d’Ungheria, una prima volta in cui comunque i bookmakers sono convinti dell’ennesimo successo di Marc Marquez che ha dominato anche la scorsa settimana in Austria. Pronostici MotoGP Ungheria 2025.

Pronostici MotoGP Ungheria 2025: i protagonisti del weekend

Prima volta della MotoGP a Balaton Park per il Gran Premio d’Ungheria 2025 dove non abbiamo precedenti per il motomondiale, ma abbiamo un precedente recente sulle due ruote visto che qui ha corso la Superbike qualche settimana fa, un circuito tortuoso e stretto molto impegnativo.

La MotoGP torna quindi subito in pista e senza sosta dopo l’ennesima vittoria di Marc Marquez la settimana scorsa in Austria, e ora il Cabroncito, sempre più leader del motomondiale, prova a vincere la 7° gara consecutiva in questo 14° appuntamento della stagione 2025 (è già il primo pilota Ducati a conquistare sei vittorie di fila).

L’otto volte iridato ha centrato al Red Bull Ring l’ennesima doppietta della stagione e batterlo sembra impresa davvero ardua. Forte dei 142 punti di margine nei confronti del fratello Alex Marquez e ben 197 sul compagno di team Pecco Bagnaia, che sembra in crisi e ai ferri corti con Ducati (in Austria nella gara “lunga” della domenica è arrivato ottavo, un risultato non all’altezza delle aspettative e ha rilasciato dichiarazioni pesanti).

Le Ducati del Team Gresini, oltre ad Alex, potranno contare anche sul giovane Fermin Aldeguer in continua crescita e reduce dal suo secondo podio dopo quello di Le Mans. Sempre in casa Ducati sono a caccia di riscatto anche i piloti del VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Ad inserirsi nelle posizioni che contano potrebbe esserci ancora Marco Bezzecchi, che con Aprilia ha conquistato tre podi domenicali e due nella Sprint Race nei suoi ultimi tre GP, con tanto di pole position al Red Bull Ring. Deve ancora ritrovare il ritmo il suo team-mate Jorge Martin, rientrato a Brno. Dopo ultime gare positive ci si aspetta la conferma su un circuito nuovo per KTM e Honda e il riscatto della Yamaha dopo la debacle austriaca.

Gran Premio d’Ungheria: circuito, meteo, numeri e statistiche

Tracciato. Situato vicino allo splendido lago Balaton e a soli 85 km da Budapest, il Balaton Park rappresenta la nuova tappa per ciò che concerne il motorsport in Ungheria. Inaugurato nel maggio 2023, il circuito presenta una lunghezza di 4,08 km e un totale di 17 curve, dieci a sinistra e sette a destra. A partire dal 2025, ospiterà la MotoGP™, con la top class che tornerà quindi in Ungheria dopo un’attesa di 33 anni. Con delle visuali spettacolari e una capienza di 120.000 spettatori, il Balaton Park ospiterà nel miglior modo lo sport più emozionante al mondo.

Meteo. Al momento le previsioni danno tempo variabile con possibili rovesci al venerdì e tempo soleggiato sabato e domenica.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Ungheria 2025?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre saranno in differita le gare domenicali (Moto3 ore 14:00 – Moto2 ore 15:15 – MotoGP ore 17:00).

Venerdì 22 agosto

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 23 agosto

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:50-13:05

Q2 Moto3 13:15-13:30

Q1 Moto2 13:45-14:00

Q2 Moto2 14:10-14:25

Sprint Race MotoGP 15:00 (14 giri)

Domenica 24 agosto

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (28 giri)

Quote Motomondiale: GP Ungheria 2025

I bookmaker offrono il decimo successo dell’anno di Marc Marquez @1,35 su Lottomatica e Goldbet. Staccato, in lavagna, il fratello Alex, proposto @4,50, in vantaggio su Pecco Bagnaia, solo ottavo domenica al Red Bull Ring, e Marco Bezzecchi su Aprilia (ottimo terzo posto dopo aver duellato con Marquez per la vittoria), entrambi proposti @8 volte la posta. Molto più indietro, nelle quote, Fermin Aldeguer, secondo in Austria, e Fabio Quartararo, indicati @21.

Sprint Race e Qualifiche. Scenario simile per la Sprint Race, dove Marc Marquez è andato a segno 12 volte su 13 e il tredicesimo sigillo vale @1,35 volte la posta. Inseguono il fratello Alex @5, e la coppia italiana Bagnaia-Bezzecchi @9. Marc domina anche nella lavagna delle qualifiche, @1,45, davanti a Bagnaia e Alex, offerti @6, e Quartararo che sul giro secco per la pole è sempre pericoloso ed infatti è proposto @9.

I nostri pronostici MotoGP sul Gran Premio Ungheria 2025

Come sempre è difficile uscire al giovedì con le scommesse sulla MotoGP, anche perchè le quote sono pochissime, e in grossa parte si concentrano su pole e vittoria sprint o gara lunga, senza testa a testa o gruppi che sono quelli che ci interessano, quindi vi consigliamo come al solito di seguirci anche sul canale Telegram per aggiornamenti e free pick (trovate i riferimenti qui sotto).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.