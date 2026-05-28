Weekend speciale per gli amanti della MotoGP visto che si correrà al Mugello il nostro Gran Premio d’Italia 2026, e proprio la tappa italiana del motomondiale sarà determinante per i centauri azzurri che puntano al titolo, non solo Marco Bezzecchi, ma anche Fabio Di Giannantonio sarà uno degli osservati speciali. Pronostici MotoGP Italia 2026.

Pronostici MotoGP Italia 2026: i protagonisti al Mugello

Nel week end del 29-31 maggio il Motomondiale tornerà in casa nostra, al Mugello, per il Gran Premio d’Italia 2026, appuntamento importante della MotoGP, soprattutto per i centauri italiani che nella gara di casa si giocano tanto, in particolare Marco Bezzecchi che riprende la sfida interna in Aprilia con Jorge Martin, con i due che sono separati da pochi punti, a vantaggio del romagnolo.

Lo spagnolo, campione del mondo del 2024, ha sempre più nelle mani l’Aprilia ed è pronto a lanciare il guanto di sfida al suo team-mate. Inoltre Jorge Martin ha un discreto rapporto col Mugello. In Moto2, nel 2018, oltre a partire dalla pole, l’iberico vince la gara, superando in volata proprio Di Giannantonio e Bezzecchi. Martin ha corso solo tre volte al Mugello a fronte di cinque stagioni effettive nella classe regina. D’altronde, sia nel 2021 che nel 2025 era assente a causa di un infortunio patito nei GP antecedenti. Nel mezzo alti e bassi, poiché nel 2022 il madrileno non va oltre la tredicesima posizione. Viceversa, le due presenze successive regalano risultati di spessore. Nel 2023 si attesta alla piazza d’onore, dimostrandosi l’unico in grado di impensierire un Pecco allora dominante. È poi sul podio anche nel 2024, quando però arriva terzo, con un altra vittoria di Bagnaia, e Martinator superato nel finale anche da Enea Bastianini che vanta un feeling straordinario con la pista di casa e punta a confermare i successi degli anni passati anche se con KTM non sarà facile in questo momento.

Marco Bezzecchi vuole mettersi alle spalle le deludenti performance di Barcellona, anche se non è un vero specialista del suggestivo tracciato toscano e quello del 2022 rimane il suo miglior risultato qui, conquistando la prima fila in qualifica, e arrivando quinto in gara da rookie in MotoGP sulla Ducati GP21 del team VR46

Appuntamento importante anche per Fabio Di Giannantonio che al Mugello testa le proprie ambizioni e possibilità di entrare a pieno titolo nella corsa per il mondiale piloti con la Ducati. Diggia in questa stagione finora favolosa non è mai uscito dai primi sei, attestandosi tre volte sul podio e vincendo una gara (quella del Montmelò, andata in scena due settimane fa). Ha condito tutto con un paio di podi nelle Sprint, ottenendo il ragguardevole bottino di 116 punti. Solo Bezzecchi (142) e Martin (127) lo precedono in classifica generale. Qui al Mugello il 27enne romano conquistò la pole position nel 2022 e lo scorso anno è salito sul podio in una delle migliori prestazioni della carriera.

Una Ducati che nel team ufficiale però non sa ancora quali saranno le condizioni di Marc Marquez, costretto a saltare gli ultimi due appuntamenti per i suoi problemi fisici, e che continua a vedere un Francesco Bagnaia in crisi e quasi separato in casa con la moto di Borgo Panigale, affossata dagli infortuni, dopo quanto accaduto in Catalogna anche ad Alex Marquez che salterà come minimo i prossimi due GP. Pecco però cercherà di fare bene nel GP di casa, il Mugello, dove ha inoltre trionfato per 3 edizioni di fila.

La KTM si presenta al Mugello con ottime credenziali. La RC16 possiede un motore potentissimo, perfetto per sprigionare i cavalli sul rettilineo di 1.141 metri, dove detiene già il record assoluto della pista (366,1 km/h con Brad Binder e Pol Espargaró). Attenzione a Pedro Acosta che sfrutterà l’agilità della moto nelle varianti veloci come la Casanova-Savelli.

Rimangono in affanno le giapponesi. In particolare la Honda sta arrancando, con la RC213V che sta attraversando una profonda fase di rifondazione tecnica (ancora). Il Mugello rappresenta un esame severissimo per la moto della casa di Tokyo, che soffre di problemi di trazione in uscita dalle curve lente (come il Correntaio) e di stabilità in frenata e questa non dovrebbe essere una gara facile per Luca Marini (anche se corre in casa) e per il compagno nel team ufficiale, Joan Mir.

Un pò meglio Yamaha che continua a mostrare passi in avanti, pur soffrendo storicamente la velocità di punta pura rispetto ai motori V4 anche se la M1 esalta i piloti nei curvoni in appoggio come le Arrabbiate. Il pilota di punta rimane Fabio Quartararo che qui ha già vinto nel 2021 mentre Alex Rins lavora sullo sviluppo del nuovo pacchetto aerodinamico e di ciclistica.

Gran Premio d’Italia 2026: circuito, meteo e statistiche

Circuito. L’Autodromo Internazionale del Mugello è uno dei tracciati più iconici, tecnici e veloci del Motomondiale. Il circuito si distingue per i continui cambi di pendenza, le curve cieche e uno dei rettilinei più lunghi dell’intero campionato. Lunghezza: 5.245 metri. Numero di curve: 15 in totale, ripartite in 9 a destra e 6 a sinistra. La prima violenta frenata della San Donato a fine rettilineo, le famosissime e velocissime varianti Casanova-Savellie Arrabbiata 1 e 2, e il tornante del Correntaio che immette sul tratto finale.

Record. Giro più veloce: Marc Márquez (1’44.169 nel 2025). Giro Veloce in Gara: Francesco Bagnaia (1’45.770 nel 2024). Maggior numero di vittorie: Valentino Rossi (9 successi di cui 7 consecutivi in MotoGP dal 2002 al 2008). Costruttore più vincente: Yamaha (10 vittorie (5 con Rossi, 5 con Lorenzo).

Statistiche. Nel 2025 l’affermazione di Marc Marquez, impostosi sulla pista toscana dopo essere montato in sella alla Ducati, a ben 11 anni di distanza dal suo unico trionfo montando una Honda. Quello del nostro Paese è il solo Gran Premio in cui, nell’epoca della MotoGP, non si è ancora vista una vittoria di un team privato. Per trovare l’affermazione di un privato si deve tornare addirittura al 2001, quando in una gara spezzata in due dalla pioggia e completata per somma dei tempi, il Team Pons fece doppietta con Alex Barros a imporsi davanti a Loris Capirossi.

Meteo. Venerdì 29 Maggio: Residua variabilità con possibili piogge deboli alternate a schiarite, venti dai quadranti settentrionali e clima più respirabile (28°C di massima). Fine Settimana (30-31 Maggio): Tendenza a un nuovo miglioramento. Sabato e domenica si preannunciano prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi, con temperature che torneranno a salire verso i 31°C.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP d’Italia 2026?

Il GP d’Italia, appuntamento del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali di Sky Sport, ovvero Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno televisivamente in diretta e in streaming l’evento, con le qualifiche delle tre categorie e la Sprint Race di MotoGP, mentre in differita le gare domenicali.

Venerdì 29 maggio

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Sabato 30 maggio

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 31 maggio

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Quote Motomondiale: GP Italia 2026

Come sempre le quote al giovedì ancora latitano, e il Mugello non fa eccezione, anche se possiamo darvi i favoriti per la gara lunga di domenica, dove Snai mette Marco Bezzecchi @1.75 davanti a tutti, con Jorge Martin @2.50 primo avversario, poi si sale nettamente con Marc Marquez @16 volte la posta, ma non ancora certo di partecipare al Mugello dove Fabio Di Giannantonio @26 è un pò snobbato.

Ancora più difficili le affermazioni di Pedro Acosta @31 volte la posta mentre Francesco Bagnaia, nonostante la gara di casa e i suoi numeri in Toscana, si gioca tra @51 e @71 volte la posta per la vittoria nella gara lunga di domenica 31 maggio.

I nostri pronostici sul Gran Premio d’Italia 2026

In attesa delle quote su gruppi, testa a testa e piazzamenti, vi anticipiamo come sempre un nome caldo da tenere sotto osservazione, e vi facciamo quello di FABIO DI GIANNANTONIO, che piò giocarsi la vittoria nel circuito di casa, e comunque lo vediamo sul PODIO. Quando usciranno le quote valutatelo in top-3, o in qualche accoppiamento testa a testa.

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