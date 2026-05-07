Pronostici MotoGP: tracciato, quote e scommesse GP Francia 2026. Motomondiale in pista a Le Mans

Dopo la settimana di sosta a seguito del gran premio spagnolo, la MotoGP corre ancora nel Vecchio Continente, sulla mitica Le Mans per il GP Francia 2026 dove Marc Marquez torna favorito, staccando anche il leader del motomondiale, Marco Bezzecchi con Aprilia. Pronostici MotoGP Francia 2026.

Pronostici MotoGP Francia 2026: i protagonisti a Le Mans

La MotoGP torna in pista per la seconda tappa europea, la quinta della stagione, il Gran Premio di Francia 2026, che si disputerà sullo storico tracciato di Le Mans. Marco Bezzecchi arriva in Francia da leader della classifica iridata del motomondiale. Il pilota dell’Aprilia ha un vantaggio di 11 punti sul team-mate Jorge Martin. L’Aprilia sembra adattarsi ad ogni circuito e il “Bez” ha un ottimo rapporto con il tracciato francese, dove ha già vinto in MotoGP nel 2023, quando trionfò davanti a Martin e Johann Zarco, allora entrambi piloti Ducati Pramac Racing.

In casa Ducati il miglior pilota è ancora Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team), che è staccato di 30 punti dal riminese della casa veneta. Chiamati al riscatto i piloti ufficiali Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Il nove volte iridato dopo aver vinto la Sprint di Jerez in modo rocambolesco (caduta all’ultima curva quando la pioggia si faceva più intensa è poi risalito in sella tagliando sull’erba per rientrare ai box e prendere la moto equipaggiata con pneumatici rain) è caduto nel corso del secondo giro nella gara domenicale e ora il suo ritardo dalla vetta è di ben 44 punti. Discorso analogo per Pecco Bagnaia, che dopo il secondo posto nella Sprint si è dovuto ritirare alla domenica per un problema tecnico. In Campionato il tre volte iridato è molto più attardato rispetto al team-mate spagnolo, il distacco dal connazionale Bezzecchi è infatti di ben 67 punti. Rimanendo in casa Ducati, si aspettano conferme da Alex Marquez (Gresini Racing), dominatore della gara domenicale di Jerez, mentre Fermin Aldeguer (Gresini Racing) e soprattutto Franco Morbidelli (VR46 Racing Team) sono ancora alla ricerca del miglior feeling con la Ducati.

In casa KTM Enea Bastianini (Team Tech3) è in fase di miglioramento, sua la miglior RC16 a Jerez, mentre Pedro Acosta ha avuto una leggera flessione. Brad Binder deve ancora tirare fuori il meglio dalla nuova moto della casa austriaca, mentre sarà ancora assente Maverick Vinales, ancora fermo dopo la recente operazione alla spalla e che sarà sostituito da Jonas Folger.

Sino a qui le case europee hanno dominato, chi si è inserita qualche volta nelle prime posizioni è stata la Honda, soprattutto con Johann Zarco (LCR) e in alcune occasioni con Joan Mir (HRC), con quest’ultimo però troppe volte a terra. Luca Marini ha portato a casa punti, mentre Diogo Moreira (rookie di categoria nonché iridato 2025 della Moto2, ndr) ha avuto alti e bassi.

Capitolo a parte per i piloti Yamaha che soffrono la mancanza di competitività della nuova YZR-M1 V4. Il solo Fabio Quartararo è riuscito ad essere protagonista nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile, mentre tutti gli altri piloti, il suo team-mate Alex Rins e quelli del Pramac Racing, Jack Miller e il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu continuano a soffrire.

Gran Premio Francia: circuito, numeri, statistiche

Circuito. Costruito nel 1965 attorno al circuito preesistente della 24 Ore, il circuito Bugatti di Le Mans si trova a 5 km a sud della città di Le Mans e a 200 km a sud-ovest di Parigi. Le Mans è un circuito stretto, dominato da curve da affrontare in prima marcia, che mettono in risalto la frenata al limite e le accelerazioni decise, mentre la trazione del retrotreno è un elemento chiave.

Record e Statistiche. Il record assoluto della pista di Le Mans per la MotoGP appartiene a Fabio Quartararo, che nel 2025 ha fermato il cronometro a 1’29.324. Il miglior giro in gara è invece di Enea Bastiani su Ducati nel 2024 con 1’31.107. Il maggior numero di vittorie appartiene a Jorge Lorenzo che qui ha trionfato 5 volte mentre tra i costruttori nessuno arriva alle 9 vittorie di Honda.

Meteo. Al momento il meteo prevede tempo incerto il venerdì con pioggia debole tra le 14:00 e le 17:00, il sabato qualche nuvola solo dopo la Sprint e domenica nuvoloso con possibilità di pioggia dopo le ore 16:00.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Francia 2026?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e la differita delle tre gare della domenica (Moto3 alle 14:00, Moto2 alle 15:15 e MotoGP alle 17:00).

Venerdì 08 maggio

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 09 maggio

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (13 giri)

Domenica 10 maggio

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

Quote Motomondiale: GP Francia 2026

Le quote per il Gran Premio di Francia 2026 a Le Mans vedono Marc Márquez @1.50 come il favorito principale per la vittoria della gara singola, seguito da Marco Bezzecchi @5.00 e poco dietro troviamo Alex Marquez @6.00 e Pecco Bagnaia @7.00 mentre con Pedro Acosta @16.00 volte la posta si sale in doppia cifra.

Abbastanza simili le quote per la Sprint Race, con Marc Marquez @1.85 sempre davanti a tutti, ma qui si avvicina un Jorge Martin @3.50 come primo avversario del Cabroncito mentre Marco Bezzecchi @4.00 scende al terzo posto ma con una quota comunque inferiore a quella della gara lunga. Appena fuori dal podio i book vedono Pecco Bagnaia @6.50, poi anche qui si sale con Pedro Acosta @12.00.

Per la qualifica le quote per la Pole Position (Qualifica) di sabato 9 maggio a Le Mans vedono una sfida serrata tra gli specialisti del giro secco, con Marc Marquez @2.25 qui di pochissimo avanti su Jorge Martin @2.50, ma attenzione anche a Marco Bezzecchi @4.50 e a Fabio Di Giannantonio @6.00 che qui sale tra i migliori, lasciandosi alle spalle anche Pecco Bagnaia @8.50.

I nostri pronostici sul Gran Premio della Francia 2026

Nello scorso GP avevamo provato a dare fiducia al ritorno alla vittoria in gara lunga di Martin con Aprilia, cosa che non si è verificata nella gara di casa in Spagna per Martinator. Questa settimana torniamo a prenderci un weekend di pausa con le scommesse sui motori, aspettando la F1 che torna il 24 maggio, anche perché a Le Mans c’è un punto interrogativo in più, e anche enorme, il meteo. Già in passato abbiamo assistito a gare pazze, vinte a sorpresa, come nel caso dell’idolo di casa Zarco che vinse sotto una pioggia torrenziale. Se dovessimo fare un nome, con Ducati in crescita (su un circuito “amico”) il centauro più costante in questo momento non è Marquez, e nemmeno Pecco, ma DI GIANNANTONIO. Non lo consigliamo per la vittoria secca, ma qualche piazzamento, o podio, o testa a testa, potrebbe portarlo a casa dalla tappa francese.

In ogni caso nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC daremo aggiornamenti lungo il weekend del motomondiale e nel caso anche qualche giocata se troveremo quote di valore.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.