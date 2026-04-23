La lunga pausa di aprile con le cancellazione dei GP per i problemi in medio oriente, è finalmente terminata e questa settimana si torna in pista con le due ruote del motomondiale che sbarca nel vecchio continente, a Jerez, dove Marco Bezzecchi proverà a continuare a dominare con Aprilia, ma la Ducati cerca il riscatto. Pronostici MotoGP Spagna 2026.

Pronostici MotoGP Spagna 2026: i protagonisti a Jerez

Il Motomondiale torna in pista e sbarca in Europa inaugurando la stagione nel Vecchio Continente dal Circuito de Jerez-Ángel Nieto per il Gran Premio di Spagna 2026 della MotoGP. Dopo l’avvio tra Thailandia, Brasile e Stati Uniti, i piloti riaccendono i motori a seguito di una sosta di un mese, un blocco causato dallo slittamento del GP del Qatar a fine campionato per la delicata situazione in Medio Oriente. Da segnalare, infine, che il fine settimana andaluso non si concluderà con la gara: lunedì è prevista un’importantissima giornata di test ufficiali, essenziale per raccogliere dati e affinare gli sviluppi delle moto.

Quest’anno ci sono delle novità, su tutti la moto da battere che non è la Ducati, ma l’Aprilia, in particolare quella di Marzo Bezzecchi che si presenta in Spagna da leader della classifica iridata, forte di un passo gara solidissimo e della vittoria in tutti i Gran Premi disputati finora in stagione. Il pilota italiano, tuttavia, è chiamato a una prova di maturità nelle Sprint Race del sabato, dove finora ha faticato raccogliendo solo un quarto posto e ben due cadute. Attenzione anche al compagno di marca Jorge Martin, attualmente secondo nel mondiale. Lo spagnolo è in netta e costante crescita di condizione fisica e porta in dote una velocità pura formidabile. Le caratteristiche di Jerez potrebbero rappresentare il terreno di caccia ideale per un ulteriore allungo dell’Aprilia in classifica. Dopo anni di inseguimento, la casa di Noale sembra aver trovato un equilibrio perfetto, trasformando la RS-GP nella moto più competitiva e adattabile del motomondiale.

Nel box Ducati si respira invece tutt’altra aria. La casa di Borgo Panigale, abituata a dominare nelle scorse stagioni, si ritrova a dover rincorrere. Pecco Bagnaia sta faticando a trovare il giusto feeling con le nuove evoluzioni aerodinamiche anche se per sua stessa ammissione questa è una pista che ama. Anche la situazione di Marc Marquez è al centro del dibattito: lo spagnolo, davanti al suo pubblico, cerca il ruggito vincente, ma permangono alcuni dubbi sulle sue reali condizioni fisiche legate ai postumi dei vecchi infortuni. Attualmente il campione di Cervera insegue Bezzecchi in classifica con un divario di 22 punti (34 contro i 56 del leader), un margine importante ma assolutamente colmabile, soprattutto per un talento come quello del Cabroncito. A Jerez per la casa veneta ci sarà anche il tester Lorenzo Savadori che porterà in pista evoluzioni della moto della casa di Noale, che potrebbero essere provati dai piloti ufficiali nel test post-GP del lunedì.

Rimanendo in casa “Spagna” Alex Marquez è solamente ottavo in classifica. Il #73 cerca una rinascita in Spagna, mentre il suo team-mate Fermin Aldeguer arriva più in forma rispetto alle prime gare dopo la sua guarigione da una frattura al femore subita mentre questo inverno si allenava sul circuito di Aspar.

Tra gli altri possibili contender segnaliamo sicuramente Pedro Acosta, che in sella alla KTM è ancora alla ricerca della prima vittoria nelle gare “lunghe” della domenica, ma che è stato comunque protagonista di un grande inizio di stagione. Parlando di piloti italiani Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) è il primo delle Ducati in classifica e non è mai arrivato fuori dalla top six nelle gare domenicali del 2026 e nelle ultime due gare è stato il miglior ducatista al traguardo. Chiamato al riscatto Franco Morbidelli, ancora alla ricerca del miglior feeling con la sua Ducati, mentre ad Austin si sono rivisti lampi di “luce” da parte di Enea Bastianini (KTM Tech3), che sarà “orfano” del team-mate Maverick Vinales, ancora fermo dopo la recente operazione alla spalla.

In casa Honda e Yamaha si aspettano miglioramenti, con la casa di Tokio che delle due sembra quella essere messa meglio. Joan Mir cade ancora troppo ma è veloce, mentre Luca Marini ha portato a casa punti. I piloti del Team LCR Honda Johann Zarco e Diogo Moreira (rookie di categoria nonché iridato 2025 della Moto2) hanno avuto alti e bassi ma nel complesso con prestazioni sufficienti. Capitolo a parte per la Yamaha che sta ancora sviluppando il nuovo V4. Faticano tutti i piloti con il solo Fabio Quartararo è riuscita ad essere protagonista nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile. Il rookie del Team Pramac, il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu ha raccolto il primo punto iridato ad Austin e moto permettendo cercherà di metterne altri in cascina.

Gran Premio Spagna 2026: circuito, numeri, statistiche

Tracciato. Il tracciato andaluso, conosciuto come la “Cattedrale del motociclismo”, rappresenta un esame di maturità fondamentale e uno snodo cruciale per le ambizioni dei team. Parliamo di una pista “old school”, caratterizzata da una sequenza ininterrotta di curve a raggio costante dove la velocità di percorrenza conta ben più della potenza pura sui rettilinei.

Caratteristiche tecniche. Il circuito di Jerez misura 4.4 Km e conta 5 curve a sinistra e 8 a destra; il rettilineo più lungo misura 607 metri. Costruito nel 1986 e teatro del suo primo Gran Premio un anno dopo, il circuito di Jerez è oggi uno dei luoghi più iconici della MotoGP e il punto nevralgico di una città profondamente appassionata di sport. Situato in una lieve valle nel sud della Spagna, Jerez gode di un clima costantemente favorevole. Con due configurazioni alternative del tracciato (4.423 m e 4.428 m), entrambe riasfaltate nel 2005, Jerez è una meta molto apprezzata e utilizzata da numerosi team per i test durante tutto l’anno.

Precedenti. La storia recente gioca sicuramente a favore delle Desmosedici, vincitrici delle ultime cinque edizioni del GP andaluso (nel 2021 con Jack Miller, dal 2022 al 2024 con Francesco Bagnaia e nel 2025 con Alex Marquez).

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Spagna?

L’intero evento sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Su TV8 sarà possibile seguire in diretta e in chiaro le qualifiche e la Sprint Race del sabato, mentre le gare della domenica saranno trasmesse in differita.

Giovedì 23 aprile Ore 16:00: Conferenza stampa piloti MotoGP



Venerdì 24 aprile Ore 9:00: Moto3, Prove Libere 1 Ore 9:50: Moto2, Prove Libere 1 Ore 10:45: MotoGP, Prove Libere 1 Ore 13:15: Moto3, Pre-Qualifiche Ore 14:05: Moto2, Pre-Qualifiche Ore 15:00: MotoGP, Pre-Qualifiche



Sabato 25 aprile Ore 8:40: Moto3, Prove Libere 2 Ore 9:25: Moto2, Prove Libere 2 Ore 10:10: MotoGP, Prove Libere 2 Ore 10:50: MotoGP, Qualifiche (diretta anche su TV8) Ore 12:45: Moto3, Qualifiche (diretta anche su TV8) Ore 13:40: Moto2, Qualifiche (diretta anche su TV8) Ore 15:00: MotoGP, Sprint (diretta anche su TV8)



Domenica 26 aprile Ore 9:40: MotoGP, Warm Up Ore 11:00: Moto3, Gara (differita su TV8) Ore 12:15: Moto2, Gara (differita su TV8) Ore 14:00: MotoGP, Gara (differita su TV8)



Quote Motomondiale, GP Spagna 2026

Per il Gran Premio di Spagna 2026 a Jerez, il favorito principale dei bookmaker è Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), quotato tra 2,15 e 2,25. Alle sue spalle il principale avversario rimane Marc Márquez (Ducati) in quota tra 2,50 e 2,75 poi troviamo Jorge Martín (Aprilia) poco più in su con una quota compresa tra 3,00 e 3,25. Con Pedro Acosta (KTM) si sale fino in doppia cifra a 11,00 volte la posta, poi c’è un salto netto con Francesco Bagnaia (Ducati) addirittura compreso in quota tra 21,00 e 33,00, con Fabio Di Giannantonio (Ducati) a 36,00 ed Álex Márquez (Ducati) a 71,00 più indietro.

Per il giro veloce in qualifica, la Pole Position, si preannuncia un testa a testa serratissimo tra il leader del mondiale Marco Bezzecchi e lo specialista del giro secco Jorge Martín. Il Bez @2.00 è favorito grazie allo stato di forma e ai record stagionali ma Jorge Martín a 2.50 è molto vicino. Marc Márquez a 4.00 è sempre insidioso a Jerez, ma leggermente staccato sul giro singolo rispetto alle Aprilia poi non sembrano esserci altri contender accreditati visto che poi si sale a 15.00 volte la posta sia con Francesco Bagnaia che con Pedro Acosta mentre il giro veloce di Fabio Di Giannantonio si gioca a 33.00.

I nostri pronostici sul Gran Premio di Spagna 2026

Sempre difficile fare scommesse sulla MotoGP, con le quote che come al solito latitano, siamo solo all’inizio della stagione e anche il lungo stop di un mese non ci aiuta nelle previsioni. Finora siamo partiti subito forte e bene con le scommesse F1, ma siamo ancora fermi col motomondiale. Considerando ancora l’Aprilia la moto migliore e visti i progressi di Martin, che corre anche in casa, anche questa volta andiamo sulla moto di Noale, ma cambiamo centauro andando su Martinator a stake minimo sia per la pole in qualifica, sua specialità nel giro secco, che nella gara lunga di domenica (lasciamo stare la sprint race), dopo che era stato protagonista del weekend di Austin con la vittoria nella sprint e il secondo posto nella gara lunga, affronta la tappa di casa con l’obiettivo di consolidare il suo buon feeling con la RS-GP26.

Pole Position: MARTIN @2.50

Vincitore Gara: MARTIN @3.25

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.