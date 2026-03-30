Ancora Aprilia, ancora Marco Bezzecchi. Anche al Gran Premio delle Americhe 2026 da Austin sono il Bez e la moto di Noale a dominare, calando un tris che spinge il centauro azzurro a diventare il favorito per la vittoria finale del motomondiale che tornerà solo il 26 aprile a Jerez con GP Spagna, primo Gran Premio della stagione 2026 di MotoGP che si correrà in Europa. Risultati MotoGP Americhe 2026.

Risultati MotoGP Americhe 2026: Marco Bezzecchi cala il tris

Quinto successo consecutivo, tra il finale della scorsa stagione (due) e la prima parte di questa (tre) per Marco Bezzecchi che apre ad Austin la doppietta Aprilia completata dal suo compagno di squadra Jorge Martin. L’italiano opera anche il controsorpasso in classifica generale dopo che il compagno spagnolo lo aveva sopravanzato di un punto vincendo la Sprint Race del sabato, chiusa a terra da Marco. Il pilota italiano vince la schermaglia iniziale con Pedro Acosta (i due vengono anche a contatto), che alla fine finisce terzo. Giù dal podio Fabio Di Giannantonio che era scattato dalla pole position con la Ducati VR46 ma è comunque il miglior ducatista all’ordine d’arrivo.

Bagarre finale per l’ultima casella della top 5: Marc Marquez la spunta sulla KTM Tech3 di un volitivo Enea Bastianini e su suo fratello minore Alex Marquez che a due giri dalla fine infila Francesco Bagnaia, brillante ad inizio GP ma in netto calo con il passare dei giri e alla fine solo decimo dietro anche a Raul Fernandez (Aprilia clienti Trackhouse) e a Luca Marini con l’unica Honda factory al traguardo dopo la scivolata di Joan Mir. Sfortunato Ai Ogura, costretto alla resa a cinque giri dalla bandiera a scacchi per un problema meccanico alla sua RS-GP Aprilia Trackhouse, quando era risalito fino alla quinta posizione e sembrava in grado di puntare al podio per quella che sarebbe stata una clamorosa tripletta Aprilia.

In classifica generale, dopo le prime tre gare (Thailandia, Brasile e appunto USA) Bezzecchi comanda con 81 punti, quattro in più di Martin. Terza posizione, così come nel GP statunitense, occupata da Acosta con 60 punti al suo attivo.

MotoGP, GP Stati Uniti: ordine di arrivo

Bezzecchi 40’26.064 Martin +1.733 Acosta +4363 Di Giannantonio +7.010 Marc Marquez +8.200 Bastianini +8.449 Alex Marquez +11.274 Fernandez +12.912 L.Marini +14.417 F.Bagnaia +14.544 Aldeguer +20.710 Binder +21.831 Moreira +22.114 Morbidelli +24.356 Razgatlioglu +25.136

MotoGP, classifica piloti

Marco Bezzecchi (Aprilia) 81 Jorge Martin (Aprilia) 77 Pedro Acosta (KTM) 60 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 50 Marc Marquez (Ducati) 45 Raul Fernandez (Aprilia) 40 Ai Ogura (Aprilia) 36 Alex Marquez (Ducati) 28 Francesco Bagnaia (Ducati) 25 Luca Marini (Honda) 23 Enea Bastianini (KTM) 22 Brad Binder (KTM) 17 Franco Morbidelli (Ducati) 14 Johann Zarco (Honda) 13 Fermin Aldeguer (Ducati) 13 Diogo Moreira (Honda) 9 Fabio Quartararo (Yamaha) 6 Alex Rins (Yamaha) 3 Joan Mir (Honda) 3 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 1 Maverick Vinales (KTM) 0 Jack Miller (Yamaha) 0 Michele Pirro (Ducati) 0

MotoGP, classifica costruttori

Aprilia 76 Ducati 56 KTM 49 Honda 21 Yamaha 8

MotoGP, classifica team

Aprilia Racing – 113 Trackhouse MotoGP Team – 69 Red Bull KTM Factory Racing – 57 Ducati Lenovo Team – 53 Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 49 BK8 Gresini Racing – 27 Honda HRC Castrol – 19 LCR Honda – 19 Red Bull KTM Tech3 – 12 Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 9

Quote Antepost: il Bez domina per il motomondiale 2026

Il grande avvio stagionale spinge Marco Bezzecchi @1.72 favorito per la vittoria finale del titolo iridato dei piloti del motomondiale, staccando Marc Marquez @2.50, ma attenzione al compagno in Aprilia, Jorge Martin @5.50. In seconda fascia apre Pedro Acosta @12 su Fabio Di Giannantonio @26 ed Alex Marquez @34. Sprofonda Pecco Bagnaia @61 volte la posta.

Prossimo GP: il 26 aprile si sbarca in Europa a Jerez per il Gran Premio della Spagna

Il Gran Premio del Qatar si correrà, ma non è stato la gara di apertura come di consueto. È stato posticipato all’8 novembre 2026. La decisione di spostare la gara, inizialmente prevista per aprile, è stata presa a metà marzo 2026 a causa della complessa situazione geopolitica e dei conflitti in corso in Medio Oriente. Questa variazione ha portato a una riorganizzazione del finale di stagione.

La MotoGP tornerà quindi in pista solo il 26 aprile per il primo appuntamento nel vecchio continente, col Gran Premio di Spagna, che si terrà presso il Circuito di Jerez de la Frontera. L’ultimo Gran Premio di Spagna disputato a Jerez è stato vinto da Alex Márquez su Ducati Gresini il 27 aprile 2025. È stata una gara significativa che ha visto il pilota spagnolo trionfare davanti a Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, mentre suo fratello Marc Márquez è scivolato nelle fasi iniziali terminando fuori dalla zona punti.

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