Nessuna sosta per il motomondiale che dopo LeMans è subito in pista anche questa settimana, con la MotoGP che si sposta a Barcellona, al Montmelò, per il Gran Premio di Catalogna 2026 che siamo andati ad analizzare con favoriti, guida tv, programma completo, quote e Pronostici MotoGP Catalunya 2026.

Pronostici MotoGP Catalunya 2026: i protagonisti a Barcellona

Dopo la tappa di Le Mans, la stagione 2026 della MotoGP entra nel vivo con il primo “back to back” dell’anno. Il Motomondiale fa tappa al Circuit de Barcelona-Catalunya del Montmeló per il Gran Premio di Catalogna 2026.

L’Aprilia si presenta in Spagna come la moto più veloce e da battere. Il derby interno si è fatto ancora più rovente dopo la tappa francese: Jorge Martin ha conquistato a Le Mans il suo primo successo domenicale in sella alla RS-GP, riducendo a un solo punto lo svantaggio dal leader del mondiale Marco Bezzecchi, autore a sua volta di un solido doppio podio. Il Montmeló è peraltro una pista speciale per “Martinator”, che proprio qui ha festeggiato il titolo mondiale nel 2024. Il tracciato catalano è da sempre terreno di caccia gradito alla moto di Noale, forti anche delle prestazioni del team satellite Trackhouse, reduce dal primo podio in carriera di Ai Ogura conquistato proprio in Francia.

Atmosfera decisamente più tesa in casa Ducati. Il team ufficiale dovrà fare a meno di Marc Marquez: lo spagnolo è caduto nella Sprint francese, riportando la frattura del quinto metatarso del piede destro. Sfruttando lo stop forzato, l’otto volte iridato si è sottoposto a un duplice intervento chirurgico che ha interessato anche la spalla destra per risolvere un fastidio al nervo radiale. Ducati ha deciso di non schierare alcun sostituto puntando tutto su Francesco Bagnaia in attesa di un rientro di Marquez al Mugello. Pecco, che vive una situazione da “separato in casa” vista la prospettiva futura in Aprilia, deve riscattare un GP francese amaro, chiuso con una caduta al 16° giro mentre era secondo a causa del ripresentarsi dello stesso problema tecnico ai freni che lo aveva costretto al ritiro a Jerez. Attualmente il primo pilota nella galassia di Borgo Panigale è Fabio Di Giannantonio (VR46), ottimo quarto posto a Le Mans dopo un acceso duello all’ultima curva con Acosta.

Proprio in casa KTM il migliore è Pedro Acosta, con il pilota del Team Factory sempre alla ricerca del primo acuto, che però non sembra poter arrivare soprattutto a causa di una RC16 ancora non all’altezza di Aprilia e Ducati. In recupero Enea Bastianini (Team Tech3). Fatica Brad Binder, mentre sarà ancora assente Maverick Vinales, ancora fermo dopo la recente operazione alla spalla.

Le grandi malate giapponesi vedono una Honda che appare più competitiva rispetto a Yamaha, ma alterna buone cose, come il miglior tempo del venerdì a LeMans di Johann Zarco a momenti da dimenticare come le tante, troppe cadute di Joan Mir. Luca Marini non ha trovato ancora l’exploit, mentre il rookie Diogo Moreira sta vivendo un inizio stagione più che sufficiente.

Per la Yamaha a Le Mans l’idolo di casa Fabio Quartararo è stato grande protagonista sia nella Sprint Race che nella gara domenicale ma gli altri altri piloti stanno soffrendo la mancanza di competitività della YZR-M1 V4, Alex Rins ha avuto un solo exploit al venerdì, mentre dei piloti del Pramac Racing chi sta andando meglio è il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu, che in più occasioni è stato davanti al più esperto team-mate Jack Miller.

Gran Premio Catalogna: circuito, numeri, statistiche

Circuito. Il circuito del Montmelò misura 4.7 Km e conta 7 curve a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo più lungo, quello del traguardo, misura 1047m. Su questo circuito è Valentino Rossi ad avere il record di vittorie, 10 in carriera.

Meteo. Al momento le previsioni danno tempo variabile al venerdì, soleggiato al sabato e variabile alla domenica, anche se con poche possibilità di pioggia.

Statistiche. Il pilota più vincente al Montmelò è stato Valentino Rossi con 7 vittorie (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016) e un totale record di 14 podi e Yamaha domina con 12 trionfi complessivi, seguita da Honda a quota 10. Il Record sul giro in gara: 1’39″664 è stato stabilito da Pedro Acosta su KTM RC16 (26 maggio 2024) mentre il giro più veloce di sempre tra tutte le sezioni appartiene ad Alex Marquez col 1’37.536 siglato su Ducati nel 2025. Un Alex Marquez che è anche il campione in carica qui nella gara di casa del Montmelò vinta lo scorso anno.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Catalunya 2026

L’intero evento sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport MotoGP e in streaming sull’app NOW. TV8 trasmetterà in diretta e in chiaro le qualifiche e la Sprint Race del sabato, mentre le gare della domenica saranno offerte in differita, con la classe regina programmata per la prima serata.

Venerdì 15 maggio Ore 9:00 – 9:35: Moto3, Prove Libere 1 Ore 9:50 – 10:30: Moto2, Prove Libere 1 Ore 10:45 – 11:30: MotoGP, Prove Libere 1 Ore 13:15 – 13:50: Moto3, Prove (Pre-qualifiche) Ore 14:05 – 14:45: Moto2, Prove (Pre-qualifiche) Ore 15:00 – 16:00: MotoGP, Prove (Pre-qualifiche)



Sabato 16 maggio Ore 8:40 – 9:10: Moto3, Prove Libere 2 Ore 9:25 – 9:55: Moto2, Prove Libere 2 Ore 10:10 – 10:40: MotoGP, Prove Libere 2 Ore 10:50 – 11:30: MotoGP, Qualifiche (diretta anche su TV8) Ore 12:45 – 13:25: Moto3, Qualifiche (diretta anche su TV8) Ore 13:40 – 14:20: Moto2, Qualifiche (diretta anche su TV8) Ore 15:00: MotoGP, Sprint Race – 12 giri (diretta anche su TV8)



Domenica 17 maggio Ore 9:40 – 9:50: MotoGP, Warm Up Ore 11:00: Moto3, Gara – 18 giri Ore 12:15: Moto2, Gara – 21 giri Ore 14:00: Moto3, Gara (differita su TV8) Ore 14:00: MotoGP, Gara – 24 giri Ore 15:15: Moto2, Gara (differita su TV8) Ore 20:30: MotoGP, Gara (differita su TV8)



Quote Motomondiale: GP Catalunya 2026

Le quote per il Montmelò puntano sulle Aprilia ovviamente, con un testa a testa al via già dalle qualifiche del sabato, con Bezzecchi @3.00 di poco avanti su Martin @3.50 per la Pole Position, con Pecco Bagnaia @4.00 come terzo incomodo, poi troviamo tra i migliori anche Fabio Digiannantonio @5.50 che si lascia alle spalle il padrone di casa, e vincitore nel 2025, Alex Marquez @7, mentre con Pedro Acosta si sale in doppia cifra @11 volte la posta.

Per la gara lunga di domenica non cambia la coppia al vertice, ma si ribaltano le posizioni, con Martin @2.50 che qui si prende un pò di vantaggio da favorito sul Bez @3.50. Qui a contendere la gara ai due dell’Aprilia c’è Alex Marquez @5.00, e dietro troviamo molto vicini anche gli italiani Digiannantonio e Bagnaia @7, e anche Acosta che qui scende in singola cifra @9 per il successo della gara principale del weekend catalano.

I nostri pronostici sul Gran Premio della Catalogna 2026

L’Aprilia continua a vincere e dominare, ma le caratteristiche del Montmelò potrebbero far esaltare di nuovo anche le Ducati, che però sono senza Marc Marquez e Pecco Bagnaia non è in un grande momento. Anche questa settimana non facciamo puntate sulla MotoGP (mancano ancora tante quote speciali su testa a testa, piazzamenti e gruppi), ma vi facciamo nuovamente un nome da tenere sotto osservazione: FABIO DIGIANNANTONIO che al Montmelò è cresciuto costantemente con una serie di piazzamenti in top-5, pur non avendo ancora conquistato la vittoria sul tracciato catalano.

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