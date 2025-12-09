La schedina di oggi 9 dicembre 2025 è dedicata alle partite di calcio della sesta giornata di Champions League. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster di calcio. Schedina Champions League: la multipla di oggi 09/12/2025.

Martedì 9 dicembre 2025, si giocano le partite di del sesto turno in Champions League. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.

Pronostico Atalanta-Chelsea

La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del quinto turno di campionato in Champions League è in programma martedì 9 dicembre alle ore 21.00 e vede scendere in campo la formazione di casa dell’Atalanta contro il Chelsea.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione GOL SI+Over 2.5, offerta a quota 2.00 su Admiralbet e Goldbet.

Multipla Inter-Liverpool

Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie A di calcio, è quello che si gioca allo stadio San Siro di Milano, tra la squadra di casa dell’Inter e la formazione ospite del Liverpool.

Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Inter, offerta a quota 2.00 su Snai e Sisal

Scommessa Royale Union SG-Marsiglia

La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio europeo di Champions League, è in programma oggi, alle ore 21 e vede scendere in campo Royale Union SG e Marsiglia.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio in Champions League, vi consiglia GOL SI+Over 2.5, offerta a quota 2.00 su Netbet e Goldbet

Pronostico Tottenham-Sparta Praga

La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alla Champions League, è in programma questa sera alle ore 20.45 e vede scendere in campo la formazione di casa del Tottenham, opposta allo Sparta Praga.

Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia Vittoria Tottenham+Over 1.5, offerta a quota 1.72 su Netbet e Goldbet

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @13.47



Atalanta-Chelsea: Over 2.5+Gol Si a quota 2.00

Inter-Liverpool: 1 a quota 1.95

Royale Union SG-Marsiglia: Over 2.5+Gol Si a quota 2.00

Tottenham-Sparta Praga 1+Over 1.5 a quota 1.72

