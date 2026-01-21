La schedina di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026 è dedicata alle partite di calcio della settima giornata di Champions League. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla dedicata alla Champions League e segui i consigli dei nostri esperti tipster di calcio. Schedina Champions League di oggi mercoledì 21 gennaio 2026
La Schedina in multipla di Champions League di oggi 21/01/2026
Mercoledì 21 gennaio 2026, si giocano le partite di del settimo turno in Champions League. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers
Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.
Pronostico Atalanta-Atletico Bilbao
La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del quinto turno di campionato in Champions League è in programma mercoledì 21 gennaio alle ore 21.00 e vede scendere in campo la formazione di casa dell’Atalanta opposta all’Atletico Bilbao.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Atalanta, offerta a quota 1.72 su Admiralbet e Goldbet.
Multipla Newcastle-PSV
Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Champions League di calcio, è quello che si gioca in Inghilterra, tra la squadra di casa del Newcastle e la formazione ospite del PSV.
Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione GOL SI+Over 2.5, offerta a quota 1.80 su Snai e Sisal
Scommessa Marsiglia-Liverpool
La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio europeo di Champions League, è in programma oggi, alle ore 21 e vede scendere in campo Marsiglia-Liverpool
Il nostro pronostico per questa partita di calcio in Champions League, vi consiglia l’opzione GOL SI+Over 2.5, offerta a quota 1.83 su Netbet e Goldbet
Pronostico Slavia Praga-Barcellona
La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alla Champions League, è in programma questa sera alle ore 21 e vede scendere in campo la formazione di casa dello Slavia Praga, opposta al Barcellona.
Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione GOL SI+Over 2.5, offerta a quota 1.72 su Netbet e Goldbet
Riepilogo Multiple
Quote Sisal:
MULTIPLA 1X2 @9.84
Atalanta-Atletico Bilbao: 1 a quota 1.72
Newcastle-PSV: Gol Si+Over 2.5 a quota 1.80
Marsiglia-Liverpool: Gol Si+Over 2.5 a quota 1.83
Slavia Praga-Barcellona: Gol si+Over 2.5 a quota 1.72
