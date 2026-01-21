La schedina di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026 è dedicata alle partite di calcio della settima giornata di Champions League. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla dedicata alla Champions League e segui i consigli dei nostri esperti tipster di calcio. Schedina Champions League di oggi mercoledì 21 gennaio 2026

La Schedina in multipla di Champions League di oggi 21/01/2026

Mercoledì 21 gennaio 2026, si giocano le partite di del settimo turno in Champions League. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.

Pronostico Atalanta-Atletico Bilbao

La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del quinto turno di campionato in Champions League è in programma mercoledì 21 gennaio alle ore 21.00 e vede scendere in campo la formazione di casa dell’Atalanta opposta all’Atletico Bilbao.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Atalanta, offerta a quota 1.72 su Admiralbet e Goldbet.

Multipla Newcastle-PSV

Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Champions League di calcio, è quello che si gioca in Inghilterra, tra la squadra di casa del Newcastle e la formazione ospite del PSV.

Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione GOL SI+Over 2.5, offerta a quota 1.80 su Snai e Sisal

Scommessa Marsiglia-Liverpool

La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio europeo di Champions League, è in programma oggi, alle ore 21 e vede scendere in campo Marsiglia-Liverpool

Il nostro pronostico per questa partita di calcio in Champions League, vi consiglia l’opzione GOL SI+Over 2.5, offerta a quota 1.83 su Netbet e Goldbet

Pronostico Slavia Praga-Barcellona

La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alla Champions League, è in programma questa sera alle ore 21 e vede scendere in campo la formazione di casa dello Slavia Praga, opposta al Barcellona.

Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione GOL SI+Over 2.5, offerta a quota 1.72 su Netbet e Goldbet

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€

Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro. 4.5 Visita il Sito Recensione

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @9.84



Atalanta-Atletico Bilbao: 1 a quota 1.72

Newcastle-PSV: Gol Si+Over 2.5 a quota 1.80

Marsiglia-Liverpool: Gol Si+Over 2.5 a quota 1.83

Slavia Praga-Barcellona: Gol si+Over 2.5 a quota 1.72

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.