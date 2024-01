Pronostici Snooker The Masters 2024. Dopo alcune stagioni di pausa tornano le analisi e le scommesse sullo Snooker sulle pagine di Betitaliaweb e sul canale Telegram di Betting Maniac, e non potevamo tornare e aprire meglio l’anno che col The Masters dal 7 al 14 gennaio al Alexandra Palace.

Pronostici Snooker The Masters 2024: Trump torna per difendere il titolo

Dal 7 al 14 gennaio al Alexandra Palace di Londra (dove si sono da poco conclusi i mondiali di freccette), si gioca uno degli eventi più importanti dello Snooker, ad aprire questo 2024, il The Masters, dove ovviamente ci sarà la crema di questo sport, ad iniziare dal campione in carica Judd Trump (che lo scorso anno ha battuto in finale Mark Williams), ma difendere il titolo al Masters non è semplice, visto che non capita dal 2016-2017 con la doppietta di Ronnie O’Sullivan che si presenta da numero 1 al mondo e tra i favoriti anche in questa edizione.

In particolare una doppietta è arrivata solo 3 volte, e appena un giocatore nella storia del torneo è riuscito a vincere per 3+ anni di fila, si tratta dello scozzese Stephen Hendry che ha vinto ininterrottamente per 5 edizioni, dal 1989 al 1993. Il Masters è uno dei grandi eventi che assieme a UK Championship e World Championship concorrono alla Triple Crown di Snooker.

Pronostici Snooker The Masters 2024: Albo d’oro

1975: John Spencer (ENG)

1976: Ray Reardon (WAL)

1977: Doug Mountjoy (WAL)

1978: Alex Higgins (NIR)

1979: Perrie Mans (SAF)

1980: Terry Griffiths (WAL)

1981: Alex Higgins (NIR)

1982: Steve Davis (ENG)

1983: Cliff Thorburn (CAN)

1984: Jimmy White (ENG)

1985: Cliff Thorburn (CAN)

1986: Cliff Thorburn (CAN)

1987: Dennis Taylor (NIR)

1988: Steve Davis (ENG)

1989: Stephen Hendry (SCO)

1990: Stephen Hendry (SCO)

1991: Stephen Hendry (SCO)

1992: Stephen Hendry (SCO)

1993: Stephen Hendry (SCO)

1994: Alan McManus (SCO)

1995: Ronnie O’Sullivan (ENG)

1996: Stephen Hendry (SCO)

1997: Steve Davis (ENG)

1998: Mark Williams (WAL)

1999: John Higgins (SCO)

2000: Matthew Stevens (WAL)

2001: Paul Hunter (ENG)

2002: Paul Hunter (ENG)

2003: Mark Williams (WAL)

2004: Paul Hunter (ENG)

2005: Ronnie O’Sullivan (ENG)

2006: John Higgins (SCO)

2007: Ronnie O’Sullivan (ENG)

2008: Mark Selby (ENG)

2009: Ronnie O’Sullivan (ENG)

2010: Mark Selby (ENG)

2011: Ding Junhui (CHN)

2012: Neil Robertson (AUS)

2013: Mark Selby (ENG)

2014: Ronnie O’Sullivan (ENG)

2015: Shaun Murphy (ENG)

2016: Ronnie O’Sullivan (ENG)

2017: Ronnie O’Sullivan (ENG)

2018: Mark Allen (NIR)

2019: Judd Trump (ENG)

2020: Stuart Bingham (ENG)

2021: Yan Bingtao (CHN)

2022: Neil Robertson (AUS)

2023: Judd Trump (ENG)

Pronostici Snooker The Masters 2024: Programma completo e Prize money

In palio c’è un montepremi da £725,000, col vincitore che porterà a casa 250 mila sterline.

PRIZEPOOL

Winner: £250,000

Runner-up: £100,000

Losing semi-finalist: £60,000

Losing quarter-finalist: £30,000

Loser in first round: £15,000

Highest break: £15,000

Ad aprire le danze ci sarà il campione del mondo Luca Brecel che sfiderà Jack Lisowski il 7 gennaio nel match inaugurale, poi si continuerà sino alla finale del 14 gennaio. Tutte le partite si giocheranno al meglio degli 11 frames, tranne la finale che si svilupperà su 19 frame.

THE MASTERS DRAW

Judd Trump (ENG) (1) v Kyren Wilson (ENG) (9)

Mark Williams (WAL) (8) v Ali Carter (ENG) (11)

Mark Selby (ENG) (5) v Robert Milkins (ENG) (14)

Mark Allen (NIR) (4) v John Higgins (SCO) (10)

Ronnie O’Sullivan (ENG) (3) v Ding Junhui (CHN) (12)

Neil Robertson (AUS) (6) v Barry Hawkins (ENG) (15)

Shaun Murphy (ENG) (7) v Zhang Anda (CHN) (13)

Luca Brecel (BEL) (2) v Jack Lisowski (ENG) (16)

ROUND ONE

Sunday, January 7

1pm: Luca Brecel v Jack Lisowski

7pm: Shaun Murphy v Zhang Anda

Monday, January 8

1pm: Ronnie O’Sullivan v Ding Junhui

7pm: Mark Williams v Ali Carter

Tuesday, January 9

1pm: Judd Trump v Kyren Wilson

7pm: Neil Robertson v Barry Hawkins

Wednesday, January 10

1pm: Mark Allen v John Higgins

7pm: Mark Selby v Robert Milkins

QUARTER-FINALS

Thursday, January 11

1pm: QF3 – O’Sullivan or Ding v Robertson or Hawkins

7pm: QF4 – Brecel or Lisowski v Murphy or Zhang

Friday, January 12

1pm: QF1 – Trump or Wilson v Williams or Carter

7pm: QF2 – Allen or Higgins v Selby or Milkins

SEMI-FINALS

Saturday, January 13

1pm: Winner of QF3 v Winner of QF4

7pm: Winner of QF1 v Winner of QF2

FINAL

Sunday, January 14

1pm and 7pm

Quote The Masters 2024 di Snooker

Seguiremo il The Masters e i principali eventi di Snooker del 2024 nel nostro canale TELEGRAM BETTING MANIAC VIP (trovi tutti i riferimenti in fondo a questo articolo). Andiamo però a dare un occhio alle quote antepost per la vittoria finale, col campione in carica Judd Trump, favorito @4.50 sul mostro sacro Ronnie O’Sullivan molto vicino @5 volte la posta, poi arriva Mark Selby come terzo incomodo in quota @7.50.

Più staccati in seconda fascia troviamo Neil Robertson, Mark Allen e Shaun Murphy, tutti con la stessa quota @15, poi troviamo John Higgins @17 a fare da sparti acque con un trio di giocatori @19 volte la posta: Mark Williams, Barry Hawkins e il campione del mondo Luca Brecel, un pò snobbato dalle lavagne dei bookmakers.

