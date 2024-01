Pronostici Snooker World Grand Prix 2024, in gioco da lunedì 15 a domenica 21 gennaio. Vediamo le analisi, le migliori quote e anche i consigli per le scommesse sulle prime sfide in programma subito dopo il Masters vinto da Ronnie O’Sullivan.

Risultati Masters 2024: 8° meraviglia per Ronnie

Con una rimonta inesorabile e ben sette frame consecutivi, Ronnie O’Sullivan piega la resistenza di Ali Carter e si aggiudica l’ottavo titolo Masters della sua carriera da leggenda assoluta dello Snooker.

29 anni dopo essere diventato il più giovane vincitore del torneo londinese, O’Sullivan con questo 8° sigillo è diventato anche il più anziano trionfatore di questo torneo.

Pronostici Snooker World Grand Prix 2024: I favoriti

Tutto pronto per il World Grand Prix 2024 che si giocherà alla Morningside Arena di Leicester, casa di Mark Selby che però troviamo quotato @7.00 per la vittoria finale, dietro a Ronnie O’Sullivan e Judd Trump (gli ultimi 2 vincitori del Masters) che sono favoriti in quota @4.50. Ronnie ha vinto questo torneo 2 volte (l’ultima nel 2021) mentre Trump ha vinto la prima edizione del 2015, si è ripetuto per due anni di fila nel 2019 e 2022, e ha sfiorato la vittoria anche la passata edizione, arrendendosi in finale a Mark Allen che si presenta da campione in carica dopo essere arrivato in semifinale al Masters (perdendo contro Ali Carter che troviamo molto indietro in quota @23 per la vittoria qui al Grand Prix) e la difesa del titolo da parte di Allen paga @12 volte la posta.

In seconda fascia segnaliamo poi Shaun Murphy @15, che si è imposto qui nel 2016, alla seconda edizione, e alla stessa quota ci sono anche Mark Williams, Ding Junhui (finalista nel 2018) e John Higgins, che potrebbe diventare il primo scozzese a vincere il Gran Prix, con Graeme Dott che è stato il miglior rappresentate della Scozia con la finale persa nel primo Grand Prix del 2020, perso contro Neil Robertson. Entrambi non saranno però impegnati in questo torneo, con l’australiano che in particolare sta attraversando un pessimo momento di forma ed è uscito al primo turno anche al Masters.

Pronostici Snooker World Grand Prix 2024: programma completo e guida TV

Ecco tutti i match della settimana, con il programma completo (orari inglesi):

Monday 15th January

From 7pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

R1: Judd Trump v Jamie Jones

R1: Lyu Haotian v Chris Wakelin

From 8pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

R1: Mark Selby v Yuan Sijun

R1: Hossein Vafaei v Matt Selt

Tuesday 16th January

From 1pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

R1: John Higgins v Shaun Murphy

R1: Zhou Yuelong v Stephen Maguire

From 3pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

R1: Ali Carter v Wu Yize

R1: Gary Wilson v David Gilbert

From 7pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

R1: Mark Williams v Thepchaiya Un-Nooh

R1: Tom Ford v Jordan Brown

From 8pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

R1: Barry Hawkins v Cao Yupeng

R1: Ronnie O’Sullivan v Pang Junxu

Wednesday 17th January

From 1pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

R1: Noppon Saengkham v Xiao Guodong

R1: Ding Junhui v Ricky Walden

From 3pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

R1: Zhang Anda v Dominic Dale

R1: Mark Allen v Jack Lisowski

From 7pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

TBC

Thursday 18th January

From 1pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

TBC

From 7pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

TBC

Friday 19th January

From 1pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

TBC

From 7pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

TBC

Saturday 20th January

From 1pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

TBC

From 7pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

TBC

Sunday 21st January

From 1pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

TBC

From 7pm (ITV4 / ITVX / discovery+ / Eurosport 1)

TBC

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Le nostre scommesse sul World Grand Prix 2024

Ecco le selezioni del nostro esperto di Snooker, il Profeta, che dopo alcuni bei colpi vinti al Masters, con le giocate date nel canale Telegram di Betting Maniac, ci riprova anche al World Grand Prix. Come sempre stiamo riprendendo la mano con le scommesse sullo Snooker, dopo alcune stagioni in cui ci eravamo fermati, quindi rimaniamo in rodaggio; si tratta quindi di pick che non andranno a bilancio.

🔸Hawkins Barry – Yupeng, Cao: 1

🔸O’sullivan, Ronnie – Junxu, Pang: 1

🔸Trump, Judd – Haotian, Lyu: 1

Quota totale @2.07 (stake medio)

🔸Ford, Tom – Brown, Jordan: 1

🔸Wilson, Gary – Gilbert, David: TOTALE FRAME 5.5 OVER

Quota Totale @2.40 (stake basso)

🔸Junhui, Ding – Walden, Ricky: 1

🔸Carter Allister – Yize, WU: 1

🔸Higgins, John – Murphy, Shaun: 2

🔸Zhang, An Da – Dale, Dominic: 1

Quota totale @5.05 (cupping just for fun)

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB