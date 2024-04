Pronostici Campionato del Mondo Snooker 2024. E’ iniziato il Campionato mondiale di snooker (World Snooker Championship), dal mitico Crucible Theatre di Sheffield, in Inghilterra. Vediamo l’anteprima con tutto quello che c’è da sapere e gli aggiornamenti quotidiani con le free pick di Profeta sui match più interessanti.

Pronostici Campionato del Mondo Snooker 2024: albo d’oro e programma

Il Campionato mondiale di snooker (World Snooker Championship) è uno dei tre grandi eventi che completano la Triple Crown dello Snooker. Questa manifestazione si gioca dal 1927 e dal 1968 si gioca al Crucible, con la BBC che iniziò a trasmettere i match nelle proprie trasmissioni, dando lustro allo Snooker.

Il campione in carica è Luca Brecel, belga di origini italiane, che però non riuscirà a difendere il titolo visto che è stato eliminato al primo turno per mano di Gilbert in una lunga sfida conclusa 10-9.

PROGRAMMA COMPLETO

22-24 aprile: 16esimi di finale

25-26 aprile: Ottavi di finale

30 aprile: Quarti di finale

2 maggio: Semifinali

5 Maggio: Finale

ALBO D’ORO (dal 2010)

Vincitore – (finalista) – Risultato Finale

Pronostici Campionato del Mondo Snooker 2024: favoriti e sorprese

Per la vittoria finale Ronnie O’Sullivan al momento è il favorito, davanti a Judd Trump, ed è proprio su TRUMP @3.75 che andiamo per la vittoria finale, come nostro favorito per bissare questo importante titolo che ha già vinto nel 2019 ma se volete potete prendere anche O’SULLIVAN @3.25 visto che parliamo di due quote sopra @3.

Non si dovrebbe andare oltre questa coppia per la vittoria finale, anche se Mark Selby al Crucible è sempre da tenere in considerazione, ma in questo momento sembra indietro rispetto ai primi, e lo vediamo anche dalle quote che lo danno @34 volte la posta. La possibile sorpresa potrebbe essere Mark Allen che troviamo @9 di quota antepost.

Le nostre scommesse sullo Snooker

LUNEDI 22 APRILE (16esimi di finale)

Milkins-Pang: 1 @2.10

Milkins-Pang: OVER 16.5 FRAME @1.73

Collegati nei prossimi giorni per altre analisi e free pick sullo Snooker.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.