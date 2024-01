Pronostici Snooker German Masters 2024. Dopo il Masters e il World Grand Prix, il grande Snooker torna nella splendida cornice del The Tempodrom di Berlino per il German Masters. Vediamo l’anteprima con tutto quello che c’è da sapere per scommettere su questo evento.

Pronostici Snooker German Masters 2024: grande spettacolo a Berlino

Dal 29 gennaio al 4 febbraio si gioca il German Masters, giunto alla 18° edizione (la 14° consecutiva) per un torneo che anno dopo anno sta crescendo di importanza, blasone e anche montepremi, come vedremo anche dopo in questo articolo. Ci sarà però la defezione importante di Ronnie O’Sullivan che non sarà presente al The Tempodrom di Berlino, un pò di meritato riposo per il fenomeno dello Snooker che ha aperto il 2024 vincendo sia il Masters che il World Grand Prix.

Ci sarà invece il campione in carica, Ali Carter, numero 11 al mondo, che cercherà di difendere il Brandon Parker Trophy vinto lo scorso anno quando superò Tom Ford in finale. Il favorito è però Judd Trump in un torneo che al primo turno ha già regalato tante sorprese inattese, come le eliminazioni di alcuni big come Mark Selby (male contro Marco Fu), Shaun Murphy (superato da Xu Si) e anche Luca Brecel che si conferma giocatore fortemente altalenante e che dopo la vittoria del Mondiale non sta giocando al suo meglio, ed è stato eliminato da Ishpreet Singh Chadha.

Pronostici Snooker German Masters 2024: format, programma completo e guida tv

Tutti i match saranno al meglio dei 9 frame, fino alle semifinali che salgono a 11. Il format di questo torneo prevede poi la finalissima al meglio del 19 frame e divisa in due sessioni. Ecco il programma completo dell’evento che sarà come sempre godibile in diretta TV su Eurosport e Discovery+.

PROGRAMMA COMPLETO

Monday, January 29

14:00: Ali Carter v Michael White

14:00: Shaun Murphy v Xu Si

14:00: Barry Pinches v Julian Leclercq

14:00: Mark Selby v Marco Fu

19:00: Mark Allen v M Phetmalaikul

19:00: Judd Trump v Lukas Kleckers

19:00: Neil Robertson v Sanderson Lam

19:00: Luca Brecel v Ishpreet Singh Chadha

ROUND TWO

Monday, January 29

14:00: Sam Craigie v Liam Pullen

14:00: Martin O’Donnell v Matthew Selt

19:00: Graeme Dott v Ashley Carty

19:00: Stephen Maguire v Joe O’Connor

19:00: Jamie Clarke v Scott Donaldson

Tuesday, January 30

09:00: Ali Carter / Michael White v Peng Yisong

09:00: Pang Junxu v Haydon Pinhey (a)

09:00: Zhou Yuelong v Tian Pengfei

09:00: Thepchaiya Un-Nooh v Zhang Anda

09:00: Aaron Hill v Yuan Sijun

09:00: Mark Joyce v Si Jiahui

09:00: Neil Robertson / Sanderson Lam v Jimmy Robertson

14:00: Zak Surety v Alexander Ursenbacher

14:00: He Guoqiang v Mark Williams

14:00: Andrew HIgginson v Shaun Murphy / Xu Si

14:00: Matthew Stevens v Judd Trump / Lukas Kleckers

14:00: Robert Milkins v Robbie Williams

14:00: Ryan Day v Oliver Brown

14:00: Andrew Pagett v Chris Wakelin

19:00: Mark Allen / M Phetmalaikul v Louis Heathcote

19:00: Barry Pinches / Julian Leclercq v Ken Doherty

19:00: David Gilbert v Jordan Brown

19:00: Alfie Davies v Mark Selby / Marco Fu

19:00: Joe Perry v Xing Zihao

19:00: Kyren Wilson v Ben Woollaston

19:00: Ricky Walden v David Lilley

19:00: Xiao Guodong v Tom Ford

19:00: Mark Davis v Barry Hawkins

19:00: Ben Mertens v Fan Zhengyi

19:00: Liu Hongyu v Luca Brecel / Ishpreet Singh Chadha

ROUND THREE

Schedule TBC

ROUND FOUR

Thursday, February 1

QUARTER-FINALS

Friday, February 2

SEMI-FINALS

Saturday, February 3

FINAL

Sunday, February 4

Pronostici Snooker German Masters 2024: Prizepool ed albo d’oro

MONTEPREMI

Winner: £80,000

Runner-up: £35,000

Losing semi-finalist: £17,500

Losing quarter-finalist: £11,000

Last 16: £7,500

Last 32: £4,500

Last 64: £3,000

Highest break: £5,000

Total: £427,000

VINCITORI GERMAN MASTERS

1995: John Higgins (SCO)

1996: Ronnie O’Sullivan (ENG)

1997: John Higgins (SCO)

1998: John Parrott (ENG)

2011: Mark Williams (WAL)

2012: Ronnie O’Sullivan (ENG)

2013: Ali Carter (ENG)

2014: Ding Junhui (CHN)

2015: Mark Selby (ENG)

2016: Martin Gould (ENG)

2017: Anthony Hamilton (ENG)

2018: Mark Williams (WAL)

2019: Kyren Wilson (ENG)

2020: Judd Trump (ENG)

2021: Judd Trump (ENG)

2022: Zhao Xintong (CHN)

2023: Ali Carter(ENG)

Free Pick Snooker German Masters

Il nostro esperto di scommesse sullo Snooker, Profeta, ha scelto tre match del 2° turno in programma il 30 gennaio, per una quota @2.19, ma siamo ancora in rodaggio, quindi stake (investimenti) bassi.

TRIPLA SNOOKER @2.19 Sisal

Gilbert, David – Brown, Jordan: 1

Guoqiang, He – Williams, Mark: 2

Milkins, Robert – Williams, Robbie OVER 6.5 FRAME

