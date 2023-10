Pronostici Baseball MLB World Series 2023. Siamo arrivati al capitolo finale della post-season e della stagione di Major League Baseball. Alle mitiche World Series 2023 si sfideranno due outsiders. Se ci si poteva aspettare buone cose dai Texas Rangers, gli Arizona Diamondbacks sono stati una vera sorpresa. Entrambe sono partite dal primo turno dei Wild Card Games, un lungo cammino per arrivare alla finalissima.

Pronostici Baseball MLB World Series 2023: Texas Rangers

Le World Series 2023 di MLB iniziano venerdì 27 ottobre. Andiamo a vedere le squadre protagoniste e come sono arrivate a questo punto. Iniziamo ovviamente dai Texas Rangers, grandi favoriti dopo aver superato l’ostacolo Houston nella finale di American League, con gli Astros battuti a gara 7, una rivincita per Texas che nel finale di regular season aveva buttato via la vittoria divisionale andata proprio agli Astros.

I Rangers tornano alle World Series dove avevano già giocato nel 2011, ma la franchigia del Texas non ha mai vinto il titolo. Questo sembra l’anno buono visto che all’ottimo attacco, i Rangers si erano mossi bene sul mercato rinforzando anche la rotazione con la firma di un pitcher veterano come Max Scherzer in uscita da Mets, un MadMax che si era infortunato, ma è tornato a disposizione la scorsa settimana (anche se non ha lanciato benissimo in quell’occasione). Stessa cosa per Jacob de Grom, firmato nel pre-stagione, ma uscito di scena presto per un infortunio di fine aprile (e mai tornato). Un altra novità in rotazione è stata quella di Jordan Montgomery ma il pitcher migliore dei Rangers in questa post-season è stato Nathan Eovaldi. Il resto lo ha fatto l’attacco che in stagione è stato il 3° migliore in runs segnate (5.44), 2° in media battuta (.263) e 3° anche in OPS, con Corey Seager e Adolis Garcia a guidare la pericolosa lineup dei texani.

Texas ha iniziato dal Wild Card Game dove ha eliminato in 2 partite i Rays. Nel Divisional Round è toccato agli Orioles essere spazzati via dallo sweep (3-0) dei Rangers che poi come detto hanno battuto anche Houston, ma in questo caso in 7 partite, vincendo le ultime 2 in Texas col punteggio combinato di 20-6.

Pronostici Baseball MLB World Series 2023: Arizona Diamondbacks

Anche gli Arizona Diamondbacks hanno dovuto faticare fino a gara 7, ribaltando una serie contro Philadelphia che sembrava davvero in bilico dopo le 2 sconfitte iniziali subite a Philadelphia (punteggio totale 3-15) e invece, ancora una volta, la franchigia di Arizona ha stupito tutti, andando a vincere 4 delle successive 5 sfide, comprese le ultime 2 a Philadelphia.

I DBacks avevano già sorpreso nel Wild Card Game vincente (2-0) su Milwaukee, e poi hanno proseguito con l’upset sui Dodgers, un altro sweep in 3 partite rifilato ad una delle migliori squadre di NL. Kelly, Gallen, ma anche Pfaadt, hanno lavorato bene sul monte di lancio, così come i rilievi, mentre l’attacco spinto da Christian Walker e Ketel Marte ha segnato 4.0 runs di media in post-season, peggiorando il rendimento stagionale di 4.60 runs (14°). Arizona è stata 14° anche in media battuta e 17° in OPS, quindi sulla carta Texas ha un netto vantaggio offensivo ma Arizona ha lavorato meglio nel bullpen (2.84 ERA in post-season) rispetto ai rilievi di Texas (3.72 ERA).

I Diamondbacks non giocavano il Fall Classic dal 2001 e nel pre-stagione la vittoria finale dei DBacks era quotata altissima @126.00 volte la posta (ora si gioca @2.50).

Programma completo, quote e statistiche World Series

PROGRAMMA MLB WORLD SERIES 2023

Game 1: Arizona at Texas (Friday, October 27th – 8:07 p.m. ET, FOX)

Game 2: Arizona at Texas (Saturday, October 28th – 8:07 p.m. ET, FOX)

Game 3: Texas at Arizona (Monday, October 30th – 8:07 p.m. ET, FOX)

Game 4: Texas at Arizona (Tuesday, October 31st – 8:07 p.m. ET, FOX)

Game 5: Texas at Arizona (Wednesday, November 1st – 8:07 p.m. ET, FOX)*

Game 6: Arizona at Texas (Friday, November 3rd – 8:07 p.m. ET, FOX)*

Game 7: Arizona at Texas (Saturday, November 4th – 8:07 p.m. ET, FOX)*

QUOTE

STATISTICHE

-Queste sono le squadre che hanno fatto guadagnare di più gli scommettitori in post-season, entrambe con un record di 7-3 che è valso un +5.58 unità per Arizona e un +4.51 per Texas.

-Le prime World Series si sono giocate nel 1903. I NY Yankees sono la squadra che ha vinto più titoli, 27 dal 1923 ad oggi. La più recente World Series vinta dai Bronx Bombers è però ormai datata 2009.

-I Diamondbacks non sono da sottovalutare nemmeno questa volta. In regular season i DBacks hanno vinto 3 partite su 4 contro i Rangers, col punteggio totale di 26-19 e O/U 3-1 (media di 11.25 runs a partita).

VINCITORI ULTIME WORLD SERIES

2022 Houston Astros

2021 Atlanta Braves

2020 Los Angeles Dodgers

2019 Washington Nationals

2018 Boston Red Sox

2017 Houston Astros

2016 Chicago Cubs

2015 Kansas City Royals

2014 San Francisco Giants

2013 Boston Red Sox

2012 San Francisco Giants

2011 St. Louis Cardinals

2010 San Francisco Giants

2009 New York Yankees

2008 Philidelphia Phillies

2007 Boston Red Sox

2006 St. Louis Cardinals

2005 Chicago White Sox

2004 Boston Red Sox

2003 Flordia Marlins

2002 Anaheim Angels

2001 Arizona Diamondbacks

2000 New York Yankees

