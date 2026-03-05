Dopo aver visto l’anteprima sulle squadre della prossima stagione di Major League Baseball, oggi andiamo a vedere le quote antepost stagionali per i premi individuali dei singoli giocatori come Cy Young, MVP, Rookie of the year ma anche chi segnerà più fuori campo. Premi MLB 2026.

Premi MLB 2026: le quote sul Cy Young

Iniziamo dal premio che ci piace maggiormente seguire e scommettere per quanto riguarda le antepost sui premi individuali dei giocatori di Baseball MLB, quello sul Cy Young, il miglior pitcher di American e di National League. Si riparte con i campioni Tarik Skubal e Paul Skenes. In AL l’asso dei Tigers, Skubal, continua a dominare le lavagne con Garrett Crochet, dei Red Sox, come unico avversario davvero vicino, visto che poi si salta subito in doppia cifra con Jacob deGrom. Anche in NL le quote vanno sulla conferma di Skenens che fa ancora più il vuoto con Yoshinobu Yamamoto e soprattutto Cristopher Sanchez (che avevamo provato lo scorso anno) abbastanza distanti.

Pochi giorni dopo l’annuncio dell’operazione Tommy John per Pablo Lopez, i Minnesota Twins hanno subito un altro duro colpo. Joe Ryan è stato escluso dalla prima squadra per un problema alla schiena. Questo per far capire la volubilità di queste scommesse visto che gli infortuni sono sempre dietro l’angolo. A questo punto meglio provare qualche sorpresa e quota di valore, e quest’anno i nomi sorprendenti potrebbero essere Cole Ragans in AL e Hunter Greene (anche lui giocato pure lo scorso anno, ma sugli strikeout) in NL.

Il pitcher di KC è stato limitato a 61.2 inning nel 2025, ma è stato elettrizzante quando è riuscito a salire sul monte. Il tasso di K-BB del 30,4% di Cole Ragans è stato il migliore tra i partenti della MLB con almeno 60 inning lanciati la scorsa stagione, e si presenta in perfetta forma all’inizio del training primaverile. Non mi faccio spaventare dal 4.67 ERA dello scorso anno, quando ha comunque tenuto un 2.67 xERA e un 2.50 FIP positivi. Dopo 2 vittorie consecutive Skubal potrebbe anche calare il tris, ma preferiamo la quota di valore di Ragans.

Hunter Greene ha lanciato solo 107.2 inning lo scorso anno, ma ha offerto probabilmente la miglior versione di se con un 2.76 ERA (un gradino sotto il suo record del 2024), e ha registrato i migliori tassi di strikeout e basi su ball della sua carriera, rispettivamente del 31,4% e del 6,2%. Se Greene non soffrirà dei soliti problemi fisici potrebbe davvero essere un crack quest’anno.

QUOTE AL CY YOUNG

Tarik Skubal @4.50

Garrett Crochet @5.25

Jacob deGrom @14.00

Cole Ragans @14.00

Hunter Brown @14.00

Max Fried @18.00

Bryan Woo @21.00

Logan Gilbert @21.00

Framber Valdez @26.00

Gavin Williams @26.00

QUOTE NL CY YOUNG

Paul Skenes @3.25

Yoshinobu Yamamoto @6.00

Cristopher Sanchez @11.00

Chris Sale @15.00

Hunter Greene @15.00

Blake Snell @19.00

Logan Webb @21.00

Zack Wheeler @21.00

Spencer Strider @31.00

Shohei Ohtani @31.00

Brandon Woodruff @31.00

Freddy Peralta @31.00

Jesus Luzardo @31.00

Jacob Misiorowski @31.00

MVP Baseball MLB: Judge ed Ohtani favoriti per il tris consecutivo

Passiamo al miglior giocatore della stagione regolare, gli MVP di American e National League dove Aaron Judge e Shohei Ohtani sono i rispettivi favoriti assoluti per ripetersi come vincitori del premio MVP di questa stagione. Lo scorso anno abbiamo incassato col giapponese che lo scorso anno aveva però una quota migliore, sopra la pari, rispetto a quella di quest’anno davvero bassa, ma Ohtani va per il 3° titolo consecutivo, come Judge (per l’asso dei Bronx Bombers sarebbe addirittura il 4° MVP negli ultimi 5 anni. Bobby Witt Jr in AL e Juan Soto in NL saranno i primi avversari dei grandi favoriti.

Vediamo anche qui però nomi meno scontati e quote più alte e di valore. Per esempio Wyatt Langford di Texas che potrebbe fare passi in avanti importanti nella sua percentuale di strikeout, che la scorsa stagione era un 26,4% alto ma non catastrofico. Non ha una storia di alta percentuale di strikeout, ma ha altri punti a favore e la quota @40+ è da tenere sott’occhio in AL.

In NL invece occhio all’esterno dei San Diego Padres Jackson Merrill che era a un passo dal vincere il premio di Rookie of the Year nel 2024, con aspettative altissime anche se gli infortuni lo hanno limitato a 115 partite, e ha rubato solo una base dopo averne rubate 16 da rookie. Il 2026 potrebbe essere l’anno del suo ritorno a grandi livelli di gioco. Merrill ha anche visto il suo tasso di strikeout salire dal 17% al 22,4%, rimane comunque sufficente per un battitore sopra la media (116 wRC+, 3.0 WAR) e qui parliamo di una quota ancora più alta di quella di Langford @55 volte la posta.

QUOTE MVP AL

Aaron Judge @3.25

Bobby Witt Jr. @6.50

Cal Raleigh @9.50

Vladimir Guerrero Jr. @14.00

Julio Rodriguez @14.00

Nick Kurtz @16.00

Jose Ramirez @16.00

Gunnar Henderson @17.00

Roman Anthony @18.00

Junior Caminero @23.00

Pete Alonso @23.00

Yordan Alvarez @26.00

Jeremy Pena @26.00

Carlos Correa @31.00

Cody Bellinger @31.00

QUOTE MVP NL

Shohei Ohtani @1.86

Juan Soto @8.50

Ronald Acuña Jr. @13.00

Fernando Tatis Jr. @17.00

Alex Bregman @20.00

Elly De La Cruz @23.00

Bryce Harper @23.00

Kyle Tucker @31.00

Ketel Marte @31.00

Kyle Schwarber @31.00

Paul Skenes @36.00

Rafael Devers @41.00

Pete Crow-Armstrong @41.00

Mookie Betts @46.00

Manny Machado @46.00

Rookie dell’anno, Yesavage e Griffin favoriti

Questa è la lavagna più difficile da scommettere visto che trattandosi dei Rookie of the Year vogliamo prima vederli in azione in partite vere e proprie, e non solo in preparazione. In ogni caso i bookmakers hanno le idee chiare con Trey Yesavage dei Blue Jays a comandare i giovani della AL davanti al compagno a Toronto, Kazuma Okamoto; mentre il pitcher dei Pirates, Konnor Griffin, parte davanti a tutti i giovani della NL. Lo scorso anno i premi sono andati a Nick Kurtz degli Athletics per la AL e a Drake Baldwin dei Braves per la NL RoY.

Tolti i grandi favoriti qui le sorprese potrebbero arrivare da Bubba Chandler in NL, molto indietro con quota oltre 20 volte la posta anche se nel 2024 in AAA ha tenuto un 1.83 ERA in 39.1 IP, anche se lo scorso anno è sceso a 4,02 ERA dopo i primi assaggi di MLB. Chandler non avrà l’hype di Skenes al suo primo anno, ma rimane un altro ottimo lanciatore su cui Pittsburgh potrà contare nell’immediato futuro, visto che comunque è stato abbastanza solido: non ha subito fuoricampo e ha avuto un FIP di 2,66 che suggerisce una crescita attesa. Chandler probabilmente avrà un posto in rotazione all’Opening Day, a meno che le cose non vadano completamente male questa primavera.

In AL attenzione a Chase DeLauter che è attualmente previsto per aprire la stagione da esterno dei Cleveland Guardians. Gli infortuni hanno rallentato un po’ la sua progressione, ma è un battitore pericoloso, che è esattamente ciò di cui Cleveland ha bisogno. Non fa strikeout (15,8% di percentuale di strikeout in 42 partite di minor league l’anno scorso) ma ha un potenziale notevole per i fuoricampo dal lato sinistro.

Altri giocatori che potrebbero inserirsi nei discorsi per il RoY sono: Carson Benge (Mets), Andrew Painter (Phillies), Joe Mack (Marlins), Robby Snelling (Marlins). In particolare Benge e Painter potrebbero entrare nei rispettivi roster per l’Opening Day, il che rende i loro prezzi attuali piuttosto allettanti. Painter, però, non è lontano dall’operazione di Tommy John, e i Phillies potrebbero prenderla con calma.

QUOTE ROY AL

Trey Yesavage @4.70

Kazuma Okamoto @7.00

Munetaka Murakami @7.00

Carter Jensen @7.00

Tatsuya Imai @9.50

Kevin McGonigle @10.00

Samuel Basallo @11.00

Dylan Beavers @14.00

Connelly Early @15.00

Chase DeLauter @21.00

QUOTE ROY NL

Konnor Griffin @3.80

JJ Wetherholt @5.25

Nolan McLean @6.00

Sal Stewart @12.00

Moises Ballesteros @14.00

Bubba Chandler @15.00

Justin Crawford @17.00

Bryce Eldridge @19.00

Logan Henderson @21.00

Owen Caissie @21.00

Home runs: Aaron Judge può tornare re dei fuori campo

Aaron Judge ha guidato la MLB nei fuoricampo in due degli ultimi quattro anni e ha chiuso il 2025 con 53 home runs. Il battitore degli Yankees è il favorito per la vittoria del titolo come maggior numero di fuori campo, davanti a Shohei Ohtani, Kyle Schwarber e Cal Raleigh (che ha vinto lo scorso anno con 60 HR a segno), tutti grandi nomi in cui si prova ad inserire il giovane Nick Kurtz che rappresenta la nuova generazione. Più indietro Pete Alonso passato ai Baltimore Orioles, davanti all’ex compagno dei NY Mets, Juan Soto.

QUOTE HOMERUNS

Aaron Judge @4.50

Shohei Ohtani @5.00

Kyle Schwarber @9.00

Cal Raleigh @9.00

Nick Kurtz @11.00

Pete Alonso @14.00

Juan Soto @18.00

Junior Caminero @26.00

Matt Olson @31.00

Vladimir Guerrero Jr @31.00

Fernando Tatis Jr @46.00

Eugenio Suarez @46.00

Yordan Alvarez @46.00

Brent Rooker @46.00

Ronald Acuna Jr @46.00

ULTIMI VINCIORI HOMERUNS

2025 – Cal Raleigh (60)

2024- Aaron Judge (58)

2023- Matt Olson (54)

2022- Aaron Judge (62)

2021 – Vladimir Guerrero Jr. + Salvador Perez (48)

2020 – Luke Voit (22)

2019 – Pete Alonso (53)

2018 – Kirk Davis (48)

2017 – Giancarlo Stanton (59)

2016 – Mark Trumbo (47)

