Manca poco più di un mese all’inizio della regular season di Baseball Americano MLB, ma è ora di iniziare una serie di articoli di preview sulla stagione di Major League Baseball che ci attende quest’anno, e iniziamo ovviamente dalle singole squadre e dalle quote antepost, prima di passare ai premi per i singoli giocatori e alle scommesse antepost che troverete nei prossimi articoli del giovedì. Anteprima MLB 2026.

Anteprima MLB 2026: LA Dodgers ancora favoriti

I Los Angeles Dodgers sono tornati a vincere le World Series 2025 di Baseball Americano MLB dopo essere stati in svantaggio in Gara 7 contro i Toronto Blue Jays, e dopo aver ingaggiato l’esterno Kyle Tucker come free agent sono nuovamente favoriti per il cosiddetto three-peat, la tripletta di successi consecutivi alle Fall Classic. Secondo le quote del 2026 i primi avversari di LAD sono i rivali della grande mela, i New York Yankees che però sono indietro con una quota in doppia cifra.