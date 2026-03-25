Articolo in aggiornamento quotidiano sulla Major League Baseball con le analisi dei big match del giorno, i consigli per le prop bet dei giocatori e i nostri Pronostici MLB 25-26. ARTICOLO AGGIORNATO AL 25 MARZO 2026.

Pronostici MLB 25-26: I big match di giornata

Vediamo le partite di cartello che ci aspettano in questa giornata di Baseball MLB del 25 marzo 2026.

San Francisco Giants-New York Yankees

Aaron Judge e i New York Yankees saranno gli ospiti d’onore mercoledì sera nell’unica partita in programma per l’Opening Day che vedrà un duello tra lanciatori All-Star, ad iniziare dal mancino degli Yankees Max Fried che viene da una stagione da 19 vittorie e 5 sconfitte (il migliore della Major League per numero di vittorie). Ha un record di 4 vittorie e 1 sconfitta con 2.68 ERA contro i Giants in nove apparizioni (otto da titolare), quindi il manager degli Yankees, Aaron Boone, non ha problemi a schierarlo nonostante un spring training difficile in cui Fried ha concesso sette punti in 14 inning e un terzo. In lineup Judge ha registrato almeno una valida in tutte e nove le sue apparizioni all’Opening Day. Delle sue 14 valide in quelle partite, sei erano doppi. Gli Yankees hanno deciso di confermare gran parte della squadra che li ha portati alle American League Division Series la scorsa stagione, dove sono stati eliminati dai Toronto Blue Jays. Uno dei giocatori che i Giants probabilmente incontreranno nella serie, forse come lanciatore titolare nella partita inaugurale, è il veterano prima base di New York, Paul Goldschmidt, che vanta ottime statistiche in carriera all’Oracle Park. Il giocatore, da lungo tempo nella National League, ha una media battuta di .334, 15 fuoricampo e 64 RBI in 84 partite a San Francisco.

I San Francisco Giants inaugureranno l’era di Tony Vitello come manager, in una partita interleague di apertura della stagione 2026 trasmessa in diretta nazionale. La chiamata per la partita inaugurale sarà la quinta consecutiva per Logan Webb. I Giants hanno vinto due di queste partite, inclusa la vittoria per 6-4 della scorsa stagione a Cincinnati, ma il lanciatore destro, originario di Rocklin, in California, a soli 70 miglia a nord di Linden, dove Judge è cresciuto, non ha mai ottenuto una vittoria in una partita inaugurale. Webb ha un record di 1-2 con 5.50 ERA in tre partite da titolare contro gli Yankees. Dopo una stagione con un record di 50% di vittorie che è costata il posto a Melvin, i Giants debutteranno nel 2026 con un nuovo seconda base, Luis Arraez, e probabilmente un nuovo esterno centro, l’ex Yankee Harrison Bader, che ha avuto problemi al bicipite femorale sinistro alla fine del ritiro primaverile.

Le due squadre si incontreranno per la seconda volta in quattro stagioni in un opening day. L’ultima volta, nel marzo 2023, Judge mise a segno un fuoricampo al primo inning contro Webb allo Yankee Stadium, spianando la strada alla vittoria per 5-0 dei padroni di casa. Il nativo della California del Nord ha realizzato due fuoricampo in nove apparizioni al piatto in carriera contro Webb.

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